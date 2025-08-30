Belangrijke prijszones bepalen nu de Bitcoin koers richting $118.000

De Bitcoin koers beweegt stabiel na een lichte prijsdaling in de afgelopen week. Over de afgelopen maand is er sprake van een koersdaling van circa 5%. Het handelsvolume bleef daarbij beperkt tot ongeveer $64 miljard, aanzienlijk lager dan de $300 tot $500 miljard die in eerdere piekperiodes werd bereikt. De prijs bevindt zich in een zone die de komende dagen belangrijk is om de volgende beweging van de Bitcoin koers te bepalen. Belangrijke prijszones voor de Bitcoin koers Volgens CryptoQuant analist Burak Kesmeci bevindt Bitcoin zich momenteel in een prijskanaal tussen $109.000 en $112.000. Een wekelijkse candle boven dit niveau zou volgens hem het positieve momentum kunnen versterken, terwijl een dagelijkse afsluiting onder deze zone ruimte biedt voor een correctie. Drie niveaus zijn daarbij bepalend. Rond $117.000 ligt de eerste weerstand waar short-term holders mogelijk winst nemen. Het tweede punt is de huidige prijszone van $112.000, waar de markt beslist of er ruimte is voor een doorbraak of een terugval. Het derde niveau ligt bij $92.000, dat als sterke steun geldt wanneer de prijs verder wegzakt. On-chain cryptoanalist Darkfost wees erop dat de Bitcoin Supply in Profit opnieuw onder de grens van 90% is gezakt. Dit betekent dat minder dan 90% van alle tokens in circulatie winst oplevert. Historisch gezien markeert dit vaak de beginfase van correcties binnen een bullmarkt. Bulls vs Bears? Bitcoin’s critical pivot zone at 109K – 112K “The 109K – 112K range is a critical pivot zone in the short term. A weekly close above this region could strengthen the trend, while closing below it may accelerate the correction.” – By @burak_kesmeci pic.twitter.com/AaM1hMNmNT — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) August 28, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin lijkt inmiddels vast boven de $100K te staan, en nu Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. De algemene ETF instroom laat een opvallend verschil zien De instroom naar Amerikaanse spot Bitcoin ETF's viel terug tot ongeveer $81 miljoen op 27 augustus. Ter vergelijking: Ethereum ETF’s ontvingen diezelfde dag meer dan $309 miljoen. Deze verschuiving benadrukt dat de institutionele vraag momenteel sterker op het ETH token gericht is. Lage verliezen duiden op sterke BTC holders Glassnode data laat zien dat de zogenoemde Relative Unrealized Loss rond 0,5% ligt. In een echte bearmarkt loopt dit cijfer vaak op tot boven 30%. Dit laat zien dat het grootste deel van de BTC holders hun tokens nog steeds met winst vasthoudt. The Relative Unrealized Loss of $BTC investors sits at just 0.5% – far from the >30% levels typical of bear market extremes. This reinforces that most holders remain in profit, despite growing short-term stress. pic.twitter.com/pwFt9NBfY0 — glassnode (@glassnode) August 28, 2025 Tijdens de recente dip naar $109.000 raakte Bitcoin bovendien de oversold zone op de short-term holder MVRV Bollinger Band. De laatste keer dat dit gebeurde, in april 2024 rond $74.000, volgde daarna een stijging van meer dan 50%. Voor analisten is dit een aanwijzing dat de huidige fase kan worden gezien als een hertest van steun binnen de bullmarkt. Daarnaast kopen bedrijven en corporate treasuries momenteel dagelijks meer dan 1.700 Bitcoin, terwijl er slechts zo’n 450 BTC per dag worden gemined. Dit wijst op een duidelijke schaarste in het aanbod. On the pullback to $109K, $BTC tapped the ‘Oversold’ zone on the short-term holder MVRV Bollinger Band. The last occurrence was at the $74K bottom in April; since then, BTC is up +51%. pic.twitter.com/cN2FXII4SS — Frank (@FrankAFetter) August 27, 2025 Technische analyses geven duidelijke prijsniveaus aan Indicatoren zoals de lage unrealized losses en het hoge kooptempo door bedrijven laten zien dat de basis van de bullmarkt, ondanks kortetermijndruk, nog overeind staat. Op de dagelijkse BTC/USDT koersgrafiek werd recent liquiditeit opgehaald rond $124.000 (het huidige all-time high), waarna een scherpe terugval volgde. De Relative Strength Index (RSI) beweegt intussen weer omhoog vanuit neutraal gebied. De Bitcoin koers bevindt zich op een belangrijk punt. Het niveau van $112.000 fungeert als spil tussen een mogelijke doorbraak richting $118.000. Belangrijke weerstanden liggen rond $114.700 en $116.800. This is getting interesting.#Bitcoin breaks back in the range. If it holds $112K, then we might be in for another tear on the markets. Let’s go! pic.twitter.com/AVomzsz3Rl — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 28, 2025 Een doorbraak boven dit laatste niveau kan de weg openen richting $119.500. Lukt dit niet, dan ligt de eerstvolgende steun rond $111.900. Een terugval daaronder kan opnieuw leiden tot een test van $109.000. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Het bericht Belangrijke prijszones bepalen nu de Bitcoin koers richting $118.000 is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.