AI in crypto: hoe kunstmatige intelligentie de markt, mining en DeFi verandert

Bittensor (TAO) Bittensor is het netwerk waar AI-modellen elkaar beoordelen en belonen. Ontwikkelaars sluiten hun model aan op een subnet, dat zich bijvoorbeeld richt op taal, beeld of voorspellingen. De prestaties worden gemeten en vastgelegd, waarna de beste output TAO ontvangt. Zo ontstaat een open ecosysteem waarin samenwerking en competitie in balans blijven. Het project gebruikt een vorm van proof-of-intelligence in plaats van traditionele mining. Niet rekenkracht bepaalt de beloning, maar kwaliteit van resultaat. Inmiddels draaien er meer dan honderd actieve subnets, en het grootste deel van het circulerende aanbod is gestaked. Dat maakt TAO de ruggengraat van een snel groeiende markt voor gedecentraliseerde AI. The internet was meant to be open. https://t.co/7IOPYd9ctH — Openτensor Foundaτion (@opentensor) October 6, 2025 Artificial Superintelligence Alliance (ASI) De Artificial Superintelligence Alliance, kortweg ASI, bundelt drie eerdere AI-projecten: Fetch.ai, SingularityNET en Ocean Protocol. Samen bouwen ze aan een open netwerk waarin data, modellen en autonome agents met elkaar samenwerken zonder tussenkomst van grote techbedrijven. Binnen het ecosysteem voeren digitale agents zelfstandig taken uit — van logistiek en data-analyse tot financiële transacties — terwijl datasets en AI-modellen via slimme contracten worden gedeeld en beloond. De ASI-token vormt de spil van dat systeem: het wordt gebruikt voor betalingen, staking en governance. Het project wil aantonen dat kunstmatige intelligentie niet per se gesloten of gecentraliseerd hoeft te zijn. Door drie sterke communities en technologieën te combineren, probeert ASI een alternatief te bieden voor Big Tech-AI: transparant, samenwerkend en volledig op de keten. https://t.co/cJ57L7tzzm — Artificial Superintelligence Alliance (@ASI_Alliance) September 26, 2025 Render (RNDR) Render levert GPU-kracht aan wie die nodig heeft. Het netwerk koppelt aanbieders van ongebruikte grafische kaarten aan gebruikers die rekenkracht zoeken voor AI-training of generatieve beeldmodellen. Zodra een taak is afgerond en gecontroleerd, betaalt een smart contract automatisch in RNDR. De overstap naar Solana maakte de afhandeling sneller en goedkoper. Inmiddels wordt Render gebruikt voor meer dan alleen visualisaties; ook inferentie en videorendering lopen via het netwerk. Het principe is eenvoudig: wie rekenkracht levert, verdient, en wie capaciteit nodig heeft, betaalt. Dat maakt RNDR tot een schakel tussen Web3 en de explosieve groei van generatieve AI. Transacties zijn goedkoop en bevestigen bijna direct, wat het netwerk geschikt maakt voor ontwikkelaars die willen experimenteren met AI zonder zich druk te maken over kosten of wachttijden. Binnen dat ecosysteem ontstaan tools waarmee data-leveranciers, bouwers en gebruikers elkaar vinden. Zo groeit NEAR langzaam uit tot een knooppunt waar AI-toepassingen niet in een laboratorium blijven hangen, maar echt in de praktijk draaien. Everyone’s building AI. Only one is building the future of AI. Not for platforms. For people. Private, open, autonomous, and yours. Fork that. NEAR is the next major AI company. Watch this. pic.twitter.com/4D956QkTHC — NEAR Protocol (@NEARProtocol) August 12, 2025 Story Protocol Story richt zich op creatief eigendom in het AI-tijdperk. Het netwerk maakt het mogelijk om AI-gegenereerde personages, scripts of muziek te registreren, te licenseren en te verhandelen. Makers krijgen automatisch een vergoeding telkens wanneer hun werk opnieuw wordt gebruikt. Sommige netwerken draaien al, andere leven nog vooral van verwachting. Wie in deze sector belegt, koopt meer dan een token: je koopt toegang tot een ecosysteem dat nog moet bewijzen dat het schaalbaar is. Bittensor (TAO) Bittensor is het referentiepunt in AI-crypto. Het netwerk beloont ontwikkelaars die werkende AI-modellen leveren. Subnets draaien, gebruikers staken, en er is echte activiteit — iets wat in deze niche zeldzaam blijft. Kansen Er is al activiteit, niet alleen whitepapers. Dat maakt TAO zeldzaam in deze sector. De subnets breiden gestaag uit, en staking zorgt voor een vaste basis in de community. Als bedrijven openstaan voor decentrale AI-training, profiteert TAO automatisch. Sommige investeerders zien het al als de “ETH” van AI-netwerken — dat zegt iets over de positie die het heeft opgebouwd. Risico’s De waardering is stevig. De koers weerspiegelt al veel toekomstverwachting. Moeilijk te begrijpen project voor nieuw geld; dat remt instroom. Netwerken als Qubic kunnen sneller of goedkoper worden — dat blijft een bedreiging. En eerlijk gezegd: als de hype afkoelt, verdwijnt ook een deel van de liquiditeit razendsnel. Let’s explain $TAO in simple words. TAO is the native token powering the Bittensor network an open source, decentralized AI economy power by @inspectxyz where anyone can contribute. Use Cases : ⏺️Staking: secure the network. ⏺️Governance: vote on upgrades & proposals.… pic.twitter.com/MS7651Ztpx — Zainab (@uxtazerhzee) September 13, 2025 ASI (Artificial Superintelligence Alliance) ASI is ontstaan uit de fusie van Fetch.ai, SingularityNET en Ocean Protocol. Een ambitieuze poging om de versnipperde AI-sector te bundelen in één netwerk waar agents, data en modellen samenkomen. De technologie is er, de namen zijn bekend, maar de samenhang moet zich nog bewijzen. Kansen Drie sterke communities die samen een veel groter bereik hebben dan afzonderlijk. Minder overlap en concurrentie binnen dezelfde niche — dat kan rust brengen. Als de integratie lukt, ontstaat er een ecosysteem dat groot genoeg is om bedrijven aan te trekken. Er zit veel energie in de visie: een open, gedecentraliseerd alternatief voor Big Tech-AI. Risico’s Fuseren is zelden makkelijk; technische koppelingen kunnen maanden vertraging oplopen. Governance tussen drie oude teams kan frictie geven. Sommige investeerders weten niet wat ze precies bezitten — dat schept verwarring. En mocht één onderdeel falen, dan sleurt het de rest mee. Render (RNDR) Render is concreet: het levert GPU-kracht voor wie dat nodig heeft. In een markt waar rekenkracht schaars en duur is, klinkt dat aantrekkelijk. Gebruikers huren capaciteit, betalen in RNDR, en de aanbieder krijgt direct betaald. Kansen Heel tastbaar: geen beloftes, maar reële vraag naar GPU’s. Grote groeiruimte zolang AI-training exponentieel blijft stijgen. De overstap naar Solana heeft het netwerk sneller en goedkoper gemaakt. Render heeft ook naam buiten crypto, onder kunstenaars en ontwerpers — dat helpt. Risico’s Concurrentie van hyperscalers zoals AWS of Google blijft groot. Netwerkkwaliteit is niet overal gelijk; storingen kosten reputatie. Prijs van GPU’s kan dalen, waardoor de marge krimpt. En als AI-hype afneemt, verdwijnt de vraag even snel als die kwam. $RENDER Elliott Wave Analysis pic.twitter.com/38d3Zjeq1o — More Crypto Online (@Morecryptoonl) October 5, 2025 NEAR Protocol NEAR wil de toegankelijke infrastructuur zijn waarop ontwikkelaars met AI kunnen spelen zonder hoge kosten. Lage fees en snelle afhandeling trekken kleine teams aan die gewoon willen bouwen. Kansen NEAR maakt het eenvoudig om data-taken en modeltests op de keten te draaien. De community is actief en het netwerk blijft technisch stabiel. Voor jonge projecten is het een goedkope plek om te experimenteren. Transparante vergoedingen — iets waar artiesten al jaren om vragen. Klein project, maar met een thema dat groot wordt zodra rechters zich ermee bemoeien. Risico’s Volledig afhankelijk van juridische ontwikkelingen buiten crypto. Grote platforms zoals Adobe of OpenAI kunnen eigen oplossingen bouwen. Handel in Story-tokens blijft dun; liquiditeit kan opdrogen. En als makers het te ingewikkeld vinden, stopt adoptie voor het echt begint. Internet Computer (ICP) ICP wil dat AI-toepassingen volledig op de keten draaien. Geen cloud, geen externe servers — alles binnen één protocol. Het idee is radicaal en technisch indrukwekkend, maar ook zwaar om uit te voeren. Kansen Eén van de weinige netwerken waar AI-modellen echt on-chain kunnen werken. Sterke technische basis en een team dat de lange adem heeft. Geschikt voor toepassingen waar snelheid en privacy cruciaal zijn. Als het lukt, heeft ICP een niche die moeilijk te kopiëren is. Een groeiend deel verhuurt zijn servers of GPU’s aan AI-klanten in plaats van ze alleen voor Bitcoin te laten draaien. AI in het miningproces AI vervangt het minen zelf niet, maar maakt het proces efficiënter. Algoritmes sturen installaties aan, voorspellen slijtage en passen stroomverbruik aan op basis van realtime data. In plaats van vaste instellingen bepalen modellen automatisch de ideale balans tussen winst en energieverbruik. Sommige bedrijven gebruiken machine-learning-tools om temperatuur, poolkeuze of output te optimaliseren. Dat levert volgens schattingen van JA Mining tot 23 procent meer efficiëntie op, vooral bij grote installaties met veel ASIC-machines. Miningbedrijven heruitgevonden De halvering duwde miners richting diversificatie. Datacenters die vroeger enkel Bitcoin rekenden, draaien nu ook AI-modellen. Core Scientific sloot in 2024 een contract van $3,5 miljard met AI-bedrijf CoreWeave. Delen van zijn infrastructuur worden nu gebruikt voor high-performance computing naast Bitcoin mining. Hut 8 lanceerde Highrise AI met meer dan 1.000 Nvidia H100-chips. Zo combineert het stabiele AI-inkomsten met zijn bestaande Bitcoin-reserves. Hive Digital Technologies herstructureerde zijn activiteiten en behaalde in 2025 al 9 procent van zijn omzet uit AI. In Australië breidt Iren zijn AI-cloudbusiness snel uit, terwijl het nog altijd meer dan 1.500 BTC per kwartaal produceert. Deze hybride aanpak maakt de sector minder afhankelijk van Bitcoin-prijsfluctuaties en helpt bedrijven hun energie- en kapitaalgebruik beter te spreiden. Energie en duurzaamheid AI vraagt veel stroom, maar kan ook helpen die slimmer te gebruiken. Bedrijven als Iren en Hive schuiven workloads naar daluren, waardoor ze hun contracten optimaal benutten. Dat vermindert druk op het energienet en verlaagt de CO₂-uitstoot. Volgens VanEck kan de jaarlijkse omzet van AI-gerichte cryptonetwerken tegen 2030 oplopen tot ruim 10 miljard dollar, vooral door gedecentraliseerde rekenkracht en modelverificatie. Diezelfde analyse noemt blockchains een noodzakelijk fundament voor AI: ze bieden eigendom, transparantie en bewijs van herkomst. A16z ziet een vergelijkbare verschuiving. Steeds meer nieuwe cryptoprojecten gebruiken AI, vooral in infrastructuur en dataverwerking. Dat levert toepassingen op die verder gaan dan koersvoorspellingen of hype. Er draaien inmiddels AI-agents die transacties uitvoeren, DeFi-posities beheren of prijssignalen analyseren zonder menselijke input. Ook in de hardwarehoek groeit een nieuwe markt. Projecten als Render en io.net bieden GPU-kracht aan voor AI-bedrijven die geen plek meer vinden bij Amazon of Google. Miners en datacenters vullen dat gat met eigen capaciteit. Tegelijk wint het idee van open-source-AI terrein. 