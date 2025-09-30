Bitcoin kan meermaals corrigeren vóór nieuwe ATH – BTC pump in zicht

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De koers van Bitcoin (BTC) begeeft zich al een tijd in een consolidatiezone. Wanneer gaat de grootste cryptomunt ter wereld weer stijgen? Bitcoin houdt stand boven $ 100,000 De koers van Bitcoin weet sinds de maand juni al stand te houden boven de magische grens van $ 100,000. Alhoewel de cryptomunt flink gestegen is het afgelopen jaar, zien we de laatste twee maanden een neergaande trend. Tijdens bull markten zijn correcties van 20% de normaalste zaak. De koers moet dan afkoelen, omdat de prijs oververhit is geraakt door het grote aantal kopers dat de markt is betreden. Op 14 augustus wist Bitcoin een nieuwe all time high te vestigen rond $ 124,500. Sindsdien is de koers ruim 13% onderuit gegleden. Een verdere daling zou mogelijk op komst kunnen zijn. Crypto analisten adviseren om belangrijke koerslevels in de gaten te houden. Momenteel ligt er een belangrijk koerslevel rond $ 108,500 en $ 105,000. Het is mogelijk dat Bitcoin bij een voortzetting van de dalende trend rond deze koerslevels support gaat vinden. Bitcoin koersverwachting De koers van Bitcoin stopt nooit zomaar met stijgen of dalen. Vaak zien we dat historische patronen zich wederom afspelen. Daarnaast is de koers van BTC gehecht aan macro-economische data en geopolitieke gebeurtenissen. Tijdens de bear markt van 2022, toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, zagen we dat de koers van Bitcoin een forse duikvlucht maakte en daarbij met tientallen procenten daalde. Sinds deze gebeurtenis is de economische wereld verslechterd. Inflatie liep door de jaren heen ontzettend op, waardoor de bevolking zijn investeringen moest verkopen om nog rond te kunnen komen. Ook de regelgeving rondom cryptoprojecten zijn flink aangepast, waardoor het een stuk lastiger wordt om een crypto project te runnen. Al deze factoren hebben het afgelopen jaar een grote impact gehad op de koers van Bitcoin. Mocht de oorlog in Oekraïne nooit zijn uitgebroken, dan had de cryptomunt waarschijnlijk een stuk hoger gestaan op dit moment. Analisten verwachten daarom dat er nog ruimte is tijdens deze bull run voor een stijging van de BTC koers. Mijlpalen zoals $ 150,000, $ 200,000 en $ 250,000 kunnen mogelijk nog in Q4 van 2025 bereikt worden. Daarvoor is het wel belangrijk dat de dalende trend waar BTC zich momenteel in bevindt, omgedraaid wordt naar een stijgende trend. BTC/USD – Bron : TradingView In de bovenstaande afbeelding zien we de dalende trend die gekenmerkt wordt door lagere toppen en lagere bodems. Het is belangrijk dat Bitcoin niet voorbij de bodem rond $ 107,000 valt. Daarnaast ligt de eerste mijlpaal die Bitcoin zal moeten overwinnen rond $ 118,000. Weet het boven dit koerslevel te blijven, dan is een mogelijke stijging richting de all time high van $ 124,500 mogelijk. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's Alternatieve cryptomunt voor Bitcoin Nu het onduidelijk is wanneer Bitcoin zijn volgende beweging gaat maken, zijn traders op zoek naar alternatieve cryptomunten. Vroege investeerders lijken vooral geïnteresseerd te zijn in cryptomunten die nog niet verhandelbaar zijn op exchanges. Deze presale crypto’s worden tegen een lage koers vroegtijdig verkocht aan oplettende investeerders. Een van deze presale projecten is Bitcoin Hyper. Tijdens de presale van Bitcoin Hyper wordt de $HYPER-token verkocht. De opbrengst van deze token staat momenteel al op meer dan $ 18 miljoen, wat aangeeft dat de interesse in dit presale project groot is. Bitcoin Hyper is een layer-2 blockchain dat het zeer gemakkelijk maakt voor investeerders om BTC om te ruilen naar andere meme coins. Daarnaast kunnen decentrale applicaties gebruikt worden via Bitcoin Hyper en is het ook mogelijk om de native token te staken. Bitcoin Hyper Presale $HYPER Het staken van $HYPER levert een jaarlijks rendement van ruim 63% op. Alleen via de officiële website van Bitcoin Hyper kan $HYPER aangeschaft worden met ETH, BNB, USDT, USDC en creditcard. Nu naar Bitcoin Hyper i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht Bitcoin kan meermaals corrigeren vóór nieuwe ATH – BTC pump in zicht is geschreven door Hielke de Vries en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De koers van Bitcoin (BTC) begeeft zich al een tijd in een consolidatiezone. Wanneer gaat de grootste cryptomunt ter wereld weer stijgen? Bitcoin houdt stand boven $ 100,000 De koers van Bitcoin weet sinds de maand juni al stand te houden boven de magische grens van $ 100,000. Alhoewel de cryptomunt flink gestegen is het afgelopen jaar, zien we de laatste twee maanden een neergaande trend. Tijdens bull markten zijn correcties van 20% de normaalste zaak. De koers moet dan afkoelen, omdat de prijs oververhit is geraakt door het grote aantal kopers dat de markt is betreden. Op 14 augustus wist Bitcoin een nieuwe all time high te vestigen rond $ 124,500. Sindsdien is de koers ruim 13% onderuit gegleden. Een verdere daling zou mogelijk op komst kunnen zijn. Crypto analisten adviseren om belangrijke koerslevels in de gaten te houden. Momenteel ligt er een belangrijk koerslevel rond $ 108,500 en $ 105,000. Het is mogelijk dat Bitcoin bij een voortzetting van de dalende trend rond deze koerslevels support gaat vinden. Bitcoin koersverwachting De koers van Bitcoin stopt nooit zomaar met stijgen of dalen. Vaak zien we dat historische patronen zich wederom afspelen. Daarnaast is de koers van BTC gehecht aan macro-economische data en geopolitieke gebeurtenissen. Tijdens de bear markt van 2022, toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, zagen we dat de koers van Bitcoin een forse duikvlucht maakte en daarbij met tientallen procenten daalde. Sinds deze gebeurtenis is de economische wereld verslechterd. Inflatie liep door de jaren heen ontzettend op, waardoor de bevolking zijn investeringen moest verkopen om nog rond te kunnen komen. Ook de regelgeving rondom cryptoprojecten zijn flink aangepast, waardoor het een stuk lastiger wordt om een crypto project te runnen. Al deze factoren hebben het afgelopen jaar een grote impact gehad op de koers van Bitcoin. Mocht de oorlog in Oekraïne nooit zijn uitgebroken, dan had de cryptomunt waarschijnlijk een stuk hoger gestaan op dit moment. Analisten verwachten daarom dat er nog ruimte is tijdens deze bull run voor een stijging van de BTC koers. Mijlpalen zoals $ 150,000, $ 200,000 en $ 250,000 kunnen mogelijk nog in Q4 van 2025 bereikt worden. Daarvoor is het wel belangrijk dat de dalende trend waar BTC zich momenteel in bevindt, omgedraaid wordt naar een stijgende trend. BTC/USD – Bron : TradingView In de bovenstaande afbeelding zien we de dalende trend die gekenmerkt wordt door lagere toppen en lagere bodems. Het is belangrijk dat Bitcoin niet voorbij de bodem rond $ 107,000 valt. Daarnaast ligt de eerste mijlpaal die Bitcoin zal moeten overwinnen rond $ 118,000. Weet het boven dit koerslevel te blijven, dan is een mogelijke stijging richting de all time high van $ 124,500 mogelijk. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's Alternatieve cryptomunt voor Bitcoin Nu het onduidelijk is wanneer Bitcoin zijn volgende beweging gaat maken, zijn traders op zoek naar alternatieve cryptomunten. Vroege investeerders lijken vooral geïnteresseerd te zijn in cryptomunten die nog niet verhandelbaar zijn op exchanges. Deze presale crypto’s worden tegen een lage koers vroegtijdig verkocht aan oplettende investeerders. Een van deze presale projecten is Bitcoin Hyper. Tijdens de presale van Bitcoin Hyper wordt de $HYPER-token verkocht. De opbrengst van deze token staat momenteel al op meer dan $ 18 miljoen, wat aangeeft dat de interesse in dit presale project groot is. Bitcoin Hyper is een layer-2 blockchain dat het zeer gemakkelijk maakt voor investeerders om BTC om te ruilen naar andere meme coins. Daarnaast kunnen decentrale applicaties gebruikt worden via Bitcoin Hyper en is het ook mogelijk om de native token te staken. Bitcoin Hyper Presale $HYPER Het staken van $HYPER levert een jaarlijks rendement van ruim 63% op. Alleen via de officiële website van Bitcoin Hyper kan $HYPER aangeschaft worden met ETH, BNB, USDT, USDC en creditcard. Nu naar Bitcoin Hyper i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht Bitcoin kan meermaals corrigeren vóór nieuwe ATH – BTC pump in zicht is geschreven door Hielke de Vries en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.