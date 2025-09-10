Altcoin Nào Sẽ “Bùng Nổ” Tiếp Theo Sau Ethereum – Dòng Tiền Tổ Chức Đang Chảy Vào Altcoin

Ethereum gần đây đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các tổ chức lớn. Tuy nhiên, dấu hiệu mới cho thấy một phần dòng tiền này đang bắt đầu dịch chuyển từ Ethereum sang các altcoin khác.

Sự luân chuyển vốn này có thể kích hoạt làn sóng tăng trưởng tiếp theo trên thị trường altcoin. Khi đà tăng lan rộng, một số token có thể bứt phá mạnh mẽ, mang lại lợi nhuận đáng kể cho những nhà đầu tư nắm bắt đúng thời điểm.

Điều quan trọng nằm ở việc lựa chọn và định thời chuẩn xác – bởi nhiều đồng altcoin có khả năng tạo nên những cú tăng giá bất ngờ trong thời gian tới.

Sui Giữ Xu Hướng Khi Trader Kỳ Vọng Vượt $4,15 Để Tăng 30%

Sui hiện dao động trong vùng $3,38 – $3,92 sau khi giảm gần 6% trong tuần và khoảng 18% trong tháng qua. Giá đang giữ trên đường trung bình 10 ngày tại $3,41 nhưng vẫn dưới đường MA 100 ngày ở mức $3,60. Chỉ số RSI quanh 44 cho thấy thị trường chưa nghiêng hẳn về phe mua hay phe bán. Trong tháng này, phe bò hai lần thất bại khi cố vượt mốc $4,15, trong khi phe gấu cũng chưa thể phá thủng hỗ trợ $3,07. Biến động hẹp hiện tại phản ánh trạng thái “tạm dừng” nhiều hơn là thiết lập xu hướng rõ rệt.

Nếu người mua có thể bứt phá trên $4,15, đà tăng có thể đẩy giá lên $4,70. Một bước nhảy từ vùng $3,60 lên mức này sẽ mang lại mức tăng khoảng 30%. Vượt qua $4,70 còn có thể mở ra cơ hội lập đỉnh mới, nhưng cần khối lượng giao dịch mạnh mẽ để xác nhận. Ở chiều ngược lại, nếu mất $3,07, giá có thể lùi về $2,53 – giảm khoảng 25% so với hiện tại. Chỉ báo Stochastic quanh 64 cho thấy khả năng đảo chiều đi lên, trong khi MACD đi ngang gần 0 cho thấy năng lượng thị trường vẫn đang “tích tụ” chờ cú hích. Trong 6 tháng qua, Sui đã tăng khoảng 18%, giữ cho xu hướng trung hạn nghiêng về phía tăng, nhưng phe bò cần chứng minh sức mạnh sớm.

Hyperliquid Tiệm Cận $50 Khi Phe Bò Thử Thách Kháng Cự

Hyperliquid (HYPE) đang giao dịch trong vùng $41,97 – $48,51, sau khi tăng 7,45% trong tuần vừa rồi. Giá gần như trùng với đường MA 10 ngày tại $45,78 và nhỉnh hơn MA 100 ngày ở $44,67, giữ cho xu hướng ngắn hạn tiếp tục tăng. Chỉ số RSI ở mức 61,97 cho thấy động lực tăng vẫn còn nhưng chưa quá nóng, trong khi Stochastic quanh 88 xác nhận lực mua đang chiếm ưu thế. MACD dương ở mức 0,42 cũng củng cố áp lực tăng, tuy nhiên việc chưa thể vượt qua $50,99 cho thấy phe gấu vẫn phòng thủ mạnh ở vùng kháng cự gần nhất.

Nếu HYPE vượt mốc $50,99, giá có thể hướng tới vùng $57,53 – tương đương mức tăng khoảng 20% so với vùng giá hiện tại. Trong bối cảnh thị trường chung vẫn nghiêng về xu hướng tăng, việc tái chiếm vùng này sẽ đưa HYPE tiến gần đỉnh cũ và kéo dài chu kỳ tăng 6 tháng vốn đã đạt hơn 137,67%. Ngược lại, nếu phe bán giành lại ưu thế, hỗ trợ đầu tiên nằm tại $37,91 và sâu hơn ở $31,37 – tương ứng mức giảm khoảng 30%. Với tâm lý lạc quan đang lan tỏa trong thị trường altcoin, xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế chừng nào HYPE còn duy trì trên ngưỡng $37.

Đồng Meme Coin $HYPER Đang Chuẩn Bị Niêm Yết Trên Sàn Lớn

Bitcoin Hyper ($HYPER) là một trong những meme coin đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên thị trường nhờ tham vọng tăng trưởng vượt bậc trong giai đoạn presale.

Hiện tại, dự án đã huy động được hơn 14 triệu USD, với giá token đang ở mức $0,0148. Presale vẫn đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư tổ chức, và dự kiến giá sẽ tiếp tục tăng khi tiến tới các mốc mục tiêu tiếp theo.

Trong giai đoạn này, $HYPER vẫn đang được bán với mức giá ưu đãi, mang lại cơ hội lớn cho những nhà đầu tư tham gia sớm trước khi token chính thức tăng giá ở các vòng sau.

Sau khi hoàn tất presale, Bitcoin Hyper ($HYPER) sẽ được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch tập trung (CEX) và phi tập trung (DEX). Dù đội ngũ chưa công bố chi tiết, họ đã hé lộ kế hoạch cho một sự kiện ra mắt lớn trong thời gian tới.

Sinh Ra Cho Các Chiến Binh, Xây Dựng Dành Cho Nhà Vô Địch

Bitcoin Hyper ($HYPER) đang kiến tạo một cộng đồng dành cho những người khát khao lợi nhuận lớn trong thế giới crypto — những cá nhân kiên trì, đầy tham vọng và luôn hướng tới vị trí dẫn đầu. Đây là đồng coin dành cho những “chiến binh thực thụ” – tinh thần vốn quen thuộc với các vận động viên và người hâm mộ thể thao. $HYPER chính là token cho những ai tìm kiếm sự kịch tính và muốn nắm bắt làn sóng meme coin tiếp theo.

Trung tâm của câu chuyện Bitcoin Hyper là HyperBot — biểu tượng chiến binh trong đấu trường meme coin, không ngừng vươn lên để lọt top xếp hạng trên CoinMarketCap. Liệu $HYPER có thể trở thành DOGE hoặc SHIB tiếp theo? Thời gian sẽ là câu trả lời.

Maxi Doge ($MAXIDOGE) Chuẩn Bị Bứt Phá Trước Khi Niêm Yết

Maxi Doge ($MAXIDOGE) đang thu hút sự chú ý lớn sau khi công bố kế hoạch ra mắt chính thức. Dự án hướng đến cộng đồng meme coin với tham vọng trở thành “chú chó tiếp theo” bùng nổ trên thị trường.

Token hiện đang trong giai đoạn presale, với giá bán ưu đãi so với mức dự kiến khi niêm yết trên các sàn giao dịch lớn. Sự quan tâm từ cộng đồng đã giúp Maxi Doge huy động hàng triệu USD chỉ trong thời gian ngắn, tạo nền tảng vững chắc cho bước tiến tiếp theo.

Nếu lực mua tiếp tục duy trì, $MAXIDOGE có thể nhanh chóng chạm tới mốc kháng cự mới, tương đương mức tăng hơn 50% so với giá presale hiện tại. Ngược lại, nếu khối lượng suy yếu, giá có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ gần nhất, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư bắt đáy.

Trong bối cảnh làn sóng meme coin vẫn nóng lên, Maxi Doge mang theo kỳ vọng sẽ nối gót DOGE và SHIB — trở thành tâm điểm mới trên CoinMarketCap ngay sau khi niêm yết.