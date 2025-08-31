Analist ziet Solana koers richting $275 na uitbraak boven belangrijke zone

Op de grafieken van Solana ontstaan duidelijke signalen die volgens analisten wijzen op mogelijke volgende koersniveaus rond $240, $260 en in een later stadium $300. Kan de Solana koers hierdoor de komende weken verder stijgen? Solana koers volgt MVRV bands De MVRV bands van Glassnode geven een goed beeld van waar de Solana koers steun en weerstand vindt. Deze on-chain indicator vergelijkt de marktwaarde met de gerealiseerde waarde van tokens. Sinds de piek van maart 2024 heeft de +0,5σ band steeds als weerstand gewerkt. Dat betekent dat holders daar vaker winst namen, waardoor de prijs telkens terugviel. Op dit moment ligt de Solana koers rond $205, dicht bij het gemiddelde dat lange tijd als draaipunt fungeerde. Als de koers hier standhoudt, ligt de volgende zone rond de +0,5σ band bij ongeveer $275. Het feit dat dit niveau al meerdere keren een plafond vormde, maakt het tot een technisch belangrijk punt voor de komende periode. MVRV standard deviation bands help anchor expectations for $SOL. Since the March 2024 top, the +0.5σ band has acted as resistance, where profit-taking outweighed demand. Price now sits near the mean ($210). If defended, the +0.5σ band at ~$275 becomes the next test. pic.twitter.com/EC3P0ttu55 — glassnode (@glassnode) August 29, 2025 Technisch patroon geeft richtpunten voor Solana koers De bekende crypto analist Ali Martinez wees op een uitbraak uit een groot ascending triangle patroon. Dit type patroon ontstaat wanneer hogere bodems samengaan met een vaste weerstand. Uiteindelijk volgt vaak een uitbraak zodra de koers boven de weerstand breekt. Bij Solana gebeurde dat eerder rond $210. Deze zone ligt nu dicht bij de huidige koers van $200 en geldt als eerste belangrijke weerstand. Daarboven liggen volgens Fibonacci-extensies koersdoelen bij $240 en $260. Pas als die niveaus doorbroken worden, komt het bredere doel van $300 in beeld. Solana $SOL breaks out of a triangle, targeting $300! pic.twitter.com/B8oJTPKdNm — Ali (@ali_charts) August 28, 2025 De candle die de uitbraak bevestigde ging gepaard met duidelijke handelsvolumes. Dat wijst erop dat bulls het initiatief hebben genomen. Bears zullen vooral mikken op een terugval onder $200. Accumulatiebasis rond $180 Naast technische patronen speelt ook de on-chain data een grote rol. Uit gegevens blijkt dat rond $180 maar liefst 18,56 miljoen SOL is gekocht, met een gezamenlijke waarde van bijna $4 miljard. Deze massale koopzone maakt van $180 een stevig fundament. Voor traders is dit belangrijk omdat zo’n concentratie van posities vaak fungeert als verdedigingslinie. Mochten bears de koers terugbrengen richting dit niveau, dan is de kans groot dat er opnieuw vraag ontstaat. Daarmee blijft $180 een van de sterkste steunpunten in de huidige structuur. Volgens Martinez versterkt dit accumniveau de eerdere uitbraak boven $210. Samen vormen beide zones een dubbele laag van steun, wat de kans op verdere stijging vergroot. 18.56 million Solana $SOL, worth nearly $4 billion, were accumulated at around $180! pic.twitter.com/1a0oi3cOFH — Ali (@ali_charts) August 29, 2025 Solana toont sterke kapitaalinstroom Naast technische en on-chain signalen is er ook bewijs van toenemende kapitaalstromen richting Solana. Analist Shardi B liet grafieken zien waarop duidelijk werd dat SOL meerdere weerstanden rond $185 en $192 overtuigend doorbrak. Daarbij nam het handelsvolume toe en steeg de relative strength index (RSI) naar hogere niveaus. Dit soort signalen wijst erop dat niet alleen korte termijn traders actief zijn, maar dat ook grotere partijen (whales) posities hebben uitgebreid. In vergelijking met andere grote tokens presteerde Solana de afgelopen weken sterker, wat bevestigt dat kapitaal naar dit ecosysteem vloeit. De combinatie van hogere volumes, sterke RSI en meerdere doorbroken weerstanden geeft de munt een duidelijke voorsprong. Dit versterkt de overtuiging dat Solana zich onderscheidt van andere assets die moeite hebben om momentum vast te houden. All the crypto money flowing to $SOL apparently pic.twitter.com/fiCuutCS9D — Don't follow Shardi B If You Hate Money (@ShardiB2) August 29, 2025 