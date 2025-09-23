Bitcoin zeigt weniger Kursschwankungen und stabilisiert sich. Michael Saylor sieht das als Zeichen für Reife und für den Einstieg großer Investoren. Neue Finanzprodukte sollen Bitcoin in den Kreditmarkt bringen. Viele Menschen verbinden Bitcoin mit wilden Kursschwankungen. Doch Michael Saylor, Chef von Strategy, sieht die aktuelle Ruhe als Stärke. Er glaubt, dass gerade diese Entwicklung mehr […]Bitcoin zeigt weniger Kursschwankungen und stabilisiert sich. Michael Saylor sieht das als Zeichen für Reife und für den Einstieg großer Investoren. Neue Finanzprodukte sollen Bitcoin in den Kreditmarkt bringen. Viele Menschen verbinden Bitcoin mit wilden Kursschwankungen. Doch Michael Saylor, Chef von Strategy, sieht die aktuelle Ruhe als Stärke. Er glaubt, dass gerade diese Entwicklung mehr […]

Bitcoin News: Was die Ruhe bei BTC für Michal Saylor bedeutet

By: Bitcoinist
2025/09/23 19:41
Bitcoin
BTC$112,910.95+0.20%
Visa
VON$344.05+1.31%
  • Bitcoin zeigt weniger Kursschwankungen und stabilisiert sich.
  • Michael Saylor sieht das als Zeichen für Reife und für den Einstieg großer Investoren.
  • Neue Finanzprodukte sollen Bitcoin in den Kreditmarkt bringen.

Viele Menschen verbinden Bitcoin mit wilden Kursschwankungen. Doch Michael Saylor, Chef von Strategy, sieht die aktuelle Ruhe als Stärke. Er glaubt, dass gerade diese Entwicklung mehr große Investoren anziehen wird. Gleichzeitig arbeitet seine Firma daran, Bitcoin für den Finanzmarkt noch interessanter zu machen.

Warum Bitcoin gerade stiller wird

Michael Saylor sagt, dass die seit einiger Zeit recht ruhigen Kurse von BTC kein Grund zur Sorge sind. Er sieht darin ein Zeichen, dass sich der Markt beruhigt und erwachsener wird. Viele, die schon sehr früh Bitcoin gekauft haben, verkaufen nun kleine Teile, um Dinge wie ein Haus oder ein Studium zu bezahlen.

Das bedeutet nicht, dass sie den Glauben an Bitcoin verlieren. Es ist vergleichbar mit Mitarbeitern in jungen Firmen, die ihre Anteile verkaufen, um Geld für ihr Leben zu nutzen. Gleichzeitig zeigt der Chart, dass BTC im letzten Jahr fast doppelt so viel wert wurde – trotz der Ruhe.

Lies hier eine langfristige Bitcoin Prognose von einer Partnerseite.

Von frühen Käufern zu großen Anlegern

Die ersten Bitcoin-Fans, die schon für wenige Dollar gekauft haben, nutzen ihre Gewinne. Das schafft Platz für neue Käufer, erklärt Saylor. Vor allem große Investoren wie Fonds und Unternehmen warten ab, bis die Schwankungen kleiner werden.

Je stabiler BTC wird, desto mehr Vertrauen entsteht. Große Anleger sehen weniger Risiko und sind bereit, mehr Geld zu investieren. Damit beginnt laut Saylor eine neue Phase, in der BTC noch stärker in die Finanzwelt hineinwächst.

Warum fehlender Gewinn kein Nachteil ist

Ein häufiger Vorwurf ist, dass BTC keine Gewinne wie Aktien bringt. Saylor widerspricht: Auch Gold, Land oder Kunst haben keine regelmäßigen Einnahmen, sind aber wertvoll. Der Wert von Bitcoin liege nicht in Zinsen oder Dividenden, sondern in seiner Seltenheit und Sicherheit.

Für viele klassische Anleger ist das noch ungewohnt. Sie denken in alten Mustern aus Aktien und Anleihen. Doch laut Saylor werden sie sich umstellen müssen, weil BTC eine eigene Form von Wert darstellt – ohne laufenden Gewinn, aber mit wachsender Bedeutung.

Neue Ideen für den Finanzmarkt

Um Bitcoin für Investoren noch attraktiver zu machen, entwickelt Strategy neue Produkte. Diese nutzen BTC als Sicherheit für Kredite. Sie heißen zum Beispiel „Strike“ oder „Stride“ und sollen feste Zinsen von bis zu zwölf Prozent bieten.

Das Prinzip: Anleger geben Geld, Strategy hinterlegt BTC als Sicherheit. Weil diese Sicherheit sehr hoch ist, soll das Risiko kleiner sein. So bekommt Bitcoin eine Art „Cashflow“ – also Einnahmen – und passt besser in die klassische Finanzwelt.

Bitcoin als Teil der Zukunft

Saylor ist überzeugt, dass BTC eine wichtige Rolle in der Finanzwelt übernehmen wird. Er vergleicht es mit den Anfängen großer Industrien, die mit vielen neuen Ideen starteten. Er glaubt, dass BTC in den kommenden Jahrzehnten jedes Jahr im Schnitt fast 30 Prozent im Wert steigt. Auch andere Experten glauben, dass BTC bis Ende des Jahres noch eine krasse Rally machen wird.

Für Saylor ist es klar, dass Bitcoin nicht nur ein Finanzthema ist. Er sieht es als fairen Weg, um Werte auszutauschen. Für ihn ist es ein Werkzeug, das langfristig für mehr Frieden und Gerechtigkeit sorgen könnte. Hoffen wir, das Michael Saylor mit seiner Prognose Recht behält. Während BTC und ETH als sehr große und einflussreiche Kryptowährungen schon ihren Platz im System gefunden haben, sollten sich risikobewusste Investoren auch immer neuen, unbekannteren Projekten öffnen. Eins davon ist sicherlich der Memecoin Pepenode, der in den letzten Wochen immer mehr an Momentum aufnimmt.

Revolutionäre Utility mit Pepenode

Pepenode ($PEPENODE) ist der erste Mine-to-Earn Memecoin auf Ethereum und bringt Mining in ein völlig neues, virtuelles Format. Statt teurer Hardware starten Nutzer mit einem digitalen Serverraum, den sie mit Mining Nodes füllen können. Diese lassen sich kaufen, upgraden oder wiederverkaufen, was hohe Flexibilität bietet. Durch clevere Kombinationen der Nodes steigert man sein Mining-Yield und nimmt aktiv an einem dynamischen DeFi-Ökosystem teil. Leaderboards, Gamification und Belohnungen in $PEPE und anderen Memecoins schaffen Wettbewerb und Community-Hype. Schon in der Presale-Phase profitieren Investoren von attraktiven Staking-APYs, die aus einfachem Halten eine strategische Entscheidung machen.

Hier kommst du zu einer detaillierten Analyse von Pepenode bei einer Partnerseite!

Maxi Doge Presale

Warum jetzt investieren lohnt

Während die Kryptomärkte wieder Aufschwung erleben – vor allem durch das steigende Interesse von Unternehmen und Institutionen – profitiert auch Pepenode von diesem Momentum. Mit seiner Kombination aus Mining, Staking und Gamification bietet $PEPENODE nicht nur Spaß, sondern auch echte Utility und langfristige Nachfrage. Besonders im Umfeld sinkender Zinsen fließt mehr Kapital in Altcoins zurück – ein perfekter Nährboden für Projekte mit innovativen Mechanismen wie Pepenode. Wer früh einsteigt, sichert sich hohe Staking-Rewards und den Vorteil, mit voller Mining-Power in den Launch zu starten.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und PEPENODE im Presale kaufen.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Spanish Banking Powerhouse Santander Opens Doors To Crypto For The Public

Spanish Banking Powerhouse Santander Opens Doors To Crypto For The Public

Openbank, the online banking arm of Banco Santander, has started offering retail customers direct access to cryptocurrencies in Germany, according to company statements and market reports. Related Reading: American Express Turns Travel Memories Into NFT Passport Stamps The service lets users buy, sell and hold crypto inside their bank account, with trading available for Bitcoin, […]
PUBLIC
PUBLIC$0.05802-0.61%
NFT
NFT$0.0000004361-0.79%
Lorenzo Protocol
BANK$0.09065-1.17%
Share
Bitcoinist2025/09/18 11:00
Share
Huawei plans AI SuperClusters to challenge Nvidia

Huawei plans AI SuperClusters to challenge Nvidia

The post Huawei plans AI SuperClusters to challenge Nvidia appeared on BitcoinEthereumNews.com. Huawei is ramping up its push in artificial intelligence hardware, aiming to deploy massive AI “SuperClusters” both domestically and internationally as it seeks to rival Nvidia’s lead in high-performance computing. The approach is based not just on new chips but also on scale, speed, and connectivity. Huawei concedes that its processors are not as fast as Nvidia’s on a per-chip basis. But it believes it can close the gap by stringing together thousands, ultimately, millions, of chips. Huawei unveils bold AI roadmap Huawei’s rotating chairman, Eric Xu, unwrapped a three-year strategic plan to outline what it will take for the company to achieve its AI goals at the annual Huawei Connect conference. The Ascend 950 series will come in 2026, delivering two models for different AI workloads. Additionally, the Ascend 960 will come in 2027. By 2028, Huawei hopes to release the Ascend 970 with interconnect speeds of four terabits a second, more than double what Nvidia can do today. Huawei also announced that it has developed its own high-bandwidth memory, which the company hopes will reduce reliance on foreign suppliers. This step is important because US sanctions have cut off the company’s access to the world’s leading chipmakers and memory suppliers. “By making this roadmap public, Huawei is signaling to the market that it has confidence in its supply chain and a long-term commitment to developing an end-to-end chip ecosystem,” wrote Bernstein Research analysts. In addition to its chip roadmap, the firm unveiled a new generation of Atlas SuperPoD systems that will form the basis of its AI strategy among data-center scale platforms. The Atlas 950 SuperPoD will include over eight thousand Ascend processors, while the eventual Atlas 960 SuperPoD in 2027 will span over fifteen thousand processors. These systems are built to be aggregated into larger clusters. Atlas…
Moonveil
MORE$0.08529-1.06%
FORM
FORM$1.1649-8.09%
BRC20.COM
COM$0.017016-2.12%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/23 18:28
Share
One Of Frank Sinatra’s Most Famous Albums Is Back In The Spotlight

One Of Frank Sinatra’s Most Famous Albums Is Back In The Spotlight

The post One Of Frank Sinatra’s Most Famous Albums Is Back In The Spotlight appeared on BitcoinEthereumNews.com. Frank Sinatra’s The World We Knew returns to the Jazz Albums and Traditional Jazz Albums charts, showing continued demand for his timeless music. Frank Sinatra performs on his TV special Frank Sinatra: A Man and his Music Bettmann Archive These days on the Billboard charts, Frank Sinatra’s music can always be found on the jazz-specific rankings. While the art he created when he was still working was pop at the time, and later classified as traditional pop, there is no such list for the latter format in America, and so his throwback projects and cuts appear on jazz lists instead. It’s on those charts where Sinatra rebounds this week, and one of his popular projects returns not to one, but two tallies at the same time, helping him increase the total amount of real estate he owns at the moment. Frank Sinatra’s The World We Knew Returns Sinatra’s The World We Knew is a top performer again, if only on the jazz lists. That set rebounds to No. 15 on the Traditional Jazz Albums chart and comes in at No. 20 on the all-encompassing Jazz Albums ranking after not appearing on either roster just last frame. The World We Knew’s All-Time Highs The World We Knew returns close to its all-time peak on both of those rosters. Sinatra’s classic has peaked at No. 11 on the Traditional Jazz Albums chart, just missing out on becoming another top 10 for the crooner. The set climbed all the way to No. 15 on the Jazz Albums tally and has now spent just under two months on the rosters. Frank Sinatra’s Album With Classic Hits Sinatra released The World We Knew in the summer of 1967. The title track, which on the album is actually known as “The World We Knew (Over and…
RealLink
REAL$0.06061+1.38%
TOP Network
TOP$0.000096--%
BRC20.COM
COM$0.017016-2.12%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 00:02
Share

Trending News

More

Spanish Banking Powerhouse Santander Opens Doors To Crypto For The Public

Huawei plans AI SuperClusters to challenge Nvidia

One Of Frank Sinatra’s Most Famous Albums Is Back In The Spotlight

Metaplanet raises $1.4B to fuel BTC purchases and U.S. subsidiary launch

Expert Says XRP Is Like a 401(k), Here’s Why