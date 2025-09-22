AgriFORCE Growing Systems, a publicly listed company, plans to raise $550 million to transform its AVAX treasury strategy.

PANews reported on September 22nd, according to Stocktitan, that AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ: AGRI) announced its transition to AVAX Treasury Strategy, becoming the first Nasdaq-listed company focused solely on Avalanche blockchain technology. The company unveiled a $550 million fundraising strategy, aiming to accumulate over $700 million in AVAX tokens. This strategy includes a $300 million PIPE (Private Equity Investment Plan) and plans to raise an additional $250 million through equity-linked instruments.
The Strategic Advisory Board includes industry leaders such as Anthony Scaramucci of SkyBridge Capital and Brett Tejpaul of Coinbase Institutional. The initiative is backed by over 50 institutional and crypto-native investors, including ParaFi, Galaxy Digital, and Digital Currency Group.