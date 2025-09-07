Bitcoin-mining bereikt difficulty record terwijl whales domineren

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Bitcoin blockchain heeft opnieuw een mijlpaal bereikt. De mining difficulty, oftewel de moeilijkheidsgraad om een block te minen, steeg begin september naar een nieuw record van 134,7 biljoen. Dat betekent dat miners meer rekenkracht moeten inzetten om kans te maken op de beloning van 3,125 BTC per block. Opvallend is dat deze stijging plaatsvond ondanks eerdere voorspellingen dat de moeilijkheid juist zou dalen na de piek van augustus. Hashrate onder druk Volgens data van CryptoQuant is de hashrate gedaald naar 967 miljard, terwijl begin augustus nog een record van meer dan 1 biljoen werd behaald. De combinatie van een dalende hashrate en oplopende moeilijkheid geeft een uitdagend semtiment weer voor miners. Grote spelers met professionele datacenters hebben nog steeds schaalvoordelen, maar hun marges blijven dun door hoge energiekosten en de voortdurende competitie. Bron: TradingView Deze ontwikkeling versterkt de zorgen over centralisatie van mining. Des te meer de kosten stijgen, des te moeilijker het wordt voor kleinere miners om mee te doen. Grote corporaties en mining pools krijgen hierdoor een steeds dominantere positie. Solo miners bewijzen hun kans Toch bewijzen individuele miners dat er nog altijd ruimte is om mee te draaien. In juli en augustus wisten drie solo miners via de Solo CK Pool elk een block te vinden. Een van hen voegde op 3 juli block 903.880 toe, goed voor bijna 350.000 dollar aan beloningen en transactiekosten. Op 26 juli volgde een tweede miner met block 907.283, waarmee ruim 373.000 dollar werd verdiend. De derde klapper kwam op 17 augustus met block 910.440, wederom goed voor ongeveer 373.000 dollar. Whales grijpen hun kans Naast de technische kant van mining speelt ook de verdeling van nieuw geminede Bitcoins een rol. Data van HODL15Capital laat zien dat er in 2025 tot nu toe 107.733 nieuwe BTC zijn gemined. Wallets met 10 BTC of minder verkochten gezamenlijk ongeveer 27.330 BTC. Tegelijkertijd voegden wallets met 10 tot 100 BTC er slechts 4.150 toe. Het meest opvallend is de rol van de whales (wallets met meer dan 100 BTC). De whales vergrootten hun holdings met maar liefst 130.910 BTC. Dat betekent dat ze niet alleen alle nieuw geminede Bitcoins hebben opgekocht, maar daarbovenop nog ruim 23.000 extra coins aan hun portefeuille toevoegen. Wat dit betekent voor de markt De combinatie van een recordhoge moeilijkheidsgraad en toenemende concentratie van Bitcoin in handen van whales wijst op een duidelijke trend. De mining industrie professionaliseert verder, waarbij kapitaalkrachtige partijen de markt leiden. Voor kleine miners en particuliere investeerders wordt het steeds moeilijker om een substantieel marktaandeel te behouden. Toch blijft het decentrale karakter van Bitcoin een belangrijk tegenwicht. Zolang zelfs solo miners kans maken op block beloningen blijft de droom van een open netwerk overeind. Aan de andere kant laat de dominantie van whales zien dat de verdeling van Bitcoin-bezit steeds minder in lijn ligt met de oorspronkelijke gedachten. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Bitcoin-mining bereikt difficulty record terwijl whales domineren is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

