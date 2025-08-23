Bitcoin, Shiba Inu en WEPE – welke altcoin levert grootste winsten 2025?

By: Coinstats
2025/08/23 16:01
i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. De Bitcoin koers houdt dit jaar stand als veilige haven, maar investeerders kijken steeds vaker naar Shiba Inu en Wall Street Pepe ($WEPE) voor grotere winsten. Waar Bitcoin de institutionele favoriet blijft, lijken de echte klappers in 2025 eerder te komen uit altcoins en nieuwe meme coins. Bitcoin koers blijft stevig maar beperkt met groeipotentieel De koers van Bitcoin is nog altijd leidend. ETF instroom vanuit Wall Street en de adoptie door grote bedrijven zorgen voor een stabiele basis. Toch wijzen analisten erop dat de enorme marktkapitalisatie van Bitcoin de procentuele winst beperkt. Waar eerdere cycli nog keer tien bewegingen opleverden, verwachten experts dat zulke sprongen minder waarschijnlijk zijn. Lees ons artikel over Bitcoin dat boven $ 105.000 moet blijven voor nieuwe record-rally. Bitcoin has become a standard reserve asset for listed companies. Public companies now hold 979,333 BTC, accounting for 4.66% of the total supply. pic.twitter.com/w2UvK6EUtB — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) August 21, 2025 Dat betekent niet dat Bitcoin zijn rol kwijt is. Integendeel, de munt blijft het fundament van de markt en trekt grote hoeveelheden kapitaal aan zodra onzekerheid toeneemt. Voor investeerders die zekerheid en lange termijn stabiliteit zoeken, blijft de Bitcoin koers de hoeksteen van hun portfolio. Maar wie mikt op explosieve winsten kijkt verder. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Shiba Inu coin profiteert van meme coin status De Shiba Inu coin is na Dogecoin nog altijd een van de bekendste meme coins. In 2025 krijgt SHIB hernieuwde aandacht dankzij de lancering van ShibaSwap V2 en het Shibarium layer 2 netwerk dat transacties sneller en goedkoper maakt. Ook token burns verminderen het aanbod, wat op termijn de koers kan ondersteunen. Voor de liefhebbers hebben we een lijst met de beste memecoins van het moment. Retailhandelaren blijven Shiba Inu trouw en de community weet steeds opnieuw hype te creëren. Analisten zien een scenario waarin whale accumulatie in combinatie met Shibarium integraties voor verrassende koerssprongen kan zorgen. In een mogelijke altseason kan SHIB daarmee opnieuw bovenaan de winnaarslijst verschijnen. Shiba Inu (SHIB) was a famous memecoin in 2021—but could it grab attention again in 2025? On-chain data shows it’s in an accumulation phase. Metrics like Realized Cap Impulse indicate it may soon turn positive, attracting speculative capital and pushing its price up. However,… pic.twitter.com/DGxsIY8PZ7 — Joao Wedson (@joao_wedson) August 20, 2025 Toch blijft Shiba Inu volatiel. De munt is sterk afhankelijk van community sentiment en heeft nog altijd moeite om buiten het verhaal rondom memecoins duurzame use cases neer te zetten. Voor beleggers met geduld en risicobereidheid kan de Shiba Inu coin echter een interessant speelveld zijn. WEPE zet zich neer als high-risk, high-reward altcoin Een nieuwe speler die in 2025 snel terrein wint, is Wall Street Pepe ($WEPE). Deze coin maakte onlangs de overstap naar Solana en verbrandde in een dag ruim 500 miljoen tokens op Ethereum. Dat dual chain mechanisme zorgt voor een vaste supply en trekt de aandacht van traders die op zoek zijn naar schaarste en snelle winsten. 500 MILLION $WEPE BURNED. pic.twitter.com/Ug5TjNtYMU — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 20, 2025 WEPE combineert klassieke meme coin humor met innovatieve tokenomics. Elke mint op Solana gaat gepaard met een burn op Ethereum, waardoor de waarde zich concentreert binnen de bestaande voorraad. De community, de zogenoemde Wepe Army, speelt een centrale rol bij elke stap, van token burns tot NFT lanceringen. Het project positioneert zich daarmee als meer dan een grap. Toch erkennen analisten dat de risico’s groot zijn. WEPE is jong en afhankelijk van zijn Wepe Army. Precies dat maakt het aantrekkelijk voor investeerders die het aandurven om vroeg in te stappen. Met een lage koers ligt er ruimte voor forse uitschieters. Nu naar Wall Street Pepe Altseason in zich? De discussie over welke altcoin de grootste winsten gaat opleveren in 2025 is daarmee breder dan ooit. De Bitcoin koers blijft een veilige basis, maar grote procentuele winsten lijken eerder bij altcoins te liggen. Shiba Inu heeft bewezen dat een sterke community wonderen kan doen, en kan profiteren van de huidige meme coin revival. ALTSEASON IS COMING! pic.twitter.com/UaLhi0hugX — CryptoJack (@cryptojack) August 21, 2025 $WEPE is de outsider die met zijn Solana debuut en supply burns snel tractie krijgt. Voor durfkapitaal is dit de coin die symbool staat voor het typische high risk, high reward profiel waar veel traders in een altseason naar op zoek zijn. Spreiden met Bitcoin is belangrijk Voor wie mikt op het maximale rendement in 2025, ligt de strategie waarschijnlijk in diversificatie. Bitcoin blijft de stabiele ruggengraat, Shiba Inu coin vertegenwoordigt de gevestigde meme coin met groeiend ecosysteem en WEPE is de speculatieve gok die kan exploderen als de hype aanhoudt. Als de markt richting een echte altseason beweegt, kan juist de combinatie van zekerheid en speculatie de beste kans bieden op grote winsten. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen.

Het bericht Bitcoin, Shiba Inu en WEPE – welke altcoin levert grootste winsten 2025? is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

