Bitcoin en Ethereum opties van $4,6 miljard lopen vandaag af – dit moet je weten

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Meer dan $4,6 miljard aan opties op Bitcoin en Ethereum loopt vandaag af op handelsplatform Deribit. Bitcoin heeft met ruim $3,3 miljard het grootste aandeel, terwijl Ethereum $1,3 miljard voor zijn rekening neemt. Analisten waarschuwen dat de combinatie van kwartaalafwikkelingen en een historisch zwakke septembermaand voor extra volatiliteit kan zorgen. Wat betekent zo’n massale expiratie voor de koersen en de volatiliteit in de markt? Wat gebeurt er vandaag? Volgens Deribit verloopt vandaag om 08:00 UTC een totaal van $4,6 miljard aan crypto-opties. Daarvan komt $3,28 tot $3,38 miljard uit Bitcoin-contracten en $1,27 tot $1,29 miljard uit Ethereum. Het gaat om 30.447 BTC-contracten en 299.744 ETH-contracten. Het gaat bovendien om de afloop van het derde kwartaal. Dat maakt de expiratie groter dan een gewone maandafloop. Options Expiry Alert At 08:00 UTC on Friday, over $4.5B in crypto options are set to expire on Deribit.$BTC: $3.28B notional | Put/Call: 1.38 | Max Pain: $112K OI tilted toward puts, with notable clustering around $105K–110K strikes.$ETH: $1.27B notional | Put/Call:… pic.twitter.com/MUYoXboFfn — Deribit (@DeribitOfficial) September 4, 2025 Cruciale niveaus en marktsentiment Voor Bitcoin ligt het max pain-niveau volgens Deribit op $112.000. Dat is iets boven de huidige koers van $111.400. Voor Ethereum ligt de pijnlijn op $4.400, terwijl de munt rond $4.326 handelt. De put/call-ratio bij Bitcoin staat op 1,38 tot 1,41. Dat laat zien dat er meer puts openstaan dan calls. Bij Ethereum ligt die verhouding op 0,77–0,78, wat juist meer vraag naar calls aangeeft. Opvallend is dat er veel open interest zit boven $4.500. Volgens Greeks.live komt bijna 30% van het volume vandaag uit grote bloktrades in puts. Dat wijst op een defensieve houding onder handelaren. September 5 Options Data Bitcoin’s price correction has lasted nearly a month, while Ethereum’s pullback has persisted for two weeks. Both BTC and ETH have corrected over 10% from their all-time highs, with market sentiment shifting from optimism to pessimism. Weakness in U.S.… pic.twitter.com/ub1i8hOlYC — Greeks.live (@GreeksLive) September 5, 2025 Hoe expiraties voor volatiliteit zorgen Opties verlopen niet geruisloos. Grote posities trekken de koers vaak richting de pijnpunten. Dat effect zie je nu terug in de implied volatility, die opnieuw oploopt. Voor Bitcoin staat IV rond 40% na een maand correctie van meer dan 10% vanaf de top. Bij Ethereum loopt dat op tot 70%. Dat duidt op stevige verwachte bewegingen. Volgens analisten werkt dat via drie sporen: Vraag en aanbod: grote posities zetten druk op de spotmarkt. Speculatie: door leverage leiden kleine koersbewegingen tot grote winsten of verliezen. Sentiment: hogere IV maakt opties duurder en bevestigt dat handelaren volatiliteit zien aankomen. Historische context September is vaak een zwakke maand voor crypto. Rond kwartaalafwikkelingen sluiten instellingen posities of rollen ze door, waardoor de liquiditeit dunner wordt. Dat maakt markten gevoeliger voor scherpe bewegingen. Volgens Greeks.live speelt dat dit jaar opnieuw. Ze wijzen op zwakte in Amerikaanse aandelen, een lagere WLFI-index en een voorzichtig sentiment in crypto zelf. Bitcoin en Ethereum handelen nu dicht bij hun max pain-niveaus. Daardoor is de kans groot dat de koersen daar vandaag naartoe worden getrokken. Daarna volgt meestal stabilisatie, al blijft het onduidelijk of dat dit keer ook zo zal zijn. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Bitcoin en Ethereum opties van $4,6 miljard lopen vandaag af – dit moet je weten is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.