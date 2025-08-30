Amerikaanse rechter verklaart Trump’s tarieven illegaal

Een Amerikaanse beroepsrechter heeft bepaald dat de meeste door Donald Trump opgelegde tarieven onwettig zijn. Dat oordeel kan de wereldeconomie opschudden en diepe gevolgen hebben voor handelsrelaties wereldwijd. De uitspraak volgt op eerdere rechtszaken die al twijfels opriepen over de reikwijdte van presidentiële bevoegdheden. Waar de ene kant spreekt van een noodzakelijke correctie op buitensporige macht, waarschuwt de andere kant dat het afschaffen van de tarieven juist economische schade kan veroorzaken. Het oordeel van de Amerikaanse beroepsrechter over Trump's tarieven Met een stemming van zeven tegen vier oordeelde het federale hof dat Trump geen juridische basis had voor zijn wereldwijde tarieven. Het ging om de zogenoemde "reciprocal tariffs": een algemene heffing van 10% en extra invoerrechten voor landen als China, Mexico en Canada. Trump beriep zich op de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), maar de rechters wezen erop dat deze wet niet is bedoeld voor belastingen of invoerrechten. Volgens hen blijft dat domein bij het Congres. In de 127 pagina’s tellende uitspraak stond bovendien dat het Congres altijd expliciet woorden als “tarief” of “duty” gebruikt wanneer het bevoegdheden wil overdragen. Omdat dat in de IEEPA niet het geval was, werd Trump’s redenering – dat handelstekorten een bedreiging voor de nationale veiligheid vormen – door de rechter verworpen. The Federal Circuit ruled that most of Donald Trump’s tariffs are illegal, undercutting the Republican president’s use of the levies as a key international economic policy tool https://t.co/dbiSRNTlRq pic.twitter.com/YnzmkIzJ77 — Reuters Legal (@ReutersLegal) August 29, 2025 Wat de IEEPA-wet zegt en waarom tarieven een Congresbevoegdheid zijn De IEEPA werd in 1977 ingevoerd om presidenten de mogelijkheid te geven economische maatregelen te nemen bij ernstige bedreigingen van buitenaf. Het hof benadrukte dat de wet wél ruimte biedt voor sancties en economische acties, maar niet voor het opleggen van tarieven. Die bevoegdheid is een essentieel onderdeel van het Congres en is nooit bedoeld om zonder grenzen naar het Witte Huis te verschuiven. Het beroep op een “nationale noodsituatie” vanwege handelsonevenwichtigheden werd door de rechters gezien als te breed en onvoldoende onderbouwd. Daarmee viel het fundament van Trump’s aanpak weg en bleef er weinig over van zijn juridische rechtvaardiging. Economische en politieke gevolgen voor de VS en internationale handel De gevolgen van deze uitspraak reiken verder dan de juridische sfeer. Bedrijven en handelspartners wachten gespannen af of het Hooggerechtshof de zaak oppakt. Tot die tijd hangt er onzekerheid boven de handelsstromen. Dat kan investeringsbeslissingen vertragen. Tegelijk ontstaan er vragen over bestaande en nieuwe handelsdeals, bijvoorbeeld met het Verenigd Koninkrijk, Japan en Zuid-Korea. Ook binnenlands speelt dit een rol: voor Trump is het verlies van zijn tarieven een flinke deuk in zijn reputatie als onderhandelaar. In de aanloop naar de uitspraak waarschuwden regeringsadvocaten nog dat ongeldigverklaring van de tarieven zou kunnen leiden tot een crisis zoals de beurskrach van 1929. Op Truth Social stelde Trump zelf dat het verdwijnen van de tarieven de VS zou “vernietigen” en dat alleen zijn aanpak de economie krachtig genoeg kan houden. Tarieven en de bredere context De uitspraak raakt niet alleen lopende handelsrelaties, maar zet ook vraagtekens bij overeenkomsten die al gesloten zijn. Landen als het Verenigd Koninkrijk, Japan en Zuid-Korea hadden afspraken gemaakt over aangepaste tarieven, waarvan nu onduidelijk is of die overeind blijven. Het dreigende juridische vacuüm kan internationale onderhandelingen ontregelen en investeerders terughoudend maken. Daarmee krijgt de uitspraak ook een geopolitieke dimensie: de balans tussen presidentiële macht en Congresbevoegdheden heeft niet alleen binnenlandse gevolgen, maar werkt direct door in de manier waarop andere landen hun handelsrelaties met de VS vormgeven. Waarom onzekerheid door tarieven de aandacht naar crypto kan verleggen Pas in de nasleep van dit soort spanningen komt vaak de blik te liggen op alternatieve markten. Handelsoorlogen en economische onzekerheid maken beleggers voorzichtig, en in zulke periodes wordt crypto – en met name bitcoin – regelmatig naar voren geschoven als digitale veilige haven. Voorstanders benadrukken dat decentrale systemen niet afhankelijk zijn van plotselinge wetswijzigingen of rechterlijke uitspraken. Tarieven in het geding: wat dit betekent voor handel en crypto De uitspraak van het hof ondermijnt de kern van Trump's handelsbeleid en kan diepe sporen trekken in zowel de Amerikaanse economie als de internationale handel. Voor de cryptowereld is de les duidelijk: hoe groter de onzekerheid rond tarieven en handelsconflicten, hoe sterker de aantrekkingskracht van bitcoin en andere digitale activa. Mocht het Hooggerechtshof de beslissing bevestigen, dan beperkt dat niet alleen de presidentiële macht maar kan het ook een nieuwe golf van instabiliteit op wereldschaal veroorzaken. In dat klimaat wint crypto aan relevantie, juist omdat het zich buiten de traditionele handelsstructuren en politieke machtssferen beweegt.

