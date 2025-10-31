Bitcoin koers daalt na hawkish Fed-renteverlaging

ExchangeDEX+
Het leek een opluchtingsmoment te worden: lagere rente, meer ruimte voor groei. Toch draaide het uit op een zogenoemde 'hawkish cut' – een verlaging met een waarschuwend randje. Rond de grens van $108.000 namen handelaren gas terug, gedreven door voorzichtigheid en de wens om hun risico's beter te beheren. ETF-stromen en volatiliteit deden de rest. Fed verlaagt rente maar blijft voorzichtig over toekomst De renteverlaging van 25 basispunten was geen verrassing. De markt had dit al ingecalculeerd. Wat wel opviel, was hoe Powell het bracht: rustig, bedachtzaam en behoedzaam. Hij benadrukte dat de inflatie nog niet helemaal onder controle is en dat verdere verlagingen geen vanzelfsprekendheid zijn. Die nuance maakte de toon van de vergadering meer ‘hawkish’ dan gehoopt. Voor Bitcoin en de bredere cryptomarkt is dat relevant, want het zijn niet alleen de cijfers die tellen, maar vooral de verwachting erachter. Zodra de richting minder duidelijk wordt, worden beleggers voorzichtiger. Dat vertaalt zich in kleinere handelsvolumes, vlakkere prijsreacties en een voorkeur voor liquiditeit. In zo’n omgeving beweegt de Bitcoin koers meer op gevoel dan op cijfers. Hawkish toon versterkt dollar en drukt Bitcoin koers Een iets strakkere Fed-toon werkt doorgaans in het voordeel van de dollar, en dat was deze week niet anders. De DXY schoot omhoog, en dat zorgde voor druk op activa die in dollars worden verhandeld. Bitcoin voelde het direct: minder koopkracht, minder durf. Voor wie de markt van dichtbij volgt, was het zichtbaar in het orderboek. Minder diepte, snellere verschuivingen en een duidelijke neiging om pieken te verkopen in plaats van erop te jagen. Traders bleven scherp, want in tijden van macro-onzekerheid is snelheid alles. De cryptomarkt werd iets rustiger, maar ook wat nerveuzer. Een fase waarin korte-termijnbewegingen de toon zetten, en lange-termijninvesteerders vooral toekijken. Rate cuts confirmed, but the market reacted with red candles. Bitcoin fell to $109.2K right after the Fed confirmed a 0.25% rate cut and an end to quantitative tightening. Here’s what the market might be telling us 1. A paradoxical reaction A rate cut normally signals… pic.twitter.com/Mn34lAuN4Z — Edward (@Defi_Edward) October 30, 2025 Traders nemen winst rond $108.000 en verminderen risico’s De grens van $108.000 bleek een kantelpunt. Daar waar eerder koopdrift heerste, namen winstnemingen het over. Veel handelaren zagen het als een logisch moment om hun hefboom af te bouwen en de balans op te maken. De markt had immers al flink geanticipeerd op versoepeling van het beleid. Zodra de Fed-toon minder eenduidig klonk, werden stops aangescherpt en posities herzien. Altcoins kregen de klappen, want die bewegen altijd harder in onzekere tijden. Toch valt op dat de community kalm bleef; er was geen paniek, eerder een collectieve pas op de plaats. Wie al langer in crypto zit, herkent dit ritme: even stoom afblazen, dan weer verder. De technische niveaus rond belangrijke gemiddelden fungeerden daarbij als baken; niet als alarmbel, maar als kompas. The market dumped despite all the “good news.” Here’s the truth: Institutional Demand Fades: Negative Coinbase Premium Gap signals US buying is cooling. ️ Powell’s Pivot Pause: Fed Chair said Dec. rate cut is “not guaranteed,” immediately crushing expectations. Speculative… pic.twitter.com/XoWiCWCw6a — (@Karman_1s) October 31, 2025 ETF-stromen en institutionele interesse onder druk Terwijl traders scherp bleven op prijsbewegingen, richtten analisten hun blik op de instroomcijfers van ETF’s. Die geven een goed beeld van hoe institutioneel kapitaal zich gedraagt. De laatste weken waren die stromen vlak, met af en toe flinke uitstroom. Dat duidt op afwachtend gedrag: niet weg, maar ook niet vol erin. In een markt waar vertrouwen vaak samenhangt met momentum, maakt dat het verschil tussen zijwaarts bewegen of een nieuwe impuls omhoog. Minder instroom betekent dat opwaartse bewegingen meer brandstof nodig hebben, terwijl neerwaartse druk sneller doorwerkt. Toch blijft het positieve verhaal overeind: zolang ETF's stabiel blijven en de macro-storm niet verergert, ligt er een basis voor herstel zodra de toon van de Fed versoepelt. Bitcoin koers blijft gevoelig voor macro-signalen De balans van deze week laat zien hoe gevoelig de cryptomarkt blijft voor het bredere beleid van de Fed. De Bitcoin koers reageerde vooral op die nuance en niet zozeer op de cijfers, maar op de toon. Zolang inflatie- en werkgelegenheidsdata het beeld troebel houden, blijft de markt schommelen tussen hoop en voorzichtigheid. Toch overheerst onder beleggers een mild optimisme: de fundamentals zijn sterk, de adoptie groeit en de markt heeft eerdere schokken ook doorstaan. Voor nu geldt: even geduld, ademhalen en de macro-lijn volgen. Crypto leeft, ook in een hawkish wereld. Bitcoin koers daalt na hawkish Fed-renteverlaging

2025/10/31
