Analist voorspelt Bitcoin koers van $180.000 aan het einde van 2025

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Een ervaren analist die in 2021 de koersval van Bitcoin correct voorspelde, denkt dat de digitale munt eind dit jaar de grens van 180.000 dollar kan bereiken. Dat zou een stijging betekenen van bijna 60 procent ten opzichte van de huidige koers van ongeveer 111.800 dollar. #btc 180k end of year anyone? pic.twitter.com/mBHIMVzOYq — dave the wave (@davthewave) August 22, 2025 Bitcoin zit in opwaartse trend De analist, bekend onder de naam Dave The Wave, wijst op oplopende steun en weerstandsniveaus in de grafieken. Volgens hem is de recente daling van ongeveer acht procent slechts een kleine correctie in vergelijking met eerdere schommelingen. In de eerste helft van dit jaar en de zomer van 2024 kende Bitcoin nog terugvallen van dertig procent of meer. “Perspectief is belangrijk,” schrijft hij. “Deze bull run heeft al twee correcties van dertig procent gezien. Acht procent is niet veel om over naar huis te schrijven." Het moge duidelijk zijn dat Dave the Wave zich over de huidige correctie weinig zorgen maakt. Dat zal anders zijn voor beleggers die recent instapten en zich wellicht toch zorgen maken over het begin van een nieuwe bearmarkt voor Bitcoin. Altcoins krijgen ruimte Behalve de ontwikkeling van de Bitcoin koers kijkt de analist ook naar de dominantie van de munt in de bredere cryptomarkt. Het aandeel van Bitcoin in de totale marktwaarde van digitale valuta ligt momenteel rond 57,5 procent. Dave The Wave verwacht dat dit percentage verder zal dalen. Dat zou ruimte kunnen bieden voor alternatieve munten, de zogeheten altcoins, om terrein te winnen. Niet voor niets zien we Ethereum de laatste tijd terrein winnen op Bitcoin. Al moet gezegd worden dat de nummer twee van de markt het vandaag ook zwaar heeft. Gisteravond bereikte Ethereum nog een all-time high, maar vandaag staat de koers alweer enkele procenten lager. Ethereum $ETH has hit an all time high — unusual_whales (@unusual_whales) August 24, 2025 Van zolderkamer tot serieuze asset Bitcoin werd in 2009 geïntroduceerd door de anonieme ontwikkelaar Satoshi Nakamoto. Het project begon klein, als een experiment dat vooral door programmeurs en cryptografen werd omarmd. De eerste Bitcoin transactie, waarbij twee pizza’s werden betaald met 10.000 Bitcoin, geldt inmiddels als een legendarisch voorbeeld uit de beginfase van de munt. In de jaren daarna kreeg Bitcoin meer bekendheid. De koers bewoog aanvankelijk in de marge, maar schoot in 2013 plotseling door de grens van 1.000 dollar. Dat leidde tot bredere media-aandacht en groeiende interesse onder beleggers. Bitcoin maakte vervolgens meerdere cycli door met forse stijgingen en scherpe correcties. De bullrun van 2017 bracht de koers naar bijna 20.000 dollar, waarna een langdurige daling volgde. In 2021 steeg de koers naar boven de 60.000 dollar, maar zakte daarna weer hard in, precies zoals Dave The Wave destijds had voorspeld. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op de markt. Integratie in de financiële wereld Inmiddels is Bitcoin niet langer alleen een speeltje voor liefhebbers. Grote institutionele beleggers, bedrijven en zelfs pensioenfondsen nemen posities in de munt. De komst van beursgenoteerde beleggingsfondsen in de Verenigde Staten en Europa heeft de toegankelijkheid verder vergroot. Ook centrale banken en toezichthouders hebben zich over de munt gebogen. Waar Bitcoin aanvankelijk vooral werd gezien als een risico voor witwassen en speculatie, groeit nu de erkenning dat het digitale geld een blijvende plaats heeft op de financiële markten. Vooruitblik Of de koers werkelijk het niveau van 180.000 dollar zal aantikken, is onzeker. De cryptomarkt staat bekend om zijn grilligheid en onvoorspelbaarheid. Toch zien analisten dat het speelveld sinds de beginjaren drastisch is veranderd. Van een zolderkamerproject is Bitcoin uitgegroeid tot een wereldwijd erkende asset die een vaste rol speelt in portefeuilles van beleggers. Veel zal ook afhangen van de verdere ontwikkeling van de macro-economische situatie, die momenteel een beetje penibel begint te worden. Men maakt zich in toenemende mate zorgen over de Amerikaanse economie, die behoorlijk cruciaal is voor de bullmarkt van Bitcoin. Het bericht Analist voorspelt Bitcoin koers van $180.000 aan het einde van 2025 is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.