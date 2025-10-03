Bitcoin nadert $120K door VS overheidsstilstand – politieke chaos drijft BTC rally

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De cryptomarkt is plotseling begonnen aan een regelrechte opmars. Bitcoin steeg namelijk al meer dan 6% voorbij de $ 118.000 en komt hiermee al snel in de buurt van de $ 120.000 grens. Waarom stijgt Bitcoin plotseling zo hard en wat gaat Bitcoin doen in oktober? Oktober lijkt zijn bijnaam ‘Uptober’ nu al waar gemaakt te hebben. Ondanks dat we ons pas in de tweede dag van deze maand bevinden, heeft de cryptomarkt nu al een regelrechte rally doorgemaakt. Een Bitcoin rally zorgde ervoor dat de Bitcoin koers al 6% is gestegen tot voorbij de $ 118.000 en ook de rest van de cryptomarkt maakt indruk. Bitcoin koers grafiek (7 dagen) – bron: Coinmarketcap De market cap van de hele cryptomarkt steeg over de afgelopen 24 uur namelijk al meer dan 3,6% en is hiermee in de buurt van de $ 4,10 biljoen uitgekomen. De grootste winnaar uit de top tien van de cryptomarkt bleek Dogecoin te zijn met een stijging van meer dan 10%. Maar ook Ethereum, Solana en Cardano lieten zien al meer dan 8% te kunnen stijgen. Maar waar komen deze winsten uit voort? Dogecoin en Solana koers maken indruk – bron: CoinMarketCap Politieke onzekerheid zorgt voor winsten Bitcoin koers De recente politieke onzekerheid binnen Amerika lijkt een grote rol te spelen op de recente winsten van de cryptomarkt. De Amerikaanse overheid begon recentelijk namelijk een shutdown. De eerste Amerikaanse shutdown sinds 2018. Dit is een situatie waarin de Amerikaanse overheid zijn deuren sluit vanwege onenigheid over de nieuwe federale uitgaven. De onzekerheid die deze politieke situatie met zich meebrengt, lijkt er nu voor te zorgen dat investeerders de overstap maken naar cryptocurrencies. The US government shut down much of its operations as partisan divisions prevented Congress and the White House from reaching a funding deal, setting off what could be a long standoff that could lead to the loss of federal jobs. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's ETF goedkeuringen in de wachtkamer Doordat de Amerikaanse overheid een shutdown heeft doorgemaakt, is ook een groot deel van het SEC personeel naar huis gestuurd. De schatting is dat maar liefst 90% van de werknemers van de SEC op dit moment niet aan het werk zijn. Dit betekent dat de goedkeuringen voor ETF producten zeer waarschijnlijk vertraging op kunnen lopen. Hierdoor lijkt 'ETF cryptober' langer op zich te laten wachten. In oktober moesten er namelijk goedkeuringen plaatsvinden voor ETF producten van Solana, Cardano en XRP. Alle drie deze projecten hebben namelijk deadlines liggen voor oktober, maar er is nu een realistisch scenario waarin deze ETF's langer op zich laten wachten. Bitcoin nieuws: stijging richting $ 120.000 nabij Ondanks deze negatieve ontwikkeling lijkt de shutdown vooralsnog in ieder geval een positief effect te hebben op de cryptomarkt. Voor Bitcoin lijkt een stijging richting de $ 120.000 nu nabij te zijn. De belangrijkste weerstand van Bitcoin op de korte termijn ligt op de $ 120.745. Een definitieve doorbraak voorbij dit niveau kan de Bitcoin koers snel richting de $ 123.417 hebben en zelfs richting de $ 124.198. Vanaf hier kan het een poging gaan doen om een nieuwe hoogte te bereiken. 