Analyse XRP koers: uitbraak wijst op doel van $3,40

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De XRP koers bewoog recent binnen een dalend driehoekspatroon dat zich de afgelopen weken heeft ontwikkeld. Dit patroon toont lagere toppen, terwijl de steunlijn rond $2,70 meerdere keren standhield. Volgens cryptoanalisten kan zo’n structuur leiden tot een sterke koersbeweging zodra er een uitbraak volgt. De vraag is of de XRP koers boven de weerstand uitbreekt of dat de steun uiteindelijk bezwijkt. XRP koers schommelt tussen steun en weerstand Het huidige koerspatroon wordt omschreven als een descending triangle. Hierbij dalen de toppen steeds verder, terwijl de onderkant relatief vlak blijft. In dit geval gaat het om een steunlijn rond $2,70, die al meerdere keren succesvol door het Ripple token is getest. Aan de bovenkant ligt de eerste weerstand rond $2,98. Deze zone valt samen met een Fibonacci retracementniveau, een wiskundige berekening die vaak wordt gebruikt om mogelijke draaipunten in de markt te bepalen. Daarboven liggen extra weerstanden bij $3,10 en $3,40. Tot nu toe zijn alle pogingen van XRP om deze niveaus te doorbreken mislukt. Wanneer de steun rond $2,70 niet standhoudt, liggen de volgende neerwaartse prijsdoelen bij $2,48 en $2,33. Deze niveaus vallen samen met Fibonacci extensies, die vaak worden gebruikt om mogelijke vervolgniveaus van een koersdaling te berekenen. Komt de XRP koers daarentegen krachtig boven $2,98 uit, dan worden de weerstanden tussen $3,20 en $3,40 relevant. $XRP consolidates in a triangle ahead of a 25% price move! pic.twitter.com/zeuFQNkc5s — Ali (@ali_charts) September 6, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Lange­termijnstructuur voor XRP volgens analisten Cryptoanalisten vergelijken de huidige situatie met eerdere fases in de geschiedenis van XRP. Volgens hen is het token sinds 2014 door vier grote cycli gegaan. Elke cyclus bestond uit een periode van consolidatie, vaak in de vorm van een driehoekspatroon, gevolgd door een uitbraak. Volgens deze gegevens bevindt XRP zich nu in de vierde fase. Eerdere vergelijkbare fases eindigden in forse koersstijgingen naar nieuwe all-time highs. Of dat dit keer opnieuw gebeurt, hangt volgens analisten af van het vasthouden van de steun en de reactie op de eerstvolgende uitbraak van XRP. The real rally for $XRP will be seen after it breaks above its ATH. It will begin soon. pic.twitter.com/2KK4QLegA5 — CW (@CW8900) September 7, 2025 On-chain data en whale activiteit Uit on-chain gegevens blijkt dat whales recent meer dan 340 miljoen XRP hebben gekocht. Whales zijn traders die grote hoeveelheden tokens bezitten en die door hun transacties vaak de marktbewegingen beïnvloeden. Deze aankopen vielen samen met de afronding van de rechtszaak tussen Ripple en de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De afloop van de rechtszaak haalde een groot deel van de juridische onzekerheid weg. Daardoor verschuift de aandacht nu weer naar de technologische en zakelijke ontwikkelingen van Ripple. Vooral de toepassing van XRP in grensoverschrijdende betalingen wordt daarbij benadrukt. De institutionele aandacht voor Ripple De institutionele interesse voor Ripple neemt gestaag toe. Tijdens Ripple Swell 2025, het jaarlijkse evenement van Ripple, is de aanwezigheid van BlackRock gepland. Dit wijst op een toenemende betrokkenheid van grote financiële instellingen bij de bredere sector van digitale activa. De aanwezigheid van dit soort marktpartijen wordt door veel marktvolgers gezien als bevestiging dat traditionele finance steeds meer aansluiting zoekt bij blockchain technologie. Voor XRP zelf betekent dit dat het token steeds vaker onderdeel wordt van gesprekken over grootschalige integratie in bestaande financiële netwerken. Het gaat daarmee niet alleen om de XRP koersbewegingen, maar ook om de bredere rol die Ripple binnen de betalingsinfrastructuur kan spelen. Vooruitblik voor de XRP markt De huidige situatie voor de XRP koers draait vooral om twee niveaus: de steun rond $2,70 en de weerstand bij $2,98. Deze prijszones bepalen welk scenario als eerste in beeld komt. Bij een doorbraak naar boven ligt de weg open richting hogere weerstanden rond $3,20 en $3,40. Bij een neerwaartse uitbraak komen daarentegen $2,48 en $2,33 in beeld. De technische structuur van XRP toont daarmee een duidelijk afgebakend speelveld. Cryptoanalisten gebruiken deze prijsniveaus om te beoordelen welke richting de markt inslaat zodra de compressie in het driehoekspatroon tot een uitbraak leidt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Analyse XRP koers: uitbraak wijst op doel van $3,40 is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.