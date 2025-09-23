5 đồng coin có thể đạt vốn hóa 10 tỷ USD trong đợt bùng nổ crypto năm 2025

Thị trường meme coin đã tăng gấp đôi vốn hóa kể từ đầu tháng 11, nhờ tâm lý lạc quan lan rộng trong thị trường tiền điện tử. Bên cạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ của Bitcoin, nhiều altcoin cũng đang ghi nhận đà tăng giá mạnh mẽ và thu hút sự chú ý của nhà đầu tư toàn cầu.

Trong số đó, các altcoin và meme coin tiềm năng đang trở thành tâm điểm. Các nhà phân tích đã chỉ ra 5 dự án có khả năng đạt vốn hóa 10 tỷ USD trong làn sóng tăng trưởng năm 2025:

Pepe (PEPE)

Pepe (PEPE) là một meme coin lấy cảm hứng từ nhân vật internet “Pepe the Frog”. Tại thời điểm viết bài, PEPE đang giao dịch ở mức 0,00001829 USD với vốn hóa 7,6 tỷ USD. Bất chấp biến động thị trường, đồng coin này vẫn cho thấy sự ổn định đáng kể.

Nhờ các giao dịch mua lớn từ cá voi và việc niêm yết trên những sàn giao dịch lớn như Coinbase, khối lượng giao dịch của PEPE đã đạt mức kỷ lục 5,4 tỷ USD. Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy giá đã tăng tới 280% trong xu hướng đi lên, gợi ý khả năng tiếp tục bứt phá.

Chiến lược phát triển do cộng đồng dẫn dắt và sự quan tâm mạnh mẽ trên mạng xã hội được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng trong thời gian tới. Một số chuyên gia dự đoán PEPE thậm chí có thể vượt qua Shiba Inu (SHIB) và tiến tới vốn hóa 10 tỷ USD.

Sui (SUI)

Sui (SUI), đồng coin gốc của mạng lưới Sui, đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong thời gian gần đây. Ngày 18/11, giá SUI đạt mức cao kỷ lục 3,93 USD. Tại thời điểm viết bài, đồng coin này đang giao dịch ở mức 3,31 USD với vốn hóa thị trường 9,39 tỷ USD — tức đã tăng hơn 800% so với mức giá thấp nhất trước đó.

Công nghệ blockchain của dự án, cho phép giao dịch nhanh và hiệu quả, đã nhận được sự đánh giá cao từ cả người dùng lẫn nhà phát triển. Hoạt động trên mạng lưới Sui đang bùng nổ, khi số lượng ví sử dụng và khối lượng giao dịch đều đạt mức kỷ lục, cho thấy sức hút ngày càng lớn.

Dù từng gặp sự cố ngừng hoạt động toàn bộ vào ngày 21/11, mạng lưới đã được khôi phục trong vòng khoảng 2 giờ và hiện vận hành bình thường. Các nhà phân tích dự đoán, nhờ nền tảng công nghệ vững chắc và hệ sinh thái ngày càng mở rộng, vốn hóa của Sui sẽ sớm vượt mốc 10 tỷ USD.

Aptos (APT)

Aptos (APT) là một dự án blockchain Layer-1 được phát triển bởi các cựu nhân viên của Meta (Facebook). Sau khi phục hồi về mức giá quý 1, APT hiện đang giao dịch ở mức 11,92 USD với vốn hóa thị trường 6,36 tỷ USD.

Đà tăng trưởng chung của thị trường đã giúp APT bứt phá, với mức tăng 128% chỉ trong vòng một tháng qua. Cả mức cao lẫn mức thấp đều đang tăng dần, cho thấy sự ổn định và sức hút mạnh mẽ đối với nhà đầu tư.

Aptos có biến động giá khá giống với Sui, và các nhà phân tích dự báo APT có thể tiến gần mốc 20 USD trong tương lai gần. Với ngưỡng hỗ trợ vững chắc quanh mức 11 USD, nhiều chuyên gia tin rằng vốn hóa của APT có thể đạt 10 tỷ USD trong đợt bull run tiếp theo.

Litecoin (LTC)

Litecoin (LTC), một trong những đồng tiền điện tử đời đầu, đang lấy lại vị thế trong bối cảnh thị trường tăng giá. Tại thời điểm viết bài, LTC được giao dịch ở mức 94,2 USD với vốn hóa 7,08 tỷ USD, nhờ tính ứng dụng cao và uy tín lâu năm.

Các quan hệ hợp tác doanh nghiệp và hồ sơ ETF đang mở rộng phạm vi sử dụng của Litecoin, đồng thời củng cố đánh giá của giới đầu tư về nó như một tài sản ổn định. Bên cạnh đó, kỳ vọng vào sự kiện halving năm 2027 càng làm tăng triển vọng dài hạn của đồng coin này.

Với nền tảng vững chắc và động lực từ thị trường sôi động, các nhà phân tích cho rằng Litecoin có thể sớm vượt qua cột mốc 10 tỷ USD vốn hóa trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin Hyper (HYPER) là một altcoin mới nổi, được xem như phiên bản nâng cấp của Bitcoin với khả năng mở rộng, tốc độ giao dịch cao và sức mạnh cộng đồng. Dự án được xây dựng trên hạ tầng blockchain tiên tiến, hướng đến hệ sinh thái phi tập trung nhưng hiệu quả.

Hiện tại, HYPER đang nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư tổ chức. Tính đến nay, cá voi đã chi khoảng 15 triệu USD để mua 2,1 triệu token HYPER thông qua nền tảng Hyperliquid, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng tăng trưởng của dự án. Giá giao dịch hiện ở mức 0,00714 USD/HYPER.

Dù vẫn đang trong giai đoạn đầu, Bitcoin Hyper đã tạo được tiếng vang trên các cộng đồng crypto và mạng xã hội. Các chuyên gia dự đoán đồng coin này có thể nhanh chóng đạt vốn hóa 10 tỷ USD trong đợt bull run 2025.

Đợt presale dự kiến kết thúc vào ngày 20/12, sau đó HYPER sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch, thúc đẩy thanh khoản và tiềm năng tăng giá.