В предишния bull run Shiba Inu (SHIB) отбеляза впечатляващ ръст и се превърна в глобален феномен. Въпреки това, сегашните тенденции показват, че инвеститорите постепенно се отдръпват от активи, базирани единствено на спекулации, и се насочват към токени с по-стабилна основа, реални приложения и силни общности. През следващия растежен цикъл се очаква редица нови проекти да […]В предишния bull run Shiba Inu (SHIB) отбеляза впечатляващ ръст и се превърна в глобален феномен. Въпреки това, сегашните тенденции показват, че инвеститорите постепенно се отдръпват от активи, базирани единствено на спекулации, и се насочват към токени с по-стабилна основа, реални приложения и силни общности. През следващия растежен цикъл се очаква редица нови проекти да […]

4 токена готови да изпреварят Shiba Inu (SHIB) в предстоящия bull run

By: Bitcoinist
2025/09/18 23:43
SHIBAINU
SHIB$0.00001289-4.23%
BitShiba
SHIBA$0.00000000061-1.13%
Tron Bull
BULL$0.002616-6.63%

В предишния bull run Shiba Inu (SHIB) отбеляза впечатляващ ръст и се превърна в глобален феномен. Въпреки това, сегашните тенденции показват, че инвеститорите постепенно се отдръпват от активи, базирани единствено на спекулации, и се насочват към токени с по-стабилна основа, реални приложения и силни общности.

През следващия растежен цикъл се очаква редица нови проекти да надминат SHIB, предлагайки атрактивни възможности за печалба на тези, които се включат рано. Сред тях изпъкват четири токена: Bitcoin Hyper (HYPER), Maxi Doge (MAXI), Dogecoin (DOGE) и Stellar (XLM).

Bitcoin Hyper (HYPER): Революцията в BitcoinFi

Bitcoin Hyper съчетава изкуствен интелект, смарт договори и DeFi протоколи, за да отвори ново поколение на BitcoinFi. В момента HYPER е в етап на presale с цена само 0,0002 USD, като вече привлича милиони долари инвестиции. Основният акцент е върху HYPER Vault, който позволява на потребителите да залагат (staking) и да получават пасивни награди, като същевременно подпомага стабилността на цената.

bitcoin hyper

Освен това проектът разполага с технология за AI-driven Audit, която гарантира сигурността на смарт договорите и помага за минимизиране на риска. Динамичната общност Hyper Army в Telegram и Twitter организира различни събития като airdrop-и, giveaway кампании и трейдинг състезания, които допринасят за глобалното разпространение.

Със своята стабилна основа, HYPER има потенциала да надмине SHIB в предстоящия bull run.

Dogecoin (DOGE): Повече от един мемкойн

От първоначално замислен като мемкойн, днес Dogecoin вече е приет като средство за плащане от множество компании – включително Tesla. При сегашна цена около 0,42 USD, DOGE продължава да поддържа силна общност и стабилна подкрепа от Илон Мъск.

Dogecoin Prognoza

Все по-широкото приемане на DOGE като платежно средство затвърждава позицията му като дългосрочен дигитален актив. Според експерти, DOGE може отново да достигне прага от 1 USD по време на следващия bull run, носейки значителни печалби за търпеливите инвеститори.

Stellar (XLM): Бъдещето на трансграничните плащания

Stellar е водещ избор за международни преводи, като неговият токен XLM в момента се търгува на 0,23 USD при пазарна капитализация от 7,2 млрд. USD. Най-голямото му предимство са ниските разходи и високата скорост на транзакциите, което го прави привлекателно решение за финансови институции.

Stellar Lumens

Освен това Stellar се отличава с големи партньорства и активно развитие. С нарастващото търсене на ефективни трансгранични плащания, се очаква XLM да постигне по-широко приемане, което може да доведе до сериозен ръст в следващия bull run.

Maxi Doge (MAXI): Мемкойн за максимални „pump“-ове

Maxi Doge изгражда своята марка около високорискова търговия и силна мем общност. С tokenomics, насочен към маркетинг, staking и ликвидност, MAXI привлича инвеститори, които търсят бързи печалби.

Maxi Doge (MAXI)

Акцентът е върху механизма за staking и състезания с награди, при които притежателите могат да получават бонуси чрез участие в събития и общностни предизвикателства. Въпреки характера „high risk – high reward“, Maxi Doge има реален шанс да се превърне в ново поколение мемкойн, способен да се конкурира директно със SHIB в следващия bull run.

Защо тези токени могат да надминат Shiba Inu (SHIB)?

За разлика от SHIB, който разчита основно на спекулации и мем култура, четирите токена по-горе предлагат реална стойност:

  • Bitcoin Hyper (HYPER): пионер в BitcoinFi и AI Auditing
  • Dogecoin (DOGE): огромна общност и реални платежни приложения
  • Stellar (XLM): фокус върху трансгранични плащания
  • Maxi Doge (MAXI): използва силата на мем общността + търговски стратегии

Инвеститорите днес търсят проекти с ясни приложения и устойчив потенциал за растеж. Благодарение на тези характеристики, четирите токена могат да се превърнат във водещи на пазара и дори да надминат доходността, която Shiba Inu постигна в миналото.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

VanEck Targets Stablecoins & Next-Gen ICOs

VanEck Targets Stablecoins & Next-Gen ICOs

The post VanEck Targets Stablecoins & Next-Gen ICOs appeared on BitcoinEthereumNews.com. Welcome to the US Crypto News Morning Briefing—your essential rundown of the most important developments in crypto for the day ahead. Grab a coffee because the firms shaping crypto’s future are not just building products, but also trying to reshape how capital flows. Crypto News of the Day: VanEck Maps Next Frontier of Crypto Venture Investing VanEck, a Wall Street player known for financial “firsts,” is pushing that legacy into Web3. The firsts include pioneering US gold funds and launching one of the earliest spot Bitcoin ETFs. Sponsored Sponsored “Financial instruments have always been a kind of tokenization. From seashells to traveler’s checks, from relational databases to today’s on-chain assets. You could even joke that VanEck’s first gold mutual funds were the original ‘tokenized gold,’” Juan C. Lopez, General Partner at VanEck Ventures, told BeInCrypto. That same instinct drives the firm’s venture bets. Lopez said VanEck goes beyond writing checks and brings the full weight of the firm. This extends from regulatory proximity to product experiments to founders building the next phase of crypto infrastructure. Asked about key investment priorities, Lopez highlighted stablecoins. “We care deeply about three questions: How do we accelerate stablecoin ubiquity? What will users want to do with them once highly distributed? And what net new assets can we construct now that we have sophisticated market infrastructure?” Lopez added. However, VanEck is not limiting itself to the hottest narrative, acknowledging that decentralized finance (DeFi) is having a renaissance. The VanEck executive also noted that success will depend on new approaches to identity and programmable compliance layered on public blockchains. Backing Legion With A New Model for ICOs Sponsored Sponsored That compliance-first angle explains VanEck Ventures’ recent co-lead of Legion’s $5 million seed round alongside Brevan Howard. Legion aims to reinvent token fundraising by making early-stage access…
Chainbase
C$0.25316-6.95%
KIND
KIND$0.006581+40.61%
DeFi
DEFI$0.001901-5.93%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 03:52
Share
Ai&Meme Daily, a picture to understand the popular Ai&Memes in the past 24 hours (2025.5.30)

Ai&Meme Daily, a picture to understand the popular Ai&Memes in the past 24 hours (2025.5.30)

$Loud pre-sale, huge volume
Sleepless AI
AI$0.1398-5.41%
Memecoin
MEME$0.002572-4.84%
MEMES
MEMES$0.00005035+2.31%
Share
PANews2025/05/30 09:53
Share
Metaplanet raises $1.4B to fuel BTC purchases and U.S. subsidiary launch

Metaplanet raises $1.4B to fuel BTC purchases and U.S. subsidiary launch

Metaplanet Inc. has formalized the subsidiary in Miami, Florida, naming it Metaplanet Income Corp.
Union
U$0.014207+1.90%
Bitcoin
BTC$115,398.06-1.78%
Fuel
FUEL$0.00648+5.02%
Share
Cryptopolitan2025/09/17 23:34
Share

Trending News

More

VanEck Targets Stablecoins & Next-Gen ICOs

Ai&Meme Daily, a picture to understand the popular Ai&Memes in the past 24 hours (2025.5.30)

Metaplanet raises $1.4B to fuel BTC purchases and U.S. subsidiary launch

US Fed Slashes Interest Rates by 25 BPS: How Will Bitcoin’s Price React?

U.S. Treasury Opens Consultation on Stablecoin Rules Under GENIUS Act