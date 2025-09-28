Bitcoin- en Ether-ETF’s sluiten week in het rood door grote uitstroom

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram Bitcoin– en Ether-exchange traded funds eindigden de afgelopen week in het rood, met gecombineerde uitstroom van meer dan $660 miljoen. Beleggers trokken massaal vermogen terug uit beide soorten ETF’s. Grote uitstroom bij Bitcoin- én Ether-ETF’s In de laatste week boekten Bitcoin-ETF’s een uitstroom van ongeveer $418 miljoen, terwijl Ether-ETF’s voor de vijfde dag op rij netto terugtrekkingen noteerden ter waarde van $248 miljoen. De gezamenlijke outflows liepen daarmee op tot ruim $660 miljoen.Deze uitstroom weerspiegelt een duidelijke trend: beleggers keren zich af van cryptofondsen ondanks hun hoge profiel. Terwijl Bitcoin-ETF’s al langere tijd onder druk staan, lijkt Ether hier nog sterker door geraakt. De Bitcoin ETF’s sloten de week af met rode cijfers. Bron: FarSide En ook uit de Ethereum ETF’s werd veel kapitaal teruggetrokken. Bron: FarSide Impact op markt en perspectieven voor ETF’s De omvangrijke uitstroom plaatst de marktdruk op cryptofondsen extra scherp. Voor Bitcoin-ETF’s geldt dat het hoge volume aan uitstroom de neerwaartse druk op de onderliggende asset kan versterken. Voor Ether-ETF’s is de reeks van vijf opeenvolgende dagen van terugtrekking opvallend en indicatief voor zwakker vertrouwen in deze productcategorie. $666M vanished from #BTC & #ETH ETFs $418.3M from Bitcoin, $248.4M from Ethereum That’s why your bags are bleeding It’s not manipulation, it’s pure math ETF outflows means selling pressure plus red markets Simple, Brutal and Real pic.twitter.com/dDsMAQfZ3q — RWA Desk (@RWADesk) September 27, 2025 Tegelijkertijd blijft de vergelijking met andere ETF-categorieën relevant: Ether-ETF’s hebben in deze week relatief meer last dan Bitcoin-ETF’s, ondanks dat beide verlies lijden. De cumulatieve uitstroom onderstreept dat de interesse in spot-crypto-ETF's onder druk staat, zelfs nadat dergelijke producten op de radar van institutionele beleggers kwamen. Trends in crypto-ETF's onder druk Met de bezwarende uitstroom van meer dan $660 miljoen in één week is duidelijk dat het momentum van Crypto-ETF's onder druk staat. De neerwaartse beweging drukt een stempel op de perceptie van deze beleggingsinstrumenten, en suggereert dat beleggers kritischer kijken naar risico's en rendement. Als de uitstroom zich voortzet, kan dat de dynamiek rond institutionele betrokkenheid in de cryptomarkt verder beïnvloeden. Het bericht Bitcoin- en Ether-ETF's sluiten week in het rood door grote uitstroom is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 