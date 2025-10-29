비트코인 반등 속, 최고 암호화폐 프리세일 2천510만 달러 돌파

핵심내용:

비트코인이 10월 가격이 10만5천 달러 아래로 떨어지는 등 어려운 시기를 겪은 후 회복 조짐을 보이고 있다.

세계 최대 암호화폐가 현재 약 11만4500달러에 거래되고 있으며, 시장이 미국 연방준비제도의 다음 금리 발표를 기다리는 가운데 상승 가능성을 보이고 있다.

이런 상황에서 비트코인 하이퍼는 이미 2,510만 달러 이상을 모금하며 올해 최고의 암호화폐 사전 판매 중 하나로 자리잡고 있다.

비트코인($BTC)이 11만5000달러 수준으로 반등하며 이번 주 좋은 출발을 보이고 있다. 시장이 최신 미국 연준 금리 발표를 기다리며 여전히 불안한 상황이지만, 수주간 하락세를 보인 후 절실히 필요했던 숨통을 트고 있는 모습이다.

이런 가운데 비트코인 하이퍼($HYPER)가 2,510만 달러를 돌파하며 현재 가장 주목받는 사전 판매 중 하나로 부상하고 있다.

비트코인, 시장 불안에도 불구하고 11만5000달러로 회복

세계 최대 암호화폐가 이달 초 10만5천 달러 아래로 하락한 후 현재 회복세를 보이고 있다. 예상보다 약한 미국 소비자물가지수 데이터로 미 연준의 추가 금리 인하 가능성이 높아졌으며, 이는 암호화폐와 같은 위험자산의 매력도를 높이는 요인으로 작용한다.

비트코인이 시장에서 가장 인기 있는 디지털 자산으로 남아있지만, 단점도 존재한다. 주목할 만한 약점 중 하나는 느린 거래 속도로, 초당 최대 7건의 거래(TPS)만 처리할 수 있다. 반면 솔라나는 최대 65,000 TPS의 속도를 달성할 수 있다.

비트코인 블록체인에서 느린 거래 속도가 네트워크 정체를 야기하며, 이는 결국 거래 비용을 상승시키는 요인으로 작용한다.

또 다른 문제는 비트코인의 제한적인 활용성이다. 현재 상황에서 비트코인은 가치 저장 수단 외에는 다른 용도로 사용할 수 없다. 이는 수동적 보상을 얻고자 할 때 스테이킹이 불가능하다는 의미다.

비트코인 하이퍼: 비트코인 생태계를 이끌다

비트코인 하이퍼($HYPER)는 레이어 2(L2) 네트워크를 통해 비트코인의 근본적인 문제를 해결하고자 하는 프로젝트다.

현재 개발 중인 L2는 솔라나 가상 머신에서 구동되며, 비트코인 생태계에 빠른 거래 속도와 낮은 비용을 제공할 예정이다.

이와 더불어 캐노니컬 브리지 기능을 제공한다. 이를 통해 메인 비트코인 블록체인에서 L2로 $BTC를 전송하여 스테이킹, 거래, 디앱 상호작용 등 다양한 용도로 활용할 수 있다.

다음은 L2의 모습을 간략히 살펴본 내용이다:

프로젝트에 대한 자세한 정보는 ‘비트코인 하이퍼란 무엇인가‘를 다룬 관련 페이지에서 확인할 수 있다.

비트코인 하이퍼 토큰: 비트코인 하이퍼가 제공하는 최고의 핵심 요소

비트코인 하이퍼를 최대한 활용하려면 자체 토큰인 $HYPER를 보유하는 것이 유리하다. $HYPER 보유자가 되면 거래 수수료 지불 수단을 넘어 다양한 혜택을 받을 수 있다. 여기에는 거버넌스 권한과 독점 기능에 대한 접근권이 포함된다.

현재 $HYPER는 공식 비트코인 하이퍼 사전 판매 페이지를 통해 구매할 수 있다. 개당 가격은 0.013185달러이며, 구매한 토큰을 스테이킹하여 수동적 보상을 얻을 수 있다. 스테이킹 보상은 현재 연 47%로 설정되어 있으나, 스테이킹 풀에 더 많은 토큰이 예치될수록 변동될 수 있다.

비트코인 하이퍼 구매 가이드를 통해 $HYPER 토큰 획득 방법을 확인할 수 있다.

토큰을 장기 보유하는 투자자라면 이 역시 또 다른 선택지가 될 수 있다. 비트코인 하이퍼 가격 예측에 따르면 $HYPER의 가격이 2026년까지 0.20달러에 도달할 가능성이 있어 이는 훌륭한 아이디어가 될 수 있다.

투자자든 비트코인 하이퍼의 L2가 출시될 때 이를 사용할 사람이든 관계없이, 이 프로젝트의 잠재력은 부인할 수 없다. 다른 투자자들도 같은 생각을 갖고 있으며, 토큰 사전 판매는 현재까지 2,510만 달러 이상을 모금하여 2025년 최고의 암호화폐 사전 판매 중 하나가 되었다.

사전 판매 가격이 정기적으로 인상되고 있어 서둘러야 할 상황이다. 곧 다음 가격 인상이 예정되어 있어, 할인된 가격으로 토큰을 구매할 수 있는 마지막 기회가 될 가능성이 높다.

비트코인 하이퍼 사전 판매에 참여할 기회가 제공되고 있다.

투자에 앞서 개별적인 조사가 필요하며, 본 내용은 투자 조언이 아니다.