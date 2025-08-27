Bitcoin-miner Hut 8 opent vier nieuwe locaties in de VS

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Noord-Amerikaanse Bitcoin miner Hut 8 zet een grote stap in de wereldwijde strijd om hashpower. Het bedrijf kondigde deze week aan vier nieuwe miningfaciliteiten te openen in de Verenigde Staten, verspreid over Texas, Louisiana en Illinois. Met deze uitbreiding voegt het bedrijf 5 gigawatt aan capaciteit toe, een verdubbeling ten opzichte van de huidige infrastructuur van circa 1 gigawatt. Strategische uitbreiding Volgens CEO Asher Genoot is de stap meer dan alleen een schaalvergroting voor Bitcoin mining. Hij benadrukt dat Hut 8 inspeelt op de toenemende vraag naar energie intensieve toepassingen. Door 1,5 gigawatt aan nieuwe capaciteit toe te voegen, kunnen we onze schaal meer dan verdubbelen en inspelen op de groeiende vraag. De uitbreiding komt op een moment dat Amerikaanse miners al meer dan 75% van de wereldwijde hash rate in handen hebben. Dit maakt de Verenigde Staten het centrum van de mining industrie, waarbij bedrijven zoals CleanSpark, Core Scientific en Gryphon Digital Mining ook hun capaciteit vergroten. Hut 8 weet zich in dit competitieve markt te onderscheiden door niet alleen in Bitcoin te investeren, maar ook door infrastructuur te bieden aan sectoren. Locaties en energienetwerken De vier nieuwe sites zijn zorgvuldig gekozen om zowel geografische spreiding als aansluiting op grote energienetwerken te realiseren. In Texas komen twee faciliteiten met een gezamenlijke capaciteit van 1.180 megawatt. Louisiana krijgt een project van 300 megawatt via MISO. In Illinois wordt een relatief kleinere locatie van 50 megawatt opgezet. Deze diversificatie zorgt ervoor dat Hut 8 minder afhankelijk wordt van een regio en beter kan inspelen op lokale vraag naar energie diensten. Bovendien biedt het toegang tot verschillende markten, die elk hun eigen groeipotentieel en regelgevend kader hebben. Regulering per staat De keuze voor deze staten is ook interessant vanuit een juridisch perspectief. Texas verplicht grote miners met meer dan 75 megawatt capaciteit zich te registreren bij de Public Utility Commission. Dit zorgt voor transparantie, maar legt ook druk op bedrijven om te voldoen aan strengere eisen rond het stroomnet. Louisiana daarentegen nam in 2024 juist pro mining wetgeving aan, inclusief een verbod op centrale bank digitale valuta. Illinois heeft nog geen duidelijke wetgeving, maar steden als Bloomington-Normal en Effingham groeien uit tot stille hubs voor miners. Voor Hut 8 betekent dit dat het opereert in een mix van kansen en uitdagingen. Aan de ene kant zijn er staten die mining actief verwelkomen, terwijl andere strengere voorwaarden stellen. Het slim balanceren tussen deze kaders kan bepalen hoe succesvol de uitbreiding op lange termijn wordt. Effect op markt en concurrentie De aankondiging zorgde meteen voor enthousiasme bij investeerders. De Nasdaq notering van Hut 8 steeg met meer dan 10%. Deze uitbreiding onderstreept niet alleen de ambities van het bedrijf, maar zet ook druk op concurrenten. Bron: Google Finance Nu Hut 8 haar capaciteit meer dan verdubbelt, zullen andere miners zich genoodzaakt zien vergelijkbare stappen te zetten om hun aandeel in de wereldwijde hash rate te behouden. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Bitcoin-miner Hut 8 opent vier nieuwe locaties in de VS is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.