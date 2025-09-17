Bitcoin Amsterdam 2025: groter en gedurfder dan ooit

De wereldwijd toonaangevende reeks Bitcoin evenementen keert dit najaar terug naar Nederland. Bitcoin Amsterdam 2025 vindt plaats op 13 en 14 november in The Sugar Factory. Dit iconische gebouw is gekozen om de groeiende interesse in Bitcoin in Europa en daarbuiten te accommoderen. Deze conferentie maakt deel uit van de globale Bitcoin Conference Series, geproduceerd door BTC Inc. in samenwerking met Amsterdam Decentralized. Ze brengt vooraanstaande stemmen uit de Bitcoin-wereld bijeen: visionairs, bouwers, investeerders, beleidsmakers, onderwijzers en gepassioneerde nieuwkomers. Na een uitverkochte editie in 2024 in het Westergasterrein verhuist het evenement in 2025 naar een grotere locatie. Zo voldoet het aan de stijgende vraag en biedt het een nog meeslepender ervaring. The Sugar Factory was ooit een bruisende suikerraffinaderij. Nu is het een opvallend industrieel evenementencomplex net buiten Amsterdam, en het dient als de nieuwe thuisbasis van Bitcoin Amsterdam 2025. Met meer dan 8000 m² aan ruwe, flexibele ruimte, hoge plafonds, torenhoge pilaren en originele ketels biedt het gebouw een gedurfd en onvergetelijk decor. Dit weerspiegelt de disruptieve geest van Bitcoin. Van zijn wortels in de 19e eeuw tot zijn heruitvinding als podium voor Europa’s invloedrijkste Bitcoin-bijeenkomst combineert The Sugar Factory historische rauwheid met moderne energie. Dat maakt het de perfecte achtergrond voor innovatie, verbinding en gemeenschap. Kaarten beginnen bij slechts € 121. De prijzen stijgen naarmate het evenement nadert en de beschikbaarheid afneemt. “De Bitcoin-conferentie maakt deel uit van onze wereldreeks, en Europa kan het zich niet veroorloven om dit over te slaan. Als de financiële motor van het continent is Amsterdam niet alleen gastheer, het leidt. Wij zijn simpelweg de megafoon voor de grassroots-bouwers, beleidsmakers en evangelisten die herdefiniëren wat geld betekent,” zei David Bailey, CEO van BTC Inc. Bitcoin Amsterdam belicht kritieke thema’s, zoals digitale rechten, privacy en het evoluerende landschap van Europese regelgeving en beleid. Een snel opkomend aandachtsgebied is Bitcoin treasuries, waarbij bedrijven Bitcoin op hun balans houden. Dit wakkert gesprekken aan over beste praktijken en de bredere implicaties voor traditionele financiën. Bitcoin Amsterdam streeft ernaar de kloof tussen innovatie en toegankelijkheid te overbruggen. Het biedt een podium aan sprekers van wereldklasse, organiseert interactieve sessies en biedt netwerkmogelijkheden aan. Deze zijn afgestemd op iedereen, van institutionele investeerders en ontwikkelaars tot studenten en de gewoon nieuwsgierigen. Met de groeiende mondiale momentum rond de adoptie van Bitcoin is Bitcoin Amsterdam 2025 klaar om de invloedrijkste Europese Bitcoin-bijeenkomst tot nu toe te worden.

