Bitcoin en Ethereum opties van $4,6 miljard lopen vandaag af – dit moet je weten

By: Coinstats
2025/09/05 16:16
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Meer dan $4,6 miljard aan opties op Bitcoin en Ethereum loopt vandaag af op handelsplatform Deribit. Bitcoin heeft met ruim $3,3 miljard het grootste aandeel, terwijl Ethereum $1,3 miljard voor zijn rekening neemt. Analisten waarschuwen dat de combinatie van kwartaalafwikkelingen en een historisch zwakke septembermaand voor extra volatiliteit kan zorgen. Wat betekent zo’n massale expiratie voor de koersen en de volatiliteit in de markt? Wat gebeurt er vandaag? Volgens Deribit verloopt vandaag om 08:00 UTC een totaal van $4,6 miljard aan crypto-opties. Daarvan komt $3,28 tot $3,38 miljard uit Bitcoin-contracten en $1,27 tot $1,29 miljard uit Ethereum. Het gaat om 30.447 BTC-contracten en 299.744 ETH-contracten. Het gaat bovendien om de afloop van het derde kwartaal. Dat maakt de expiratie groter dan een gewone maandafloop. Options Expiry Alert At 08:00 UTC on Friday, over $4.5B in crypto options are set to expire on Deribit.$BTC: $3.28B notional | Put/Call: 1.38 | Max Pain: $112K OI tilted toward puts, with notable clustering around $105K–110K strikes.$ETH: $1.27B notional | Put/Call:… pic.twitter.com/MUYoXboFfn — Deribit (@DeribitOfficial) September 4, 2025 Cruciale niveaus en marktsentiment Voor Bitcoin ligt het max pain-niveau volgens Deribit op $112.000. Dat is iets boven de huidige koers van $111.400. Voor Ethereum ligt de pijnlijn op $4.400, terwijl de munt rond $4.326 handelt. De put/call-ratio bij Bitcoin staat op 1,38 tot 1,41. Dat laat zien dat er meer puts openstaan dan calls. Bij Ethereum ligt die verhouding op 0,77–0,78, wat juist meer vraag naar calls aangeeft. Opvallend is dat er veel open interest zit boven $4.500. Volgens Greeks.live komt bijna 30% van het volume vandaag uit grote bloktrades in puts. Dat wijst op een defensieve houding onder handelaren. September 5 Options Data Bitcoin’s price correction has lasted nearly a month, while Ethereum’s pullback has persisted for two weeks. Both BTC and ETH have corrected over 10% from their all-time highs, with market sentiment shifting from optimism to pessimism. Weakness in U.S.… pic.twitter.com/ub1i8hOlYC — Greeks.live (@GreeksLive) September 5, 2025 Hoe expiraties voor volatiliteit zorgen Opties verlopen niet geruisloos. Grote posities trekken de koers vaak richting de pijnpunten. Dat effect zie je nu terug in de implied volatility, die opnieuw oploopt. Voor Bitcoin staat IV rond 40% na een maand correctie van meer dan 10% vanaf de top. Bij Ethereum loopt dat op tot 70%. Dat duidt op stevige verwachte bewegingen. Volgens analisten werkt dat via drie sporen: Vraag en aanbod: grote posities zetten druk op de spotmarkt. Speculatie: door leverage leiden kleine koersbewegingen tot grote winsten of verliezen. Sentiment: hogere IV maakt opties duurder en bevestigt dat handelaren volatiliteit zien aankomen. Historische context September is vaak een zwakke maand voor crypto. Rond kwartaalafwikkelingen sluiten instellingen posities of rollen ze door, waardoor de liquiditeit dunner wordt. Dat maakt markten gevoeliger voor scherpe bewegingen. Volgens Greeks.live speelt dat dit jaar opnieuw. Ze wijzen op zwakte in Amerikaanse aandelen, een lagere WLFI-index en een voorzichtig sentiment in crypto zelf. Bitcoin en Ethereum handelen nu dicht bij hun max pain-niveaus. Daardoor is de kans groot dat de koersen daar vandaag naartoe worden getrokken. Daarna volgt meestal stabilisatie, al blijft het onduidelijk of dat dit keer ook zo zal zijn. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Bitcoin en Ethereum opties van $4,6 miljard lopen vandaag af – dit moet je weten is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Data: Hong Kong virtual asset ETF trading volume today is approximately HK$45.24 million

Data: Hong Kong virtual asset ETF trading volume today is approximately HK$45.24 million

PANews reported on September 5th that Hong Kong stock market data showed that as of the close of trading, the trading volume of all Hong Kong virtual asset ETFs today was approximately HK$45.24 million. Among them: The trading volume of China Asset Management Bitcoin ETF (3042.HK/9042.HK/83042.HK) was HK$6.568 million, and the trading volume of China Asset Management Ethereum ETF (03046.HK/09046.HK/83046.HK) was HK$25.0296 million. The trading volume of Harvest Bitcoin ETF (03439.HK/09439.HK) was HK$6.2721 million, and the trading volume of Harvest Ethereum ETF (03179.HK/09179.HK) was HK$2.3893 million; The trading volume of Bosera Bitcoin ETF (03008.HK/09008.HK) was HK$3.3281 million, and the trading volume of Bosera Ethereum ETF (03009.HK/09009.HK) was HK$1.6533 million. Note: All of the above virtual asset ETFs have Hong Kong dollar counters and US dollar counters, and only two of Hua Xia’s ETFs also have RMB counters.
PANews2025/09/05 16:26
Paxos launches new startup to help institutions offer DeFi products

Paxos launches new startup to help institutions offer DeFi products

PANews reported on June 19 that according to The Block, the stablecoin issuer Paxos launched a new startup Paxos Labs, which aims to help institutions integrate DeFi and on-chain products
PANews2025/06/19 00:04
Here’s XRP Price by 2033 if Ripple Captures $18.9 Trillion in Tokenization

Here’s XRP Price by 2033 if Ripple Captures $18.9 Trillion in Tokenization

XRP could surge into the triple-digit range by 2033 if Ripple successfully taps into the projected $18.9 trillion tokenization market. This ambitious outlook stems from Ripple’s recent collaboration with the Blockchain Association of Singapore (BAS), which has renewed focus on the $18.9 trillion tokenization opportunity expected by 2033. Market commentator Brad Kimes of Digital Perspectives highlighted a scenario in which Ripple captures the full value of tokenization. He suggested that XRP could see extraordinary price growth over the next decade. In his forecast, Kimes predicts XRP could rise to $10.40 by 2026, reach $54.20 by 2029, and potentially soar to $189 by 2033. The $18.9 Trillion Tokenization Opportunity Ripple’s partnership with Boston Consulting Group suggests that real-world asset tokenization could reach $18.9 trillion by 2033. This would span areas such as trade finance, payments, and capital markets. Custody will be pivotal in providing the infrastructure that makes this growth feasible. The report also revealed that 71% of financial institutions and enterprises in the Asia-Pacific (APAC) region have grown more confident in crypto assets over the past six months. Specifically, more than half of these firms plan to adopt custody solutions within the next three years. Ripple’s Vision: Custody as the Foundation Ripple argues that digital asset custody will be the backbone of this multi-trillion-dollar transformation. The company emphasizes that institutional-grade custody solutions are crucial for the large-scale adoption of tokenized assets, stablecoins, and cross-border settlement. Notably, Ripple’s recent workshop in Singapore outlined five core requirements for effective digital asset custody: Compliance-by-design: Custody must be regulatory-compliant from the start, especially in regions like Singapore, ensuring asset segregation and recovery protocols. Flexible custody models: Institutions need tailored solutions. This includes self-custody, third-party, or hybrid to balance control, scalability, and operational needs. Operational resilience: Custody systems must withstand disruptions, ensure continuity, and meet standards like the EU's DORA. Strong governance: Clear duties, audit trails, and independent oversight build institutional trust. Scaling stablecoin adoption: Custody supports stablecoin use in trade finance, liquidity, and cross-border payments, ensuring compliance and interoperability. XRP’s Role in Tokenized Finance If Ripple’s vision comes to fruition, XRP could play a central role in global tokenization flows. It will act as the bridge asset for stablecoins, tokenized securities, and cross-border payments. Ripple has already taken a regulatory-first approach with its issuance of Ripple USD (RLUSD), a stablecoin governed under a New York Trust Charter, with full reserves and independent audits. As adoption continues to grow, projections like those from Brad Kimes highlight what many XRP supporters believe. They believe Ripple’s infrastructure and XRP’s utility could place the asset at the heart of one of the most dramatic value transformations in digital finance over the coming decade. https://twitter.com/DigPerspectives/status/1957774151562793418 XRP in the 2030s However, XRP still has a long road to the $189 price point by 2033. Achieving this would require an appreciation of over 6,600% from its current price of $2.82. Some analysts even predict higher valuations. For example, Dom Kwok, founder of EasyA, believes XRP could reach $1,000 by 2030. Meanwhile, analysts from Bitwise caution that if XRP fails to fulfill its potential, its price could drop to as low as $0.13 by 2030.
The Crypto Basic2025/09/05 13:15
