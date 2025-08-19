Dreigt Dogecoin nu écht in te storten in 2025?

Coinstats
2025/08/19 19:16
Qubic
QUBIC$0.0000029782+3.13%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.97-0.26%
Bitcoin
BTC$115,352.72+0.24%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.005092-12.49%
CROSS
CROSS$0.25679-1.12%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Dogecoin (DOGE) kan te maken krijgen met een Monero-achtige aanval van 51%. Hierdoor kan de DOGE prijs onder druk komen te staan. Op het moment van schrijven is de Dogecoin koers al aan het dalen, maar wanneer stopt deze daling? Kan DOGE zijn momentum herpakken of zien we straks een flinke DOGE crash? Dogechain en een Monero-achtige aanval De blockchain- en gedecentraliseerde AI-infrastructuurproject gemeenschap van Qubic heeft zijn focus verlegt van Monero naar Dogecoin. Dit komt mede door het feit dat DOGE op dit moment te maken heeft met sterke verkoopdruk, waardoor de aandacht van de gemeenschap getrokken is. Na de aanval van 51% op privacy blockchain Monero vorige week, lijkt het er nu op dat de Qubic gemeenschap zich op Dogecoin richt. Dit kan grote gevolgen hebben voor de DOGE koers, waardoor het voor investeerders en handelaren van belang is om dit in de gaten te houden. Sergey Ivancheglo, de oprichter van het project, kondigde de update op 17 augustus 2025 aan na een succesvolle aanval op Monero. Er was een openbare stemming waarbij er gekozen kon worden uit Zcash, Dogecoin en Kaspa. Dogecoin kwam met meer dan 300 stemmen er flink bovenuit. The #Qubic community has chosen #Dogecoin. pic.twitter.com/EnevIZUAw5 — Come-from-Beyond (@c___f___b) August 17, 2025 Krijgt Dogecoin te maken met een 51% aanval? Vorige week zagen we dat de Qubic gemeenschap zes blokken binnen het Monero blockchain netwerk had in de 51% aanval. Niet heel lang daarna nodigde Ivancheglo de Qubic gemeenschap uit om een ander ASIC-compatibel proof-of-work-netwerk als het volgende doelwit te selecteren. Hierbij waren direct de pijlen gericht op DOGE. De Qubic gemeenschap beweert dat er verder geen kwaad achter de acties zit. Zij noemen het een ‘stresstest’. De test zou gericht zijn op het benadrukken van de verkracht van haar miningmodel. Dit mining model heet useful proof-of-work. De inkomsten uit de miningpool worden besteed aan het kopen en verbranden van QUBIC tokens. De gemeenschap beweert dat zij Monero of Dogecoin niet willen ontwrichten. Toch zijn er al meerdere zorgen geuit over de aanvallen en de veiligheid van de systemen. Can I ask. What is the advantage other than the price manipulation of Qubic token via the buy back burn? I mean kudos on a massive PR campaign. But I am curious. — Son of a Tech (@SonOfATech) August 17, 2025 Dogecoin daalt We zien op dit moment dat Dogecoin te maken heeft met flinke verkoopdruk. Hierdoor is de koers in de afgelopen 7 dagen met meer dan 3% gedaald. Als we kijken naar de koers daling van de afgelopen 30 dagen, dan zien we een daling van bijna 14%. DOGE wees de $ 0,255 van vorige week af, en de DOGE prijs moet zich hierdoor opnieuw zien te herstellen. De memecoin wordt op dit moment verhandeld voor $ 0,2168. Door het nieuws van de Qubic gemeenschap kan er nog meer twijfel ontstaan bij investeerders en handelaren om te investeren in DOGE. Hierdoor zal de verkoopdruk van de memecoin hoger liggen, waardoor de koers nog verder kan dalen. Beste meme coins van dit momentWil jij weten wat de beste meme coins van dit moment zijn? Check de lijst hier! In 2025 is de memecoin-markt uitgegroeid tot een vaste kracht in crypto. Dogecoin en Shiba Inu zijn allang geen grap meer, maar miljardeprojecten met enorme community’s. Hun succes effent de weg voor een nieuwe lichting memecoins die razendsnel groeit, vaak gestuwd door sociale media en beroemdheden als Elon Musk en Donald Trump. Volgens investeerders liggen… Continue reading Dreigt Dogecoin nu écht in te storten in 2025? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Gaat DOGE crashen in augustus 2025? Als je een beetje in de cryptomarkt zit, dan weet je dat memecoins een stuk makkelijker crashen dan bijvoorbeeld Bitcoin (BTC). Hierdoor is er veel angst ontstaat dat DOGE in 2025, en misschien zelfs in augustus 2025, gaat crashen. #DOGE 4H CHART Close to getting a death cross This is bearish I expect a price drop to 0.20-0.25$ Not financial advice pic.twitter.com/z6wMjd9aRG — Jonathan Hosman (@JonathanHosman) August 19, 2025 Voor handelaren en investeerders is het in ieder geval van belang om de DOGE koers voldoende in de gaten te houden. De koers handelde de afgelopen 7 dagen tussen de $ 0,2166 en $ 0,2539. Dit wijst op volatiliteit. Op het moment dat DOGE de ondersteuning van $ 0,21 verliest, is het mogelijk dat we een DOGE crash gaan zien en de koers nog verder daalt. Als Dogecoin juist de $ 0,25 kan vasthouden en de $ 0,26 kan doorbreken, is het mogelijk dat de DOGE koers in augustus 2025 gaat stijgen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Dreigt Dogecoin nu écht in te storten in 2025? is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.

You May Also Like

Stablecoins Threaten to Disrupt U.S. Bank Deposits and Payments, Morningstar DBRS Warns

Stablecoins Threaten to Disrupt U.S. Bank Deposits and Payments, Morningstar DBRS Warns

Stablecoins have rapidly become a central pillar of the digital asset economy, now exceeding a combined market capitalization of $230 billion as of mid-2025, according to Morningstar DBRS. The market is led by Tether (USDT) and Circle (USDC), with other players including USDe, DAI, and FDUSD (see Exhibit 1). This growth has been fuelled by their stability — pegged to the U.S. dollar — and their ability to function as digital cash within the blockchain ecosystem. The passage of the first federal stablecoin legislation on July 17 has also accelerated adoption. With regulation in place, U.S. banks are beginning to explore launching their own stablecoins, notes the agency. “Stablecoins offer efficiency and innovation in the financial system, but they also pose both opportunities and risks for banks,” Morningstar DBRS analysts wrote in a report published Tuesday. How Stablecoins Work: Cheaper, Faster, Smarter Money Morningstar explains stablecoins are designed to combine the reliability of fiat currencies with the efficiency of blockchain. Unlike traditional payment rails — credit cards, ACH, or wire transfers — stablecoin transactions settle in seconds. “Stablecoins are programmable money,” Morningstar notes, highlighting their use in smart contracts that automatically execute financial operations. This has made them attractive for cross-border payments, e-commerce, and remittances. Major issuers like Tether, Circle, and PayPal back their coins with reserves of short-term U.S. Treasuries and cash equivalents, ensuring stability and redeemability. The efficiency advantage is stark: where wire transfers can cost up to $50 and take days to settle, stablecoins move instantly with negligible fees. This dynamic is drawing users away from banks’ legacy systems. Risks to U.S. Banks: Deposits and Payments at Stake Morningstar warns that the rise of stablecoins poses real risks to U.S. banks’ core business models. The most immediate concern is deposit flight. If consumers increasingly hold funds in stablecoins for rewards, convenience, or integration with decentralized finance, banks could lose the deposits that underpin their lending operations. According to the Bank for International Settlements, stablecoins still account for just 1.5% of total U.S. deposits, but growth is accelerating. “ A large-scale shift of funds from bank accounts into stablecoins could constrain banks’ ability to fund new loans or extend credit,” Morningstar analysts said. Banks also risk losing lucrative payment fees. Stablecoins bypass networks like ACH and SWIFT, enabling cheaper and faster transfers. As Exhibit 2 shows, the cost advantage is significant, threatening revenue from transaction services. Not All Bad News: A Path Forward for Banks Despite the risks, Morningstar highlights potential opportunities. Banks could leverage their regulatory credibility to serve as custodians of stablecoin reserves, manage U.S. Treasury holdings, and provide settlement and compliance infrastructure. These services could open new fee income streams. The newly passed GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) sets capital and reserve requirements for issuers, creating a more level playing field. Some banks are considering launching their own fully backed stablecoins, integrated into existing compliance systems, to retain deposits and stay competitive. “Whether stablecoins ultimately represent an opportunity or a threat to U.S. banks will depend on regulatory design and market adoption,” Morningstar concludes.
U
U$0.0208-5.45%
RealLink
REAL$0.05152+6.46%
Moonveil
MORE$0.0994-1.46%
Ethena USDe
USDE$1.0006-0.01%
USDCoin
USDC$0.9996+0.02%
Lorenzo Protocol
BANK$0.06243-1.60%
Share
CryptoNews2025/08/19 20:20
Invest $1,000 in These 3 Cryptos the Market Calls the Next Bitcoin (BTC), Projected to Turn Into $1,000,000 by 2026

Invest $1,000 in These 3 Cryptos the Market Calls the Next Bitcoin (BTC), Projected to Turn Into $1,000,000 by 2026

The post Invest $1,000 in These 3 Cryptos the Market Calls the Next Bitcoin (BTC), Projected to Turn Into $1,000,000 by 2026 appeared first on Coinpedia Fintech News The 2025 bull run is minting new millionaires, and some analysts believe a small set of high-potential altcoins could match Bitcoin’s early growth trajectory. If you pick the right ones, a $1,000 investment today could grow to $1 million by 2026.  Here are the three best picks: Little Pepe (LILPEPE): A meme coin that became …
Bitcoin
BTC$115,242.04+0.09%
Triathon
GROW$0.0103+0.98%
SphereX
HERE$0.000407-13.40%
Tron Bull
BULL$0.002545+3.87%
Pepe
PEPE$0.00001071+0.37%
Share
CoinPedia2025/08/19 19:58
Multiple drivers behind Sui's rise: from Pokémon collaboration rumors to DEX trading volume surge

Multiple drivers behind Sui's rise: from Pokémon collaboration rumors to DEX trading volume surge

In this article, PANews deeply analyzes the funding trends, key news catalysts, on-chain data performance and potential risks of this round of SUI's rise, attempting to fully interpret the logic behind this ecological carnival.
SUI
SUI$3.5677+0.19%
Share
PANews2025/04/28 17:48

Trending News

More

Stablecoins Threaten to Disrupt U.S. Bank Deposits and Payments, Morningstar DBRS Warns

Invest $1,000 in These 3 Cryptos the Market Calls the Next Bitcoin (BTC), Projected to Turn Into $1,000,000 by 2026

Multiple drivers behind Sui's rise: from Pokémon collaboration rumors to DEX trading volume surge

Powell: Expect tariff-driven inflation to rise in coming months

BlockDAG’s $376M Presale & 2.5M Users Set Stage for a Landmark Layer 1 Launch!