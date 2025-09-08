Analist wijst op sterke Solana koers: Kan SOL binnenkort naar $235 stijgen?

By: Coinstats
2025/09/08 01:02
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Solana koers beweegt net boven een belangrijk steunniveau van ongeveer $197. Blockchaindata laat zien dat hier meer dan 32,8 miljoen tokens zijn gekocht en verkocht. Dat is ongeveer 5,5% van het totale aanbod. Dit maakt $197 tot een van de sterkste zones in de handelsgeschiedenis van Solana. Kan de Solana koers deze steun behouden en ruimte maken voor een herstel richting hogere niveaus? Solana koers bevindt zich op sterk verhandeld niveau Uit cijfers van Glassnode blijkt dat rond $197 een grote hoeveelheid tokens van eigenaar wisselde. Dit maakt het prijsniveau bijzonder relevant. Hoe meer volume op één plek is gekocht, hoe groter de kans dat het gebied later als steun of weerstand functioneert. Bij Solana zien we dat dit niveau het zwaartepunt vormt van gerealiseerd volume. Dat betekent dat veel marktpartijen hier hun positie hebben geopend. Wanneer de koers opnieuw in deze zone terechtkomt, reageren zowel bulls als bears vaak extra fel. Analist Ali Martinez deelde gegevens waaruit blijkt dat exact 32,8 miljoen tokens in dit gebied gekocht zijn. Het gaat om bijna één twintigste van het totale aanbod van Solana. Zulke concentraties bepalen meestal de richting voor de korte termijn. $197.64 is the most important support level for Solana $SOL! pic.twitter.com/k7RULfglNT — Ali (@ali_charts) September 6, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Analist wijst op sterke Solana koers: Kan SOL binnenkort naar $235 stijgen? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Technische zones voor de Solana koers De belangrijkste steun ligt dus rond $197. Daarboven bevindt zich weerstand in de bandbreedte $210 tot $235. Wanneer de koers deze zone kan doorbreken, komt een verdere stijging richting $250 in beeld. Dit niveau fungeert als eerste grotere target. Aan de onderkant zien handelaren een mogelijk vangnet tussen $165 en $180. Mocht de koers toch onder de $197 zakken, dan is dit het eerstvolgende gebied waar kopers actief kunnen worden. On-chain data bevestigt vraag naar Solana De gerealiseerde volumeprofielen laten zien waar in het verleden de meeste tokens gekocht zijn. Bij Solana is dit duidelijk te zien op $197. Dit wijst op een sterke belangstelling van marktpartijen op precies dat punt. Wanneer zoveel tokens daar gekocht zijn, ontstaat een psychologische grens. Holders die eerder in deze regio ingestapt zijn, letten scherp op hoe de koers zich nu ontwikkelt. Als de prijs eronder komt, kan dat leiden tot extra verkopen. Blijft de koers erboven, dan is dat juist een bevestiging dat de vraag sterk genoeg is. Dit soort data wordt vaak gecombineerd met klassieke technische analyse. In dit geval versterken beide elkaar. De grafiek toont $197 als belangrijke steun, terwijl de blockchaincijfers hetzelfde aangeven. Mogelijke scenario’s voor de komende weken Als de Solana koers zich weet te herstellen boven $210 en vervolgens $235 doorbreekt, komt een stijging richting $250 in beeld. Boven dat punt zouden de bulls opnieuw de controle kunnen nemen. Zakt de koers daarentegen onder $197, dan neemt de kans toe dat de prijs richting de bandbreedte $165 tot $180 beweegt. Daar ligt de volgende zone met eerdere handelsactiviteit. Het samenvallen van technische en on-chain signalen geeft dit moment extra betekenis. De komende weken zal blijken of Solana de steun kan vasthouden en de weg naar $250 kan openen, of dat de bears de koers terugduwen richting lagere niveaus. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Analist wijst op sterke Solana koers: Kan SOL binnenkort naar $235 stijgen? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

