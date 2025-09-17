Bitcoin koers klaar voor pump in afwachting van Fed rente verlaging

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Deze week staat volledig in het teken van de mogelijke renteverlagingen in Amerika en het besluit zal vandaag genomen worden. De kans dat de Federal Reserve de rentes verlaagt is vrij groot en een verlaging pakt historisch gezien positief uit voor de cryptomarkt. Volgens JPMorgan kan de S&P 500 met 15% gaan stijgen en dat kan wel eens een Bitcoin rally op gang brengen. Bitcoin nieuws: Crypto bull run op komst bij renteverlaging In afwachting van de uitkomst van de FOMC meeting van vandaag, zijn er vele partijen die speculeren over de reactie van de markt na een renteverlaging. Ook de Amerikaanse bank JPMorgan heeft een analyse gepubliceerd. Volgens de bank stijgt de S&P 500 historisch gezien met een gemiddelde van 15% binnen 12 maanden na een verlaging. Normaal gesproken reageert de markt volgens JPMorgan in de eerste maand wisselend. In de helft van de gevallen zagen aandelen in deze periode juist een daling. Op de langere termijn zien de aandelen echter altijd een stijging in waarde. De stijging loopt volgens de bank op tot ongeveer 15%, met name als de index al dicht bij de recordhoogte zit en dat is nu het geval. Bitcoin verwachting – Wat betekent dit voor BTC? De voorspelling van JPMorgan gaat over de S&P 500, maar de geschiedenis wijst uit dat de Bitcoin koers de laatste jaren vaak vergelijkbare bewegingen maakt als de aandelenmarkt. Als de S&P 500 dus inderdaad stijgt, dan stijgt ook Bitcoin de komende maanden hoogst waarschijnlijk mee. Dit wordt ook ondersteund door de inflows op exchanges. Deze zijn namelijk gedaald naar 25.000 BTC en dat markeert het laagste niveau in een jaar tijd. BTC holders houden hun holdings dus liever vast dan het te verplaatsen naar de exchanges om het vervolgens te verkopen. Hierdoor blijft de koers op de lange termijn stijgen. Dit creëert vervolgens stabiliteit, wat de crypto interessanter maakt voor de meer traditionele partijen, zoals institutionele investeerders.

Bitcoin koers knalt mogelijk harder dan aandelenmarkt

Historische patronen laten niet alleen zien dat de cryptomarkt vaak stijgt als de aandelenmarkt stijgt. De stijgingen op de cryptomarkt zijn namelijk ook vaak groter dan op de aandelenmarkt. Toen er begin 2020 bijvoorbeeld noodverlagingen werden aangekondigd door de Fed, daalden zowel de aandelenmarkt als de cryptomarkt. Het jaar werd echter, ondanks COVID, afgesloten met behoorlijke winsten. Ook in 2023 en 2024 stegen S&P 500 en Bitcoin tegelijkertijd. Waar S&P 500 echter met gemiddeld 25% steeg in beide jaren, steeg Bitcoin met gemiddeld 140%. Als de S&P 500 dus met 15% stijgt, dan pumpt de Bitcoin koers misschien nog veel harder. Op dit moment handelt Bitcoin op $ 116.422 en nadat BTC de all-time high van $ 124,4K doorbroken heeft, zit de volgende target op $ 150K. Dat is een 28,8% stijging ten opzichte van de huidige koers. Gezien Bitcoin vaak harder knalt dan de S&P 500, zit er mogelijk een hogere stijging in. Bitcoin koers, bron. TradingView Op basis van de eerder genoemde verhouding 25/140%, zal Bitcoin met zo’n 84% stijgen als de S&P 500 met 15% stijgt. Dan handelt Bitcoin over een jaar op $ 214.216. Eerste L2 solution op Bitcoin als kracht achter komende rally Door de groeiende interesse van institutionele investeerders, komt er enorm veel liquiditeit naar Bitcoin. Hierdoor wordt weleens vergeten dat het protocol van Bitcoin eigenlijk vrij oud is en niet echt geschikt is voor uitbreidingen naar DeFi, smart contracts en NFT's. Ethereum (ETH) en Solana (SOL) bieden daarin een behoorlijk indrukwekkend alternatief. Gelukkig hoeven investeerders niet langer meer over te stappen, want Bitcoin Hyper ($HYPER) zet achter de schermen kracht achter het netwerk van Bitcoin. Dit project is de allereerste Layer-2 solution bovenop het netwerk van Bitcoin. Deze nieuwe veelbelovende crypto maakt handig gebruik van de Solana Virtual Machine (SVM), waardoor Bitcoin Hyper een snelle smart contract engine heeft kunnen ontwikkelen op de Bitcoin blockchain. Daarom zijn BTC-transacties vanaf nu sneller en goedkoper. i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen.

