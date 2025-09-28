Bitcoin-partnerschap tussen Pakistan en El Salvador verrast wereld

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   In juli 2025 schudden Pakistan en El Salvador de wereld even op met een opmerkelijke overeenkomst: ze slaan de handen ineen om samen te werken op het gebied van Bitcoin-technologie. Geen voor de hand liggende combi, maar in de wervelwind van crypto past het toch verrassend goed. Wat houdt het partnerschap precies in? In San Salvador tekenden vertegenwoordigers van de Bitcoin Office van El Salvador en de Pakistan Crypto Council een Letter of Intent. Ze gaan samenwerken aan technologische ontwikkeling, blockchainprojecten van publieke aard, en initiatieven voor financiële inclusie. Ook het opstellen van toekomstbestendig beleid voor opkomende economieën hoort daarbij. Voor Pakistan betekent dit een primeur: het eerste officiële staatsverband rond digitale activa. In juli 2025 schudden Pakistan en El Salvador de wereld even op met een opmerkelijke overeenkomst: ze slaan de handen ineen om samen te werken op het gebied van Bitcoin-technologie. Geen voor de hand liggende combi, maar in de wervelwind van crypto past het toch verrassend goed. Wat houdt het partnerschap precies in? In San Salvador tekenden vertegenwoordigers van de Bitcoin Office van El Salvador en de Pakistan Crypto Council een Letter of Intent. Ze gaan samenwerken aan technologische ontwikkeling, blockchainprojecten van publieke aard, en initiatieven voor financiële inclusie. Ook het opstellen van toekomstbestendig beleid voor opkomende economieën hoort daarbij. Voor Pakistan betekent dit een primeur: het eerste officiële staatsverband rond digitale activa. En wie beter als partner dan El Salvador, het eerste land ter wereld dat Bitcoin als wettig betaalmiddel erkende in 2021. Inmiddels telt El Salvador ruim 6.200 BTC in haar staatsreserve. Dat komt neer op zo'n 745 miljoen dollar. Voor Pakistan ligt hier een blauwdruk: hoe regel je wetgeving, hoe stimuleer je adoptie, en hoe bouw je mogelijk een eigen Bitcoinreserve op? Pakistan's Bitcoin Mining Push & El Salvador Deal Defy IMF, Fuel Money Laundering Fears • Pakistan's Bitcoin deal defies IMF • 2,000 MW for Bitcoin mining • Raises money laundering concerns… — SHA256 News (@SHA256News) September 26, 2025 Gevolgen en controverse rond IMF en risicopotentieel Dat deze samenwerking de wenkbrauwen doet fronsen, is geen verrassing. Zowel Pakistan als El Salvador neemt deel aan programma's van het Internationaal Monetair Fonds, dat bepaald niet staat te juichen bij overheden die met staatsmiddelen in crypto duiken. Maar die waarschuwingen lijken bij beide landen het ene oor in en het andere weer uit te gaan. Ze kiezen hun eigen pad, zelfs als dat schuurt met wat de grote financiële spelers liever zien. Die koers roept zorgen op. Bitcoin-transacties zijn pseudoniem en kunnen, in verkeerde handen, dienen als kanaal voor witwassen of dubieuze geldstromen. In landen waar het toezicht broos is, ligt dat risico extra hoog. En dat overheden juist daar hun cryptobeleid versnellen, maakt sommigen nerveus. Toch laat Pakistan zich niet afremmen. In 2025 werd 2.000 megawatt aan energie gereserveerd voor Bitcoin-mining, en de Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA) zag het levenslicht. Een stap richting toezicht en professionalisering. El Salvador kent die weg inmiddels. Daarbij horen ook alle groeipijnen. Wat er ook op hun pad komt, stilstaan is voor hen geen optie.

Het bericht Bitcoin-partnerschap tussen Pakistan en El Salvador verrast wereld is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

