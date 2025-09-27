Bitcoin mining blijft overeind ondanks AI-concurrentie

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   AI en Bitcoin mining vinden een nieuw evenwicht Bitcoin mining en kunstmatige intelligentie lijken twee grootverbruikers die elkaar beconcurreren. Beide slokken enorme hoeveelheden rekenkracht en energie op. Nieuw onderzoek laat zien dat AI de toekomst van bitcoin mining niet ondermijnt, maar juist in een andere richting stuurt. Waar sommigen vrezen dat datacenters vol AI-modellen miners zullen verdringen, schetsen experts een ander beeld. Er ontstaat een nieuw speelveld waarin beide sectoren hun plaats behouden. Uiteindelijk draait alles om energie. Zowel miners als AI-operators zijn voortdurend op zoek naar goedkope stroom, vaak afkomstig uit hernieuwbare bronnen of uit overschotten op elektriciteitsnetwerken. Lange tijd hadden miners hier een voorsprong, maar de opmars van AI-modellen als ChatGPT maakt de concurrentie heviger. Toch verdwijnen miners niet zomaar. Hun grote voordeel zit in hun flexibiliteit, want mining-apparatuur kan binnen enkele seconden aan of uit, afhankelijk van de elektriciteitsprijs. AI-toepassingen missen die mogelijkheid en draaien onafgebroken door. Precies dat verschil kan ervoor zorgen dat miners een vaste rol behouden in het opvangen van pieken en dalen in de energiemarkt. Ook verandert de manier waarop waarde wordt toegekend. Voor miners kan het duurder worden om in bepaalde regio’s te opereren, omdat AI daar dezelfde goedkope energiebronnen benut. Maar dat betekent geen einde van mining, eerder een verschuiving. Miners verplaatsen zich steeds vaker naar plekken met structurele overschotten, zoals bij waterkrachtcentrales of windparken. AI-datacenters zijn minder eenvoudig te verplaatsen, omdat zij afhankelijk zijn van nabijheid tot klanten en infrastructuur. Zo ontstaat een natuurlijke scheiding, die de overlevingskansen van miners vergroot. Bitcoin miners are shifting capacity into AI contracts, reshaping revenue models, equity risk, and long term capital formation cycles.#ai #mining — Elijah (@Pratikshakoira1) September 27, 2025 Herwaardering van mining door energieprijzen De echte vraag is niet of bitcoin mining blijft bestaan, maar hoeveel het straks zal kosten. Analisten verwachten dat AI de energiemarkt sterk zal beïnvloeden en zo de businessmodellen van miners herschrijft. Stroom die vroeger voor een spotprijs beschikbaar was, kan nu duurder worden door de toenemende vraag van AI-datacenters. Dit dwingt miners om efficiënter te werken en sneller te verhuizen naar regio’s waar kosten lager liggen. Tegelijk zorgt dit voor een realistischer waardering van energie, waarin schaarste daadwerkelijk wordt weerspiegeld. Wat mining uniek maakt, is dat het vrijwel overal kan plaatsvinden waar stroom aanwezig is. Daarmee zijn miners mobieler dan AI-operators. Hun flexibiliteit draagt bovendien bij aan de stabiliteit van energienetwerken. Terwijl AI continu stroom verbruikt, kunnen miners juist tijdelijk inschakelen bij overschotten en uitschakelen wanneer de vraag stijgt. Deze flexibiliteit maakt mining tot een waardevolle partner in het integreren van hernieuwbare energie. Voor investeerders en beleidsmakers wordt daarmee duidelijk dat AI bitcoin mining niet verdringt, maar de spelregels verandert. Miners die zich weten aan te passen, behouden hun plek in het energiesysteem. Zo ontstaat een nieuwe realiteit waarin beide sectoren naast elkaar bestaan. Elk heeft een eigen kracht en toegevoegde waarde. AI hosting is revolutionizing Bitcoin mining by providing stable, long-term revenues through multi-year contracts with AI clients. Major deals, like Cipher Mining’s $3B pact with Fluidstack backed by Google, and TeraWulf’s $3.7B AI hosting agreements, highlight this trend. Miners… pic.twitter.com/dmDkPSVDrl — Fama Crypto (@Famacrypt) September 26, 2025 Een nieuw speelveld voor miners De doorbraak van kunstmatige intelligentie zet de markt onder druk, maar haalt bitcoin mining niet onderuit. Integendeel, de sector vindt zichzelf opnieuw uit binnen een energielandschap dat in hoog tempo verandert. Flexibiliteit blijkt de sleutel. Wie zich weet aan te passen, blijft overeind en ontdekt zelfs nieuwe kansen. Bitcoin mining blijft overeind ondanks AI-concurrentie

2025/09/27 23:46
Het bericht Bitcoin mining blijft overeind ondanks AI-concurrentie is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

