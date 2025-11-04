Bekende analist: ‘Solana vs. XRP is niet eens een discussie’

Vandell Aljarrah, oprichter van Black Swan Capitalist, zegt dat het vergelijken van Solana en XRP zinloos: de twee projecten dienen compleet verschillende doelen. “XRP vs. Solana isn’t even a debate” Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Twee compleet verschillende werelden Volgens Aljarrah draait de discussie niet om wie “beter” is, maar om doel en ontwerp. “XRP is gebouwd voor institutionele liquiditeit. Solana is gebouwd voor retailtoepassingen." Hij zegt dat Solana hoge snelheden en lage transactiekosten biedt, ideaal voor consumer apps, DeFi en NFT's dus, maar dat het netwerk nooit ontworpen is voor het oplossen van grote financiële frictie tussen banken en betalingssystemen. XRP daarentegen werd vanaf het begin ontwikkeld als brugvaluta voor internationale betalingen, met focus op snelheid, compliance en liquiditeit voor instellingen als banken en betalingsverwerkers. XRP vs Solana isn't even a debate. XRP was built for institutional liquidity.Solana was built for retail applications. Get it together people. — Vandell | Black Swan Capitalist (@vandell33) November 1, 2025 XRP's rol in grensoverschrijdende betalingen De tweet komt na het nieuws dat Western Union een stablecoin op Solana gaat lanceren. Hoewel Solana met Western Union een opvallende partner binnenhaalt, verandert dat volgens Aljarrah weinig aan XRP's positie als standaard in institutionele afwikkeling. Ripple, het bedrijf achter XRP, werkt al jaren samen met banken, centrale banken en financiële instellingen wereldwijd. Met haar infrastructuur, gebouwd op de XRP Ledger, kan geld in seconden worden overgemaakt tussen valuta's, tegen minimale kosten en mét naleving van regelgeving. "Solana is snel en innovatief, maar XRP is gebouwd om miljarden aan waarde door het financiële systeem te bewegen. Dat is een totaal andere schaal." Volgens hem kan een stablecoin op Solana handig zijn voor betalingen binnen apps, maar niet voor de grote institutionele liquiditeit waar Ripple zich op richt. Institutionele focus als onderscheidend voordeel Waar Solana populair is bij developers en crypto investeerders, is XRP in toenemende mate geïntegreerd in het traditionele financiële systeem. Ripple's netwerk wordt al getest of gebruikt in betalingssystemen tussen Azië, Europa en Latijns-Amerika, en het bedrijf is nauw betrokken bij verschillende CBDC projecten. Die institutionele focus zorgt voor een vorm van structurele vraag naar XRP, ongeacht de hype. Solana's sterke kant blijft retail Toch betekent dit niet dat Solana "ondergeschikt" is, zeggen andere analisten. Het netwerk is technologisch erg sterk en blijft een broedplaats voor nieuwe crypto innovaties, van DEX'en tot AI projecten. De samenwerking met Western Union laat vooral zien dat Solana steeds vaker wordt gezien als snelle infrastructuur voor digitale dollars en stablecoins. Maar in de woorden van Aljarrah: "Dat is een andere arena. XRP speelt op het wereldtoneel van banken en centrale instellingen. Solana speelt in de consumentenmarkt." Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bekende analist: 'Solana vs. XRP is niet eens een discussie' is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 