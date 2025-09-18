Bitcoin Difficulty Set For 6th-Straight Rise, New ATH Ahead

Fed renteverlaging veroorzaakt marktdaling: Cryptomarkt crash?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Federal Reserve (Fed) heeft vandaag, 17 september 2025, een rentebesluit gemaakt. Het Fed rentebesluit is bekend en de rente is verlaagd. De voorzitter van de Fed, Jerome Powell, kondigde aan dat er voldoende ruimte was voor een renteverlaging. Maar waarom daalt de cryptomarkt hierdoor en komt er een cryptomarkt crash? Federal Reserve (FED) verlaagt de rente Vandaag, op 17 september 2025, heeft Jerome Powell names de Fed de rente verlaagt met 0,25%. Dit betekent dat de rente van 4,25% tot 4,50% naar 4,00% tot 4,25% gaat. De rente is niet meer verlaagd sinds december 2024, maar Powell besloot nu wel de rente te verlagen. Wil je meer lezen over waarom Powell de rente nu omlaag heeft gehaald? Lees dan dit artikel! Bitcoin reageert op renteverlaging Vele investeerders dachten dat een renteverlaging voor een positief sentiment zal zorgen op de cryptomarkt. Helaas voor deze optimistische investeerders is niets minder waar. Op het moment van schrijven zien we dat Bitcoin (BTC) juist de andere kant op reageert. Bitcoin is aan het dalen in plaats van aan het stijgen. In de afgelopen 24 uur zagen we een daling van meer dan 1%. BTC daalde zelfs kortstondig onder de $ 115.000. Dit wijst erop dat de renteverlaging niet voor een positief, maar voor een negatief sentiment heeft gezorgd op de cryptomarkt. Fed renteverlaging: Hoe reageren altcoins op deze verlaging? Bitcoin is misschien de grootste coin, maar niet de enige coin op de markt. Ook altcoins zijn voor vele investeerders van groot belang. Van hoe de markt het afgelopen uur heeft gereageerd zien we in ieder geval dat Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP (de Ripple coin) en Cardano (ADA) aan het dalen zijn. In de afgelopen 24 uur zien we eigenlijk geen groene cijfers meer op de cryptomarkt. Dit betekent dat ook de altcoins reageren op het besluit van de Fed en niet op een positieve manier. Zal dit er juist voor kunnen zorgen dat we een marktcrash gaan zien? Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Waar Bitcoin kopen in 2025? Het kopen van BTC of crypto wordt in Nederland steeds makkelijker. In deze handleiding laten we je precies zien hoe je dit doet. Stap voor stap leren we u waar en hoe u Bitcoin kunt kopen. Van het kiezen van een betrouwbaar platform tot het uitvoeren van uw eerste transactie, we… Continue reading Fed renteverlaging veroorzaakt marktdaling: Cryptomarkt crash? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Gaat de cryptomarkt crashen door de Fed renteverlaging? De meeste investeerders dachten dat de markt nu groene cijfers zal zien, maar helaas is dit niet zo. De markt is aan het dalen. Zit er misschien zelfs een crash aan te komen? Een crash is een benaming die voor iedereen wat anders betekent. Gemiddeld wordt een crash als benaming gebruikt als een koers met 10% of meer daalt in 24 uur. Op dit moment is dit nog niet aan de orde, maar we zien wel dat alle koersen die op dit moment belangrijk zijn in het rood staan. Hierdoor kan er lichte paniek ontstaan bij kleine investeerders. Wanneer kleine investeerders in paniek raken, kan er een kettingreactie ontstaan. De eerste golf aan investeerders verkoopt dan na het besluit van de Fed. Vervolgens ziet een golf aan kleine investeerders dat er een groep andere investeerders de coins verkocht hebben. Hierdoor kunnen de onervaren investeerders besluiten om ook te verkopen, waardoor er weer een nieuwe daling in de koers zichtbaar is. Op die manier kan een coin steeds weer opnieuw dalen en kan er een crash op de algehele markt veroorzaakt worden. Daarom wordt er altijd geadviseerd om niet te handelen vanuit je emotie, maar te vertrouwen op de informatie die er beschikbaar is en op je eigen strategie. Gaat de cryptomarkt crashen in september 2025? Nu is het de vraag of dit op het moment ook aan de orde is. Op dit moment lijkt er geen sprake van een crash te zijn, maar een daling op de algehele markt. Het is mogelijk dat er later dit jaar een crash aan zit te komen. Maar het is onaannemelijk om er vanuit te gaan dit het rentebesluit van de Fed ervoor kan zorgen dat er in september 2025 een cryptomarkt crash plaatst vindt. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Fed renteverlaging veroorzaakt marktdaling: Cryptomarkt crash? is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.