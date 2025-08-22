Allianz ziet Bitcoin en crypto als hoeksteen van toekomstig financieel systeem

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Financieel dienstverlener Allianz verwacht dat Bitcoin en andere digitale valuta een blijvende en structurele rol gaan spelen in de wereldwijde financiële sector. Dat blijkt uit een nieuw investeringsrapport van de Duitse verzekerings- en vermogensbeheerder. Volgens Allianz zorgen toenemende regulering, betere infrastructuur en de groeiende betrokkenheid van grote instellingen voor een fundamentele verandering in het financiële landschap. Bitcoin niet langer speculatie instrument In het rapport stelt Allianz dat Bitcoin en andere crypto niet langer uitsluitend worden gezien als speculatief instrument. Steeds meer institutionele partijen, van universiteiten tot multinationals en grote banken, nemen posities in digitale activa op in hun beleggingsportefeuilles. “Met de komst van gereguleerde beleggingsfondsen, professionele bewaaroplossingen en bankdiensten is de basis gelegd voor een bredere integratie,” schrijft Allianz. Het concern benadrukt dat de adoptie van crypto zich in hoog tempo uitbreidt. Individuen, bedrijven, stichtingen en zelfs beleidsmakers zien steeds vaker voordelen in het gebruik en bezit van digitale valuta. Allianz concludeert dat, mits er geen grote technologische tegenslagen plaatsvinden, Bitcoin en andere crypto niet meer zullen verdwijnen. Geschiedenis en opkomst van Bitcoin Bitcoin werd in 2009 geïntroduceerd door de anonieme ontwikkelaar of groep onder de naam Satoshi Nakamoto. Aanvankelijk werd de digitale munt vooral gebruikt door een kleine groep technologische pioniers en idealisten die geloofden in een alternatief financieel systeem. In de beginjaren was de waarde verwaarloosbaar. Pas rond 2013 kreeg Bitcoin voor het eerst bredere aandacht, toen de Bitcoin koers voor het eerst boven de 1.000 dollar uitkwam. De echte doorbraak kwam tijdens de bullmarkt van 2017, toen Bitcoin boven de 20.000 dollar steeg. Dat zorgde voor wereldwijde belangstelling van media, beleggers en toezichthouders. Inmiddels zijn er grote beursgenoteerde bedrijven die miljarden hebben geïnvesteerd in Bitcoin. Ook centrale banken en overheden volgen de markt nauwlettend, al blijft de regulering wereldwijd verschillend. Vandaag de dag is Bitcoin uitgegroeid tot een erkend financieel fenomeen. Het speelt een rol in internationale kapitaalstromen en geldt in sommige landen, zoals El Salvador, zelfs als wettig betaalmiddel. Allianz ziet deze ontwikkeling als bewijs dat digitale valuta niet meer weg te denken zijn uit het mondiale financiële systeem. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Rol van altcoins en tokenisatie Naast Bitcoin wijst Allianz ook op de kansen van andere digitale activa. Ethereum en vergelijkbare platforms maken toepassingen mogelijk die verder gaan dan puur betalingsverkeer. Het tokeniseren van echte bezittingen, zoals vastgoed, obligaties en aandelen, kan volgens Allianz leiden tot efficiëntere markten, meer transparantie en bredere toegankelijkheid van financiële diensten. “De tokenisatie van bezittingen en de groei van decentrale financiële toepassingen kunnen de totale markt voor digitale activa aanzienlijk vergroten,” aldus Allianz. Deze innovaties zouden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere democratisering van het mondiale financiële systeem. Vooruitblik Met de huidige snelheid van adoptie verwacht Allianz dat digitale valuta de komende jaren zullen uitgroeien tot een onmisbare hoeksteen van de financiële wereld. Volgens de dienstverlener gaat het niet langer om de vraag of crypto blijft bestaan, maar om hoe groot de rol precies wordt. Verwacht jij dat Allianz hier gelijk in kan hebben en dat Bitcoin daadwerkelijk onderdeel van het fundament wordt van het financiële systeem van de toekomst? Dat is een mogelijkheid, maar daarvoor moeten veel meer bedrijven en overheden de digitale munt adopteren en serieus gaan gebruiken als reserve-asset. Nu zijn het met Strategy, Metaplanet en andere bedrijven toch nog de wat kleinere spelers die leven op een Bitcoin-standaard. Maar je moet natuurlijk ergens beginnen en het lijkt er serieus op dat de adoptie van Bitcoin op dit gebied in een stroomversnelling is gekomen. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch

Het bericht Allianz ziet Bitcoin en crypto als hoeksteen van toekomstig financieel systeem is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.