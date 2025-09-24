Amerikaanse CFTC wil stablecoins gebruiken als onderpand voor futures en opties

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Instagram! Check onze Instagram De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wil stablecoins gebruiken als onderpand voor derivaten. Dit initiatief zal belangrijk zijn voor de adoptie van cryptotechnologie. Daarnaast helpt het de derivatenhandel efficiënter en transparanter te maken. Maar wat zijn de plannen precies? En wat zou het betekenen voor de adoptie van crypto? CFTC wil stablecoins gebruiken als onderpand voor derivaten De Amerikaanse CFTC wil stablecoins gebruiken als onderpand op derivatenmarkten. Caroline D. Pham, waarnemend voorzitter van de CFTC, deelde het plan in een persbericht op dinsdag 23 september 2025. Het plan is een onderdeel van de moderniseringsagenda van de CFTC. Voor de derivatenmarkt is het een belangrijke vooruitgang. Het helpt de efficiëntie en transparantie van derivatenhandel. Daarnaast zegt Pham dat het zal helpen met onderpandbeheer, het verminderen van operationele risico’s en het ondersteunen van kapitaalefficiëntie. Pham geeft blockchaintechnologie in het persbericht ook een klopje op de schouders. Zo zegt ze dat de rol van blockchain in financiële infrastructuur niet als experimenteel meer gezien mag worden: “Innovatie en tokenisatie worden essentieel voor de volgende fase van de ontwikkeling van de Amerikaanse markt.” Om voldoende input te krijgen, heeft de CFTC gevraagd om publieke reacties, die lopen tot 20 oktober. Geïnteresseerden kunnen hun mening uiten, een aanbevelingen doen voor het rapport en een mogelijk pilotprogramma. Stablecoins centraal bij toezichthouders Stablecoins krijgen steeds meer aandacht bij Amerikaanse toezichthouders. Zowel de CFTC als de Securities and Exchange Commission (SEC) geven er veel aandacht aan. Nadat president Donald Trump de GENIUS Act, de eerste stablecoin wet, heeft ondertekend, hebben de toezichthouders beiden besloten om stablecoins als prioriteit te nemen. De GENIUS Act heeft een regelgevend kader gecreëerd voor de uitgifte en toezicht op stablecoins. Ook biedt het een sterke basis voor handhaving. Wat betekent het voor de adoptie van crypto? Het is een belangrijke stap richting de bredere adoptie van crypto. Het laat zien dat toezichthouders stablecoins als betrouwbaar en efficiënt zien. Dit is een belangrijke verschuiving ten opzichte van de vorige leiding van de toezichthouders, die cryptotechnologie vooral als iets slechts zagen. Als het voorstel wordt goedgekeurd, krijgen stablecoins steeds meer gebruiken. Instellingen kunnen voor stablecoins kiezen in plaats van cash of staatsobligaties als onderpand. Dit helpt met het verminderen van frictie, het verbeteren van liquiditeit en een snellere 24/7 beschikbare afwikkeling mogelijk maken. Simpel gezegd helpt het met het legitimeren van stablecoins, het versterken van de vraag en het versterken van de brug tussen Traditional Finance (TradFi) en Decentralized Finance (DeFi). Toch is het belangrijk dat er duidelijke standaarden worden gezet voor transparantie, reserves en operationele veiligheid. Op de lange termijn zal het stablecoins helpen integreren in de bredere financiële markt. Het is een stap in de richting van het omzetten van TradFi en DeFi naar gewoon Fi. 