Thị trường meme coin đã tăng gấp đôi vốn hóa kể từ đầu tháng 11, nhờ tâm lý lạc quan lan rộng trong thị trường tiền điện tử. Bên cạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ của Bitcoin, nhiều altcoin cũng đang ghi nhận đà tăng giá mạnh mẽ và thu hút sự chú ý của […]Thị trường meme coin đã tăng gấp đôi vốn hóa kể từ đầu tháng 11, nhờ tâm lý lạc quan lan rộng trong thị trường tiền điện tử. Bên cạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ của Bitcoin, nhiều altcoin cũng đang ghi nhận đà tăng giá mạnh mẽ và thu hút sự chú ý của […]

5 đồng coin có thể đạt vốn hóa 10 tỷ USD trong đợt bùng nổ crypto năm 2025

By: Bitcoinist
2025/09/23 19:33
Altcoin
ALTCOIN$0.0004518-5.52%
Memecoin
MEME$0.002393+2.70%

Thị trường meme coin đã tăng gấp đôi vốn hóa kể từ đầu tháng 11, nhờ tâm lý lạc quan lan rộng trong thị trường tiền điện tử. Bên cạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ của Bitcoin, nhiều altcoin cũng đang ghi nhận đà tăng giá mạnh mẽ và thu hút sự chú ý của nhà đầu tư toàn cầu.

Trong số đó, các altcoin và meme coin tiềm năng đang trở thành tâm điểm. Các nhà phân tích đã chỉ ra 5 dự án có khả năng đạt vốn hóa 10 tỷ USD trong làn sóng tăng trưởng năm 2025:

  • Pepe (PEPE)
  • Sui (SUI)
  • Aptos (APT)
  • Litecoin (LTC)
  • Bitcoin Hyper ($HYPER)
Pepe (PEPE)

Pepe (PEPE) là một meme coin lấy cảm hứng từ nhân vật internet “Pepe the Frog”. Tại thời điểm viết bài, PEPE đang giao dịch ở mức 0,00001829 USD với vốn hóa 7,6 tỷ USD. Bất chấp biến động thị trường, đồng coin này vẫn cho thấy sự ổn định đáng kể.

Крипто трейдър превръща 27 долара в 52 милиона долара чрез вдъхновена инвестиция в токени Pepe

Nhờ các giao dịch mua lớn từ cá voi và việc niêm yết trên những sàn giao dịch lớn như Coinbase, khối lượng giao dịch của PEPE đã đạt mức kỷ lục 5,4 tỷ USD. Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy giá đã tăng tới 280% trong xu hướng đi lên, gợi ý khả năng tiếp tục bứt phá.

Chiến lược phát triển do cộng đồng dẫn dắt và sự quan tâm mạnh mẽ trên mạng xã hội được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng trong thời gian tới. Một số chuyên gia dự đoán PEPE thậm chí có thể vượt qua Shiba Inu (SHIB) và tiến tới vốn hóa 10 tỷ USD.

Sui (SUI)

Sui (SUI), đồng coin gốc của mạng lưới Sui, đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong thời gian gần đây. Ngày 18/11, giá SUI đạt mức cao kỷ lục 3,93 USD. Tại thời điểm viết bài, đồng coin này đang giao dịch ở mức 3,31 USD với vốn hóa thị trường 9,39 tỷ USD — tức đã tăng hơn 800% so với mức giá thấp nhất trước đó.

Công nghệ blockchain của dự án, cho phép giao dịch nhanh và hiệu quả, đã nhận được sự đánh giá cao từ cả người dùng lẫn nhà phát triển. Hoạt động trên mạng lưới Sui đang bùng nổ, khi số lượng ví sử dụng và khối lượng giao dịch đều đạt mức kỷ lục, cho thấy sức hút ngày càng lớn.

Dù từng gặp sự cố ngừng hoạt động toàn bộ vào ngày 21/11, mạng lưới đã được khôi phục trong vòng khoảng 2 giờ và hiện vận hành bình thường. Các nhà phân tích dự đoán, nhờ nền tảng công nghệ vững chắc và hệ sinh thái ngày càng mở rộng, vốn hóa của Sui sẽ sớm vượt mốc 10 tỷ USD.

Aptos (APT)

Aptos (APT) là một dự án blockchain Layer-1 được phát triển bởi các cựu nhân viên của Meta (Facebook). Sau khi phục hồi về mức giá quý 1, APT hiện đang giao dịch ở mức 11,92 USD với vốn hóa thị trường 6,36 tỷ USD.

Đà tăng trưởng chung của thị trường đã giúp APT bứt phá, với mức tăng 128% chỉ trong vòng một tháng qua. Cả mức cao lẫn mức thấp đều đang tăng dần, cho thấy sự ổn định và sức hút mạnh mẽ đối với nhà đầu tư.

Aptos có biến động giá khá giống với Sui, và các nhà phân tích dự báo APT có thể tiến gần mốc 20 USD trong tương lai gần. Với ngưỡng hỗ trợ vững chắc quanh mức 11 USD, nhiều chuyên gia tin rằng vốn hóa của APT có thể đạt 10 tỷ USD trong đợt bull run tiếp theo.

Litecoin (LTC)

Litecoin (LTC), một trong những đồng tiền điện tử đời đầu, đang lấy lại vị thế trong bối cảnh thị trường tăng giá. Tại thời điểm viết bài, LTC được giao dịch ở mức 94,2 USD với vốn hóa 7,08 tỷ USD, nhờ tính ứng dụng cao và uy tín lâu năm.

Các quan hệ hợp tác doanh nghiệp và hồ sơ ETF đang mở rộng phạm vi sử dụng của Litecoin, đồng thời củng cố đánh giá của giới đầu tư về nó như một tài sản ổn định. Bên cạnh đó, kỳ vọng vào sự kiện halving năm 2027 càng làm tăng triển vọng dài hạn của đồng coin này.

Với nền tảng vững chắc và động lực từ thị trường sôi động, các nhà phân tích cho rằng Litecoin có thể sớm vượt qua cột mốc 10 tỷ USD vốn hóa trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin Hyper (HYPER) là một altcoin mới nổi, được xem như phiên bản nâng cấp của Bitcoin với khả năng mở rộng, tốc độ giao dịch cao và sức mạnh cộng đồng. Dự án được xây dựng trên hạ tầng blockchain tiên tiến, hướng đến hệ sinh thái phi tập trung nhưng hiệu quả.

Bitcoin Hyper

Hiện tại, HYPER đang nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư tổ chức. Tính đến nay, cá voi đã chi khoảng 15 triệu USD để mua 2,1 triệu token HYPER thông qua nền tảng Hyperliquid, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng tăng trưởng của dự án. Giá giao dịch hiện ở mức 0,00714 USD/HYPER.

Dù vẫn đang trong giai đoạn đầu, Bitcoin Hyper đã tạo được tiếng vang trên các cộng đồng crypto và mạng xã hội. Các chuyên gia dự đoán đồng coin này có thể nhanh chóng đạt vốn hóa 10 tỷ USD trong đợt bull run 2025.

Đợt presale dự kiến kết thúc vào ngày 20/12, sau đó HYPER sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch, thúc đẩy thanh khoản và tiềm năng tăng giá.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Spanish Banking Powerhouse Santander Opens Doors To Crypto For The Public

Spanish Banking Powerhouse Santander Opens Doors To Crypto For The Public

Openbank, the online banking arm of Banco Santander, has started offering retail customers direct access to cryptocurrencies in Germany, according to company statements and market reports. Related Reading: American Express Turns Travel Memories Into NFT Passport Stamps The service lets users buy, sell and hold crypto inside their bank account, with trading available for Bitcoin, […]
PUBLIC
PUBLIC$0.05802-0.61%
NFT
NFT$0.0000004361-0.79%
Lorenzo Protocol
BANK$0.09065-1.17%
Share
Bitcoinist2025/09/18 11:00
Share
Huawei plans AI SuperClusters to challenge Nvidia

Huawei plans AI SuperClusters to challenge Nvidia

The post Huawei plans AI SuperClusters to challenge Nvidia appeared on BitcoinEthereumNews.com. Huawei is ramping up its push in artificial intelligence hardware, aiming to deploy massive AI “SuperClusters” both domestically and internationally as it seeks to rival Nvidia’s lead in high-performance computing. The approach is based not just on new chips but also on scale, speed, and connectivity. Huawei concedes that its processors are not as fast as Nvidia’s on a per-chip basis. But it believes it can close the gap by stringing together thousands, ultimately, millions, of chips. Huawei unveils bold AI roadmap Huawei’s rotating chairman, Eric Xu, unwrapped a three-year strategic plan to outline what it will take for the company to achieve its AI goals at the annual Huawei Connect conference. The Ascend 950 series will come in 2026, delivering two models for different AI workloads. Additionally, the Ascend 960 will come in 2027. By 2028, Huawei hopes to release the Ascend 970 with interconnect speeds of four terabits a second, more than double what Nvidia can do today. Huawei also announced that it has developed its own high-bandwidth memory, which the company hopes will reduce reliance on foreign suppliers. This step is important because US sanctions have cut off the company’s access to the world’s leading chipmakers and memory suppliers. “By making this roadmap public, Huawei is signaling to the market that it has confidence in its supply chain and a long-term commitment to developing an end-to-end chip ecosystem,” wrote Bernstein Research analysts. In addition to its chip roadmap, the firm unveiled a new generation of Atlas SuperPoD systems that will form the basis of its AI strategy among data-center scale platforms. The Atlas 950 SuperPoD will include over eight thousand Ascend processors, while the eventual Atlas 960 SuperPoD in 2027 will span over fifteen thousand processors. These systems are built to be aggregated into larger clusters. Atlas…
Moonveil
MORE$0.08529-1.06%
FORM
FORM$1.1649-8.09%
BRC20.COM
COM$0.017016-2.12%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/23 18:28
Share
One Of Frank Sinatra’s Most Famous Albums Is Back In The Spotlight

One Of Frank Sinatra’s Most Famous Albums Is Back In The Spotlight

The post One Of Frank Sinatra’s Most Famous Albums Is Back In The Spotlight appeared on BitcoinEthereumNews.com. Frank Sinatra’s The World We Knew returns to the Jazz Albums and Traditional Jazz Albums charts, showing continued demand for his timeless music. Frank Sinatra performs on his TV special Frank Sinatra: A Man and his Music Bettmann Archive These days on the Billboard charts, Frank Sinatra’s music can always be found on the jazz-specific rankings. While the art he created when he was still working was pop at the time, and later classified as traditional pop, there is no such list for the latter format in America, and so his throwback projects and cuts appear on jazz lists instead. It’s on those charts where Sinatra rebounds this week, and one of his popular projects returns not to one, but two tallies at the same time, helping him increase the total amount of real estate he owns at the moment. Frank Sinatra’s The World We Knew Returns Sinatra’s The World We Knew is a top performer again, if only on the jazz lists. That set rebounds to No. 15 on the Traditional Jazz Albums chart and comes in at No. 20 on the all-encompassing Jazz Albums ranking after not appearing on either roster just last frame. The World We Knew’s All-Time Highs The World We Knew returns close to its all-time peak on both of those rosters. Sinatra’s classic has peaked at No. 11 on the Traditional Jazz Albums chart, just missing out on becoming another top 10 for the crooner. The set climbed all the way to No. 15 on the Jazz Albums tally and has now spent just under two months on the rosters. Frank Sinatra’s Album With Classic Hits Sinatra released The World We Knew in the summer of 1967. The title track, which on the album is actually known as “The World We Knew (Over and…
RealLink
REAL$0.06061+1.38%
TOP Network
TOP$0.000096--%
BRC20.COM
COM$0.017016-2.12%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 00:02
Share

Trending News

More

Spanish Banking Powerhouse Santander Opens Doors To Crypto For The Public

Huawei plans AI SuperClusters to challenge Nvidia

One Of Frank Sinatra’s Most Famous Albums Is Back In The Spotlight

Metaplanet raises $1.4B to fuel BTC purchases and U.S. subsidiary launch

Expert Says XRP Is Like a 401(k), Here’s Why