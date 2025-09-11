Asset Entities fuseert met Strive – $1,5B Bitcoin-treasury

Bitcoin
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De aandelen van Asset Entities zijn de afgelopen dagen enorm gestegen. Aanleiding was de goedkeuring door aandeelhouders van de geplande fusie met Strive Enterprises, het bedrijf van voormalig presidentskandidaat Vivek Ramaswamy. De fusie moet leiden tot de oprichting van een van de grootste publiek Bitcoin treasury bedrijven ter wereld. Asset Entities sloot dinsdag af met een plus van bijna 18% op $6,28, maar steeg in de nabeurshandel nog eens met ruim 50% naar $9,55. Het nieuws werd direct door beleggers opgepikt als een belangrijke stap in de groeiende trend. Bron: Google Finance $1,5 miljard ophalen voor Bitcoin Na afronding van de fusie zal de nieuwe entiteit verdergaan onder de naam Strive, Inc., maar het ASST-ticker behouden op de Nasdaq. Het bedrijf wil in totaal $1,5 miljard ophalen om Bitcoin aan te kopen, goed voor ongeveer 13.450 BTC tegen huidige prijzen. Daarmee zou Strive direct behoren tot de top tien grootste corporates met Bitcoin in hun reserves. Het kapitaal moet voor de helft komen uit een Private Investment in Public Equity. De andere $750 miljoen kan binnenstromen via de uitoefening van warrants die in dezelfde deal zijn uitgegeven. Matt Cole, CEO van Strive Asset Management, wordt de nieuwe topman en voorzitter van de raad van bestuur. Arshia Sarkhani, de huidige CEO van Asset Entities, schuift door naar de rol van Chief Marketing Officer. Cole noemde de goedkeuring: Een beslissend moment in onze missie om een wereldklasse Bitcoin Treasury Company op te bouwen, met focus op lange termijn strategieën die Bitcoin zelf moeten overtreffen en duurzame aandeelhouderswaarde creëren. Een merger en belastingvoordeel In tegenstelling tot de SPAC structuren koos Strive voor een reverse merger, een constructie die doorgaans stabieler is. Deze aanpak zou niet alleen minder afhankelijk zijn van kapitaalrondes, maar biedt ook een fiscaal voordeel. Volgens de onderneming maakt de fusie het mogelijk om via een zogeheten Section 351-structuur een belastingvrije aandelenruil te realiseren. Hierdoor kunnen vroege Bitcoin investeerders hun winsten inbrengen zonder directe belastingdruk, terwijl ze wel aandelen in de nieuwe onderneming ontvangen. Jacht op Mt. Gox-Bitcoin Opvallend is dat Strive ook mikt op het verwerven van claims uit de failliete Mt. Gox, de Japanse beurs die in 2014 ten onder ging na een beruchte hack. Strive onderzoekt de mogelijkheid om ongeveer 75.000 BTC uit die claims tegen een korting te verkrijgen. Deze strategie moet bijdragen aan een hoger Bitcoin per share ratio, een maatstaf die in de corporate treasury-wereld steeds belangrijker wordt. Corporate Bitcoin adoptie bereikt mijlpaal De fusie van Asset Entities en Strive onderstreept de snel groeiende trend van corporate Bitcoin adoptie. Publieke bedrijven bezitten gezamenlijk meer dan 1 miljoen BTC, goed voor ruim 5% van de circulerende voorraad. Koploper MicroStrategy blijft domineren met meer dan 638.000 BTC, terwijl ook MARA Holdings en XXI tot de grootste bezitters behoren. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Asset Entities fuseert met Strive – $1,5B Bitcoin-treasury is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bitcoin Hashrate Surges: Unlocking a New Era of Network Security

Bitcoin Hashrate Surges: Unlocking a New Era of Network Security

BitcoinWorld Bitcoin Hashrate Surges: Unlocking a New Era of Network Security The world of cryptocurrency is buzzing with exciting news: Bitcoin’s hashrate has just shattered all previous records, soaring to an unprecedented all-time high. This remarkable achievement, as reported by Bitcoin Magazine, signals a pivotal moment for the network. But what exactly does this mean for the future of the world’s leading digital currency? What Does an All-Time High Bitcoin Hashrate Truly Signify? To understand the significance of this milestone, let’s first clarify what the Bitcoin hashrate actually represents. In simple terms, it is the total combined computational power that all miners are dedicating to securing the Bitcoin blockchain. Think of it as the collective “muscle” of the network, working tirelessly to process transactions and create new blocks. Enhanced Security: A higher hashrate makes the network exponentially more secure. It becomes incredibly difficult and expensive for any single entity to launch a 51% attack, where they control enough computing power to manipulate transactions. Robust Decentralization: While not a direct measure, a high hashrate often indicates a broad distribution of mining power across many participants, further strengthening decentralization. Miner Confidence: Miners invest significant capital in hardware and electricity. A surging hashrate suggests a strong belief in Bitcoin’s long-term value and profitability, encouraging more participants to join. Why is the Bitcoin Hashrate Experiencing Such a Powerful Surge? Several factors are contributing to this incredible growth in Bitcoin hashrate. It is not just a random occurrence but a reflection of evolving market dynamics and technological advancements. Understanding these drivers provides valuable insight into the network’s health. Technological Advancements: The continuous development of more efficient Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) miners means that existing operations can produce more hashes per unit of energy, and new miners can enter the market with more powerful equipment. Market Recovery and Price Stability: Following periods of market volatility, Bitcoin’s price has shown resilience. This stability makes mining more predictable and attractive, encouraging miners to expand their operations. Geographical Shifts: The global distribution of mining operations has diversified significantly. New mining hubs have emerged in regions with favorable energy costs and regulatory environments, contributing to the overall increase in network power. What are the Key Implications for Bitcoin Holders and the Ecosystem? For anyone holding Bitcoin or involved in the broader crypto ecosystem, the record-breaking Bitcoin hashrate carries significant implications. It speaks volumes about the underlying strength and future potential of the network. Increased Network Reliability: A more secure network translates directly into greater reliability for users. Transactions are processed consistently, and the integrity of the blockchain remains uncompromised. Long-Term Confidence: The sustained growth in hashrate reinforces the narrative of Bitcoin as a robust and enduring store of value. It signals institutional and individual confidence in its fundamental security model. Potential for Innovation: A strong and secure base layer allows for further innovation on top of the Bitcoin network, fostering new applications and services within the ecosystem. However, it is also important to acknowledge potential challenges. The increasing energy consumption associated with a higher hashrate remains a point of discussion, prompting ongoing efforts towards more sustainable mining practices. The Future is Secure: A Concluding Look at Bitcoin Hashrate The monumental surge in Bitcoin’s hashrate to an all-time high is more than just a statistic; it is a powerful testament to the network’s enduring strength, security, and the unwavering commitment of its global mining community. This achievement solidifies Bitcoin’s position as a truly resilient and decentralized digital asset, paving the way for a more secure and robust future for the entire cryptocurrency space. As the network continues to evolve, this fundamental indicator will remain a crucial benchmark for its health and vitality. Frequently Asked Questions about Bitcoin Hashrate Here are some common questions about Bitcoin’s hashrate and its significance: Q1: What is Bitcoin hashrate? A1: Bitcoin hashrate is the total computational power contributed by all miners globally to process transactions and secure the Bitcoin blockchain. It measures how many calculations per second the network is performing. Q2: Why is a high Bitcoin hashrate important? A2: A high hashrate significantly enhances the security of the Bitcoin network, making it extremely difficult for malicious actors to compromise the system. It also indicates strong miner confidence and network health. Q3: Does a higher hashrate affect Bitcoin’s price? A3: While not a direct correlation, a consistently high and growing hashrate often signals strong underlying network fundamentals and investor confidence, which can indirectly contribute to a positive price sentiment over the long term. Q4: What are the environmental concerns related to Bitcoin hashrate? A4: The energy consumption of Bitcoin mining, especially with a high hashrate, is a frequently discussed topic. However, there’s a growing trend towards using renewable energy sources for mining, and innovations are continually improving energy efficiency. Q5: How can I track the Bitcoin hashrate? A5: Various online platforms and blockchain explorers provide real-time data on Bitcoin’s hashrate, allowing you to monitor the network’s computational power. Did you find this insight into Bitcoin’s record-breaking hashrate fascinating? Share this article with your friends and followers on social media to spread awareness about the incredible strength and security of the Bitcoin network! To learn more about the latest Bitcoin trends, explore our article on key developments shaping Bitcoin’s institutional adoption. This post Bitcoin Hashrate Surges: Unlocking a New Era of Network Security first appeared on BitcoinWorld and is written by Editorial Team
KUNGFUVERSE released the first NFT collection KUNGFU BEASTS

KUNGFUVERSE released the first NFT collection KUNGFU BEASTS

Celebrating the legacy and spirit of Kung Fu, the KUNGFUVERSE connects real life experiences with Web3, enabling new ways for you to become your true self.
SEC Chairman Paul S. Atkins Emphasizes New Crypto Regulations

SEC Chairman Paul S. Atkins Emphasizes New Crypto Regulations

Detail: https://coincu.com/news/sec-atkins-crypto-regulations/
