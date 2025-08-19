Japans bouwbedrijf koopt Bitcoin en zet in op NFT huisontwerpen

2025/08/19 16:16
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Het Japanse bouwbedrijf Lib Work heeft aangekondigd 500 miljoen yen, omgerekend zo’n 3,3 miljoen dollar, te investeren in Bitcoin. Het bedrijf wil met deze stap zijn kaspositie beschermen tegen inflatie en risico’s van het aanhouden van uitsluitend contanten. De beslissing werd genomen tijdens een bestuursvergadering en markeert een verdere verschuiving van de onderneming richting blockchain technologie. Vertaalde tweet Lib Work. Bron: X Japans bedrijf gaat tussen september en december Bitcoin kopen De investering in Bitcoin wordt gespreid uitgevoerd tussen september en december. Volgens de huidige Bitcoin koers van ongeveer 115.000 dollar per munt kan Lib Work rond de 28 Bitcoin aankopen. Daarmee komt het bedrijf terecht in de wereldwijde lijst van ondernemingen met Bitcoin in de kasreserves, net boven het Franse BD Multimedia. Naast de aankoop van Bitcoin zet Lib Work ook stappen met NFT-toepassingen. Vorige maand lanceerde het een eerste digitaal certificaat voor een huisontwerp. Daarbij werd het model van een zogenoemde Lib Earth House opgeslagen als NFT. De NFT bevat informatie over het ontwerp, de geschiedenis en de eigenaar van de woning. Volgens het bedrijf zorgt dit voor bescherming van intellectueel eigendom en wordt het moeilijker om blauwdrukken te kopiëren zonder toestemming. Lib Work benadrukt dat 3D geprinte huizen sterk afhankelijk zijn van digitale ontwerpen en dat het veiligstellen van rechten en licenties essentieel is. De onderneming ziet NFT als een manier om eigendomsbewijzen en ontwerpbestanden vast te leggen op de blockchain. Daarmee wil het bedrijf ook nieuwe mogelijkheden creëren voor internationale markten, waaronder toepassingen in de metaverse. De bouwsector kampt de laatste jaren met hoge kosten en personeelstekorten. Door gebruik te maken van 3D printtechnieken en digitalisering verwacht Lib Work sneller en goedkoper huizen te kunnen bouwen. Het bedrijf ziet blockchain technologie als een middel om woningontwerpen wereldwijd te verhandelen en om merkwaarde internationaal uit te breiden. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Continue reading Japans bouwbedrijf koopt Bitcoin en zet in op NFT huisontwerpen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Andere bedrijven stappen in Bitcoin Lib Work is niet de eerste onderneming van buiten de cryptosector die Bitcoin toevoegt aan de kasreserves. De bekendste pionier is het Amerikaanse softwarebedrijf MicroStrategy, dat sinds 2020 miljarden dollars heeft geïnvesteerd in Bitcoin. Het bedrijf van Michael Saylor bezit inmiddels meer dan 600.000 Bitcoin en ziet het als een alternatief voor staatsobligaties en cash. Ook Tesla maakte in 2021 veel indruk met een aankoop van 1,5 miljard dollar aan Bitcoin. Het bedrijf van Elon Musk accepteerde korte tijd ook betalingen in Bitcoin voor auto’s, maar stopte daarmee vanwege zorgen over energieverbruik. Een deel van de Bitcoin reserves is later verkocht, maar Tesla houdt nog altijd een substantieel bedrag aan in digitale valuta. Daarnaast hebben ook kleinere bedrijven stappen gezet. Het Amerikaanse Square, inmiddels Block geheten, kocht in 2020 en 2021 meerdere keren Bitcoin. Het betaalbedrijf van Twitter-oprichter Jack Dorsey wil de munt integreren in zijn betaalnetwerk. Ook beursgenoteerde bedrijven in Canada en Frankrijk hebben de afgelopen jaren posities ingenomen, vaak als hedge tegen inflatie of als strategische investering. Met de stap van Lib Work wordt duidelijk dat steeds meer bedrijven buiten de traditionele financiële sector kijken naar Bitcoin. Waar eerst vooral techbedrijven vooropliepen, volgen nu ook ondernemingen in de industrie en de bouw. Zij zien in Bitcoin een mogelijke bescherming tegen inflatie en tegelijkertijd een manier om zich te profileren als innovatief. Of dit voorbeeld navolging krijgt in Japan, is nog onduidelijk. Toch laat de stap van Lib Work zien dat Bitcoin en blockchain technologie inmiddels steeds breder doordringen in sectoren die tot voor kort volledig los stonden van de cryptowereld.

Het bericht Japans bouwbedrijf koopt Bitcoin en zet in op NFT huisontwerpen is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Exploring the Future of Investing: Top Upcoming Crypto Presales in 2025

Exploring the Future of Investing: Top Upcoming Crypto Presales in 2025

Among the myriad of upcoming crypto presales, the one that stands out is Ozak AI, a fusion of artificial intelligence and blockchain technology that aims to revolutionize market analytics. Introducing Ozak AI—A Beacon in Crypto Presales Ozak AI, now in the final stages of its presale, is not just a regular token offering. It's a glimpse into the future of automated market insights powered by AI. The presale price of $OZ tokens is currently an accessible $0.005, with the potential to skyrocket to $2.80, offering ambitious 560x returns. The project has attracted substantial investment, amounting to over $1.95 million so far, indicative of its market confidence. With more than 150 million tokens already sold, Ozak AI could be a game-changer for both investors and the blockchain industry. Ozak AI's integration with Weblume and SINT platforms enhances its robustness, potentially setting it up as a significant player in the blockchain arena, comparable or even superior to established names like Solana and XRP. For deeper insights, watch this detailed discussion: Other Noteworthy Crypto Presales This Month While Ozak AI is the frontrunner, several other presales are catching the eyes of savvy investors: Layer Brett ($LBRETT): A Layer 2 solution promising faster transactions and lower fees, appealing especially to meme coin collectors and NFT aficionados. Remittix ($RTX): This innovative project aims to streamline cross-border payments and is set to expand financial services accessibility globally, certified by CertiK for its security. BlockDAG ($BDAG): Utilizing a DAG structure, this project is poised to enhance blockchain scalability and transaction speed, promising enterprise-level throughput. Market Prospects and Predictions for Future Growth The growing enthusiasm for AI-driven platforms coupled with strategic advancements in projects like Ozak AI signify a potent potential to outpace current market leaders. The aggressive pricing strategy of these presales underlines the high growth prospects, but as with any investment, they come with inherent risks tied to market volatilities. As the technology and financial landscapes evolve, these presales are expected to play a pivotal role in defining the next wave of blockchain innovation. For further information on Ozak AI, check out their official website, follow them on Twitter/X, or join their Telegram channel. Disclaimer: This is a sponsored article and is for informational purposes only. It does not reflect the views of Bitzo, nor is it intended to be used as legal, tax, investment, or financial advice.
BitMine ETH Holdings Reach $6.6 Billion as Stock Price Falls 14%. Here’s Why

BitMine ETH Holdings Reach $6.6 Billion as Stock Price Falls 14%. Here’s Why

TLDR BitMine added 373,000 Ether tokens to reach 1.52 million ETH worth $6.6 billion Company stock dropped 14.2% in one week despite adding more cryptocurrency BitMine now holds 1.3% of total Ethereum supply, making it largest corporate ETH holder Company plans $24.5 billion stock sale to buy more Ether as part of “alchemy of 5%” [...] The post BitMine ETH Holdings Reach $6.6 Billion as Stock Price Falls 14%. Here’s Why appeared first on CoinCentral.
South Korea Puts Brakes on CBDC Plans — Here’s What to Know

South Korea Puts Brakes on CBDC Plans — Here’s What to Know

South Korea has put the brakes on its digital currency testing project, pausing preparations for the next phase just as stablecoins take on renewed political and market significance. The Bank of Korea reportedly informed participating banks that it will temporarily halt discussions related to the second stage of its central bank digital currency pilot, which was originally slated to begin later this year. A BOK official confirmed the decision to Bloomberg , citing the need for reassessment amid shifting priorities. New President’s Stablecoin Push Prompts Central Bank Caution The delay comes as newly elected President Lee Jae-myung places growing emphasis on stablecoins. Just weeks into office, Lee has proposed expanding the field of issuers by allowing companies with as little as 500m won, or about $370,000, in equity to issue won-based stablecoins. South Korea’s central bank halted its digital currency testing project, telling participating banks it will temporarily pause discussions related to the initiative https://t.co/TuBn6SLXvo — Bloomberg (@business) June 30, 2025 His administration has signaled that stablecoins could play a major role in the country’s digital asset roadmap. BOK officials appear cautious about moving too quickly. Senior Deputy Governor Ryoo Sang-dai recently stressed that any rollout of stablecoins should be gradual and bank-led, with clear consumer protections and measures to avoid market disruption. Crypto Holdings Now Key Part of Personal Wealth for Millions in South Korea Meanwhile, South Korea remains one of the world’s most active crypto markets. Over a third of the population, roughly 18m people, are involved in digital asset trading. On particularly busy days, local crypto exchange volumes have surpassed those of traditional equity markets such as the Kospi and Kosdaq. A recent industry survey found that more than half of South Koreans aged 20 to 59 have experience trading crypto . Moreover, one in four currently hold digital coins. For those invested, crypto now makes up at least 14% of their total financial portfolios. In addition, many maintain wallets across several domestic exchanges. Enthusiasm around digital assets has also spilled into the stock market. Shares of companies linked to the Bank of Korea’s CBDC initiative have rallied in recent weeks . Kakao Pay has more than doubled in value this month, while LG CNS surged nearly 70% before easing slightly.
