$150 miljoen bevroren na het schandaal rond Chen Zhi

De internationale crypto wereld had deze week te maken met een nieuw mega schandaal. De Singaporese autoriteiten hebben meer dan $150 miljoen aan activa bevroren die in verband worden gebracht met Chen Zhi, de Chinese voorzitter van het Cambodjaanse Prince Holding Group. De zaak legt een wereldwijde witwasoperatie bloot waarbij naar schatting $14,4 miljard aan Bitcoin werd gebruikt om geldstromen te verbergen. Singapore bevriest bezittingen van Chen Zhi Op 30 oktober vond een grootschalige actie plaats in Singapore gericht op zes panden, bankrekeningen, een jacht en meerdere luxe voertuigen. De politie bevestigde de volgende dag officieel de inbeslagname, ter waarde van ruim $150 miljoen. Chen en zijn naaste medewerkers bevinden zich momenteel buiten Singapore. Chen Zhi richtte in 2015 Prince Holding Group op en presenteerde het bedrijf als een wereldwijd investeringsmaatschappij actief in vastgoed en financiën. Volgens Amerikaanse aanklagers ging het om een dekmantel voor een criminele organisatie die zich bezighield met zogenaamde pig butchering-fraudes. Dit betreft slachtoffers die online benaderd zijn via valse investeringsplatformen en uiteindelijk financieel leeggeroofd zijn. 100 schijn bedrijven en crypto mining als dekmantel Uit documenten blijkt dat Chen’s netwerk de opbrengsten witwaste via meer dan honderd nep bedrijven, crypto beurzen en mining-operaties. De middelen werden uiteindelijk omgezet in Bitcoin om hun herkomst te verhullen. Alleen al tussen mei 2021 en augustus 2022 werd minstens $18 miljoen van meer dan 250 Amerikaanse slachtoffers via shell bedrijven in Brooklyn en Queens doorgesluisd. In oktober legde het Amerikaanse ministerie van Financiën via OFAC sancties op aan 146 personen en bedrijven die verbonden zijn aan de Prince Group. Tegelijkertijd meldde FinCEN dat de Cambodjaanse Huione Group meer dan $4 miljard had witgewassen. Opvallende blockchain-activiteit na de aanklacht De aanklachten tegen Chen leidden direct tot verdachte bewegingen op de blockchain. Slechts een dag nadat de documenten openbaar werden, verplaatste een wallet gelinkt aan de Chinese mining pool LuBian maar liefst 11.885 BTC ter waarde van ongeveer $1,3 miljard. Dit was genoeg voor de eerste activiteit van de wallet in drie jaar. Een week later volgden nog eens 15.950 BTC, verspreid over vier wallets. Deze transacties wekten de verdenking dat er sprake was van een poging om activa te verplaatsen voordat handhavingsinstanties konden ingrijpen. LuBian was ooit een prominente mining pool, maar verdween in 2021 nadat een hack meer dan 127.000 BTC,. Wereldwijde gevolgen voor crypto-compliance De zaak-Chen benadrukt opnieuw de groeiende focus van toezichthouders op grensoverschrijdende fraude met digitale activa. Terwijl Singapore, de VS en het VK gezamenlijk optreden, laat het schandaal zien hoe complex witwas netwerken via crypto kunnen opereren. Tegelijk maakt het duidelijk dat internationale samenwerking in de opsporing steeds effectiever wordt. De komende weken zal blijken of de bevroren fondsen het begin vormen van een bredere gecoördineerde actie tegen criminele cryptosystemen en of de $14,4 miljard aan Bitcoin ooit volledig kan worden getraceerd. Het bericht $150 miljoen bevroren na het schandaal rond Chen Zhi is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 