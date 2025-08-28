Bitcoin vs. goud: Trumps crypto-strategie en de markt

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Begin 2025 stonden zowel Bitcoin als goud in de spotlights. Bitcoin tikte voor het eerst $100.000 aan nadat oud-president Donald Trump plannen lanceerde voor een Amerikaanse cryptoreserve. Nog geen jaar eerder noemde hij crypto een scam, maar inmiddels profileert hij zich als de nieuwe crypto president. In zijn eerste dagen tekende hij een document om Bitcoin als reserve te omarmen en sprak hij de ambitie uit om van de VS de crypto capital of the world te maken. Deze koerswijziging raakt niet alleen de crypto markt, maar ook de goudprijs. Trumps crypto agenda en politieke motieven Trumps zijn switch richting crypto is niet alleen ideologisch, maar ook politiek en financieel gedreven. Hij stelde een crypto czar aan en plantte een eerste Witte Huis cryptosummit. Tijdens de campagne benadrukte hij: Wie in crypto gelooft, moet op Trump stemmen. Veel mensen luisterde en naar schatting stroomde er ruim $250 miljoen aan donaties binnen. Ook zijn familie speelt mee. Zijn zonen zijn betrokken bij verschillende crypto projecten en Trump zelf lanceerde een memecoin. Daarnaast zet Trump zijn anti CBDC standpunt krachtig neer. Hij verbood de ontwikkeling van een digitale dollar, trok meerdere toezichthoudende regels van de SEC terug en positioneert Bitcoin als alternatief. Invloed op de goudmarkt (XAU/USD) De koers van goud reageert direct op Trumps beleid en economische plannen. Door nieuwe importtarieven verzwakte de Amerikaanse dollar begin 2025, waardoor XAU/USD steeg tot recordhoogtes. Een zwakkere dollar maakt goud aantrekkelijker voor internationale kopers. Tegelijk bleef goud profiteren van onrust op de aandelenmarkten. Toch kan Trump de goudmarkt ook temperen. Toen hij beloofde geen importheffing op goud te leggen, daalde de koers diezelfde dag met 1,60%. Zijn uitspraken zorgen dus voor volatiliteit. Interessant genoeg laten zowel goud als Bitcoin in 2025 vergelijkbare winsten zien van rond de 27% YTD. Bitcoin en goud als hedge-instrumenten Beide activa worden beschouwd als activa tegen inflatie en een zwakkere dollar. Hun aantrekkingskracht ligt in de beperkte voorraad. Goud is schaars in de grond, Bitcoin is gelimiteerd tot 21 miljoen munten. Analisten zien ze daarom als anti dollaractiva. Toch zijn er duidelijke verschillen. Goud dient al eeuwenlang als ultieme veilige haven in tijden van crisis, terwijl Bitcoin nog jong en volatiel is. Vaak beweegt Bitcoin mee met risk-on sentiment, waardoor het in beursdalingen hard kan wegzakken. Maar in uitzonderlijke crises, bijvoorbeeld bij hyperinflatie of verlies van vertrouwen in valuta, kan ook Bitcoin enorm stijgen. Politieke betekenis en bredere impact Met zijn pro crypto koers zet Trump een breuk met het beleid van zijn voorganger Biden, die vooral inzette op strengere regulering en CBDC onderzoek. Door expliciet te kiezen voor crypto als vrij alternatief en CBDC’s te verbieden, zendt hij een signaal dat de VS privaat digitaal geld wil stimuleren. Voor beleggers betekent dit perspectief op gunstigere regelgeving en mogelijk snellere adoptie van crypto projecten in de VS. Critici waarschuwen voor partijdige motieven. De voordelen van een nationale crypto reserve komen vooral terecht bij grote Bitcoin holders en bij Trumps eigen achterban. Toch is duidelijk dat zijn aanpak de legitimiteit van Bitcoin versterkt en investeerders wereldwijd aanzet tot heroverweging van hun hedge-strategie. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Bitcoin vs. goud: Trumps crypto-strategie en de markt is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.