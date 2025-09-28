Bitcoin- en Ether-ETF’s sluiten week in het rood door grote uitstroom

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   Bitcoin– en Ether-exchange traded funds eindigden de afgelopen week in het rood, met gecombineerde uitstroom van meer dan $660 miljoen. Beleggers trokken massaal vermogen terug uit beide soorten ETF’s. Grote uitstroom bij Bitcoin- én Ether-ETF’s In de laatste week boekten Bitcoin-ETF’s een uitstroom van ongeveer $418 miljoen, terwijl Ether-ETF’s voor de vijfde dag op rij netto terugtrekkingen noteerden ter waarde van $248 miljoen. De gezamenlijke outflows liepen daarmee op tot ruim $660 miljoen.Deze uitstroom weerspiegelt een duidelijke trend: beleggers keren zich af van cryptofondsen ondanks hun hoge profiel. Terwijl Bitcoin-ETF’s al langere tijd onder druk staan, lijkt Ether hier nog sterker door geraakt. De Bitcoin ETF’s sloten de week af met rode cijfers. Bron: FarSide   En ook uit de Ethereum ETF’s werd veel kapitaal teruggetrokken. Bron: FarSide Impact op markt en perspectieven voor ETF’s De omvangrijke uitstroom plaatst de marktdruk op cryptofondsen extra scherp. Voor Bitcoin-ETF’s geldt dat het hoge volume aan uitstroom de neerwaartse druk op de onderliggende asset kan versterken. Voor Ether-ETF’s is de reeks van vijf opeenvolgende dagen van terugtrekking opvallend en indicatief voor zwakker vertrouwen in deze productcategorie. $666M vanished from #BTC & #ETH ETFs $418.3M from Bitcoin, $248.4M from Ethereum That’s why your bags are bleeding It’s not manipulation, it’s pure math ETF outflows means selling pressure plus red markets Simple, Brutal and Real pic.twitter.com/dDsMAQfZ3q — RWA Desk (@RWADesk) September 27, 2025 Tegelijkertijd blijft de vergelijking met andere ETF-categorieën relevant: Ether-ETF’s hebben in deze week relatief meer last dan Bitcoin-ETF’s, ondanks dat beide verlies lijden. De cumulatieve uitstroom onderstreept dat de interesse in spot-crypto-ETF’s onder druk staat, zelfs nadat dergelijke producten op de radar van institutionele beleggers kwamen. Trends in crypto-ETF’s onder druk Met de bezwarende uitstroom van meer dan $660 miljoen in één week is duidelijk dat het momentum van Crypto-ETF’s onder druk staat. De neerwaartse beweging drukt een stempel op de perceptie van deze beleggingsinstrumenten, en suggereert dat beleggers kritischer kijken naar risico’s en rendement. Als de uitstroom zich voortzet, kan dat de dynamiek rond institutionele betrokkenheid in de cryptomarkt verder beïnvloeden. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin- en Ether-ETF’s sluiten week in het rood door grote uitstroom is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   Bitcoin– en Ether-exchange traded funds eindigden de afgelopen week in het rood, met gecombineerde uitstroom van meer dan $660 miljoen. Beleggers trokken massaal vermogen terug uit beide soorten ETF’s. Grote uitstroom bij Bitcoin- én Ether-ETF’s In de laatste week boekten Bitcoin-ETF’s een uitstroom van ongeveer $418 miljoen, terwijl Ether-ETF’s voor de vijfde dag op rij netto terugtrekkingen noteerden ter waarde van $248 miljoen. De gezamenlijke outflows liepen daarmee op tot ruim $660 miljoen.Deze uitstroom weerspiegelt een duidelijke trend: beleggers keren zich af van cryptofondsen ondanks hun hoge profiel. Terwijl Bitcoin-ETF’s al langere tijd onder druk staan, lijkt Ether hier nog sterker door geraakt. De Bitcoin ETF’s sloten de week af met rode cijfers. Bron: FarSide   En ook uit de Ethereum ETF’s werd veel kapitaal teruggetrokken. Bron: FarSide Impact op markt en perspectieven voor ETF’s De omvangrijke uitstroom plaatst de marktdruk op cryptofondsen extra scherp. Voor Bitcoin-ETF’s geldt dat het hoge volume aan uitstroom de neerwaartse druk op de onderliggende asset kan versterken. Voor Ether-ETF’s is de reeks van vijf opeenvolgende dagen van terugtrekking opvallend en indicatief voor zwakker vertrouwen in deze productcategorie. $666M vanished from #BTC & #ETH ETFs $418.3M from Bitcoin, $248.4M from Ethereum That’s why your bags are bleeding It’s not manipulation, it’s pure math ETF outflows means selling pressure plus red markets Simple, Brutal and Real pic.twitter.com/dDsMAQfZ3q — RWA Desk (@RWADesk) September 27, 2025 Tegelijkertijd blijft de vergelijking met andere ETF-categorieën relevant: Ether-ETF’s hebben in deze week relatief meer last dan Bitcoin-ETF’s, ondanks dat beide verlies lijden. De cumulatieve uitstroom onderstreept dat de interesse in spot-crypto-ETF’s onder druk staat, zelfs nadat dergelijke producten op de radar van institutionele beleggers kwamen. Trends in crypto-ETF’s onder druk Met de bezwarende uitstroom van meer dan $660 miljoen in één week is duidelijk dat het momentum van Crypto-ETF’s onder druk staat. De neerwaartse beweging drukt een stempel op de perceptie van deze beleggingsinstrumenten, en suggereert dat beleggers kritischer kijken naar risico’s en rendement. Als de uitstroom zich voortzet, kan dat de dynamiek rond institutionele betrokkenheid in de cryptomarkt verder beïnvloeden. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin- en Ether-ETF’s sluiten week in het rood door grote uitstroom is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bitcoin- en Ether-ETF’s sluiten week in het rood door grote uitstroom

By: Coinstats
2025/09/28 14:16
OP
OP$0.6581-1.12%
MetYa
MET$0.2272+0.22%
Qitmeer Network
MEER$0.003489-0.59%
Constellation
DAG$0.02786+0.61%
ArchLoot
AL$0.0593+1.89%
Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   Bitcoin– en Ether-exchange traded funds eindigden de afgelopen week in het rood, met gecombineerde uitstroom van meer dan $660 miljoen. Beleggers trokken massaal vermogen terug uit beide soorten ETF’s. Grote uitstroom bij Bitcoin- én Ether-ETF’s In de laatste week boekten Bitcoin-ETF’s een uitstroom van ongeveer $418 miljoen, terwijl Ether-ETF’s voor de vijfde dag op rij netto terugtrekkingen noteerden ter waarde van $248 miljoen. De gezamenlijke outflows liepen daarmee op tot ruim $660 miljoen.Deze uitstroom weerspiegelt een duidelijke trend: beleggers keren zich af van cryptofondsen ondanks hun hoge profiel. Terwijl Bitcoin-ETF’s al langere tijd onder druk staan, lijkt Ether hier nog sterker door geraakt. De Bitcoin ETF’s sloten de week af met rode cijfers. Bron: FarSide   En ook uit de Ethereum ETF’s werd veel kapitaal teruggetrokken. Bron: FarSide Impact op markt en perspectieven voor ETF’s De omvangrijke uitstroom plaatst de marktdruk op cryptofondsen extra scherp. Voor Bitcoin-ETF’s geldt dat het hoge volume aan uitstroom de neerwaartse druk op de onderliggende asset kan versterken. Voor Ether-ETF’s is de reeks van vijf opeenvolgende dagen van terugtrekking opvallend en indicatief voor zwakker vertrouwen in deze productcategorie. $666M vanished from #BTC & #ETH ETFs $418.3M from Bitcoin, $248.4M from Ethereum That’s why your bags are bleeding It’s not manipulation, it’s pure math ETF outflows means selling pressure plus red markets Simple, Brutal and Real pic.twitter.com/dDsMAQfZ3q — RWA Desk (@RWADesk) September 27, 2025 Tegelijkertijd blijft de vergelijking met andere ETF-categorieën relevant: Ether-ETF’s hebben in deze week relatief meer last dan Bitcoin-ETF’s, ondanks dat beide verlies lijden. De cumulatieve uitstroom onderstreept dat de interesse in spot-crypto-ETF’s onder druk staat, zelfs nadat dergelijke producten op de radar van institutionele beleggers kwamen. Trends in crypto-ETF’s onder druk Met de bezwarende uitstroom van meer dan $660 miljoen in één week is duidelijk dat het momentum van Crypto-ETF’s onder druk staat. De neerwaartse beweging drukt een stempel op de perceptie van deze beleggingsinstrumenten, en suggereert dat beleggers kritischer kijken naar risico’s en rendement. Als de uitstroom zich voortzet, kan dat de dynamiek rond institutionele betrokkenheid in de cryptomarkt verder beïnvloeden. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Bitcoin- en Ether-ETF’s sluiten week in het rood door grote uitstroom is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Brazil Drives 62% of Latin America’s Crypto Media Audience Amid Regional Traffic Slump – Outset Report

Brazil Drives 62% of Latin America’s Crypto Media Audience Amid Regional Traffic Slump – Outset Report

Outset’s latest Q2 2025 report shows a paradox in Latin America: crypto adoption is climbing fast, yet media visibility is collapsing at the same time. The study shows that while millions of new users are entering the crypto space, crypto-native outlets are losing more than half of their traffic, raising questions about how adoption and
MicroVisionChain
SPACE$0.2153+7.86%
Moonveil
MORE$0.07653+2.49%
Share
Coinstats2025/09/28 13:30
Share
‘No hidden fees’ – Will SWIFT’s instant cross-border payments plan affect XRP?

‘No hidden fees’ – Will SWIFT’s instant cross-border payments plan affect XRP?

Will SWIFT upgrades derail XRP's vision?
CROSS
CROSS$0.22551-4.66%
XRP
XRP$2.7832+0.29%
VisionGame
VISION$0.0002817-2.96%
Share
Coinstats2025/09/28 13:00
Share
BlackRock boosts AI and US equity exposure in $185 billion models

BlackRock boosts AI and US equity exposure in $185 billion models

The post BlackRock boosts AI and US equity exposure in $185 billion models appeared on BitcoinEthereumNews.com. BlackRock is steering $185 billion worth of model portfolios deeper into US stocks and artificial intelligence. The decision came this week as the asset manager adjusted its entire model suite, increasing its equity allocation and dumping exposure to international developed markets. The firm now sits 2% overweight on stocks, after money moved between several of its biggest exchange-traded funds. This wasn’t a slow shuffle. Billions flowed across multiple ETFs on Tuesday as BlackRock executed the realignment. The iShares S&P 100 ETF (OEF) alone brought in $3.4 billion, the largest single-day haul in its history. The iShares Core S&P 500 ETF (IVV) collected $2.3 billion, while the iShares US Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) added nearly $2 billion. The rebalancing triggered swift inflows and outflows that realigned investor exposure on the back of performance data and macroeconomic outlooks. BlackRock raises equities on strong US earnings The model updates come as BlackRock backs the rally in American stocks, fueled by strong earnings and optimism around rate cuts. In an investment letter obtained by Bloomberg, the firm said US companies have delivered 11% earnings growth since the third quarter of 2024. Meanwhile, earnings across other developed markets barely touched 2%. That gap helped push the decision to drop international holdings in favor of American ones. Michael Gates, lead portfolio manager for BlackRock’s Target Allocation ETF model portfolio suite, said the US market is the only one showing consistency in sales growth, profit delivery, and revisions in analyst forecasts. “The US equity market continues to stand alone in terms of earnings delivery, sales growth and sustainable trends in analyst estimates and revisions,” Michael wrote. He added that non-US developed markets lagged far behind, especially when it came to sales. This week’s changes reflect that position. The move was made ahead of the Federal…
Threshold
T$0.01464-3.81%
Movement
MOVE$0.1065-2.47%
BRC20.COM
COM$0.010343-0.43%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 01:44
Share

Trending News

More

Brazil Drives 62% of Latin America’s Crypto Media Audience Amid Regional Traffic Slump – Outset Report

‘No hidden fees’ – Will SWIFT’s instant cross-border payments plan affect XRP?

BlackRock boosts AI and US equity exposure in $185 billion models

Paidun: kHYPE/WHYPE hit a low of 0.8802 a few days ago and has now restored the anchor exchange rate

A whale bought $1.07 million worth of EIGEN and $121,000 worth of LINEA