Altcoin tiềm năng: Chỉ số Altcoin Season vượt 60, tín hiệu bùng nổ cuối 2025

Mùa altcoin đã chính thức gõ cửa khi Altcoin Season Index đạt 62 lần đầu tiên trong năm 2025. Đây là tín hiệu quan trọng thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới đầu tư đang săn tìm altcoin tiềm năng để mua ngay lúc này.

Sau nhiều tháng dao động dưới ngưỡng 60, chỉ số này cuối cùng cũng bứt phá. Dù mốc xác nhận 75 chưa tới, nhiều chỉ báo khác đã cho thấy dòng vốn đang rời khỏi Bitcoin và chảy mạnh vào các altcoin với tiềm năng tăng trưởng vượt trội.

Yếu tố rõ ràng nhất là sự sụt giảm đều đặn của Bitcoin Dominance. Trong 10 tuần vừa qua, thị phần của Bitcoin đã giảm gần 13% — từ 66% xuống 58%. Lịch sử thị trường cho thấy, khi điều này xảy ra, altcoin thường bắt đầu giai đoạn bùng nổ.

Các chuyên gia tin rằng, thiết lập hiện tại rất giống giai đoạn khởi đầu của những chu kỳ altcoin trước, báo hiệu Q4/2025 có thể là một đợt tăng giá mạnh mẽ.

Dự báo: Altcoin có thể tăng 10x–50x trong Q4/2025

Chuyên gia crypto nổi tiếng Ash Crypto (gần 2 triệu người theo dõi trên X) dự báo:

Bitcoin (BTC) có thể đạt 150.000 USD

có thể đạt Ethereum (ETH) hướng tới 8.000 USD

hướng tới Các altcoin có thể bùng nổ 10x–50x ngay trong Q4 năm nay

Ngoài ra, báo cáo mới công bố của Coinbase Institutional cũng khẳng định việc Bitcoin mất dần thị phần là “tín hiệu rõ ràng của chu kỳ xoay vòng sang altcoin”. Ông David Duong, Giám đốc nghiên cứu của Coinbase, cho biết thị trường hiện đã sẵn sàng cho một “mùa altcoin toàn diện” bắt đầu từ tháng 9.

Với các chỉ báo kỹ thuật lẫn tổ chức đồng thuận, nhiều altcoin triển vọng đã bắt đầu tăng tốc để chuẩn bị thống trị giai đoạn thị trường sắp tới.

Những Altcoin tiềm năng nhất để mua trong Q4 bull run

Tổng vốn hóa thị trường crypto đang hình thành mô hình “vòng đáy” tăng giá và dao động quanh ngưỡng 4 nghìn tỷ USD.

Trong mùa altcoin trước, vốn hóa altcoin tăng 5,7%, vượt xa mức tăng của Bitcoin chỉ 1,3%. Các nhà phân tích kỳ vọng kịch bản này sẽ lặp lại trong những tháng tới.

Dưới đây là hai cái tên altcoin nổi bật đang ở giai đoạn presale, thu hút dòng vốn mạnh từ cả retail và tổ chức.

Maxi Doge đang tái định nghĩa cách làm presale meme coin với tốc độ huy động vốn cực nhanh, đạt gần 1,91 triệu USD chỉ trong chưa đầy hai tuần.

Dự án được xem là “phiên bản Dogecoin thế hệ mới”, thu hút nhà đầu tư bằng sự kết hợp giữa:

Staking rewards lên tới 253% APY cho người mua sớm

cho người mua sớm Giá presale siêu rẻ : chỉ 0,0002565 USD/token

: chỉ Tokenomics độc đáo với đòn bẩy 1.000x vĩnh viễn, kết hợp cùng branding kiểu “degen + gym-bro”

MAXI đang nổi bật trong không gian meme coin, và nếu roadmap được thực hiện đúng, dự án này hoàn toàn có thể trở thành một trong những altcoin breakout lớn nhất Q4/2025.

Truy cập Maxi Doge

Pepenode mang tới mô hình mine-to-earn, biến việc đào coin thành một trò chơi ảo. Người dùng có thể mua node kỹ thuật số, xây dựng server room ảo và nhận phần thưởng thụ động mà không cần tới phần cứng đắt đỏ hay chi phí điện năng.

Điểm nổi bật của Pepenode:

“Gamified mining” – người chơi kiểm soát dàn máy đào ảo, mua node để tăng hashpower

Cơ chế burn 70% token khi nâng cấp, giảm nguồn cung mạnh mẽ

token khi nâng cấp, giảm nguồn cung mạnh mẽ Đã huy động hơn 946.856 USD trong presale

trong Giá hiện tại: 0,0010533 USD/PEPENODE

Nhiều nhà phát triển gọi đây là “mining không cần phần cứng”, và nhà đầu tư đang đổ vào trước khi giá bước sang vòng presale tiếp theo.

Truy cập Pepenode

Kết luận

Với Altcoin Season Index vượt 60 và Bitcoin Dominance giảm mạnh, tín hiệu đã quá rõ ràng: dòng vốn đang chuyển sang altcoin. Các chuyên gia dự báo nhiều altcoin có thể đạt 10x–50x lợi nhuận chỉ trong Q4/2025.

Trong đó, Maxi Doge (MAXI) và Pepenode (PEPENODE) nổi bật nhất nhờ cơ chế độc đáo, cộng đồng đang tăng trưởng và mức huy động vốn ấn tượng.

Nếu bạn đang tìm altcoin tiềm năng để đầu tư, đây chính là thời điểm không nên bỏ lỡ.