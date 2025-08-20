Bitcoin zwaar onder druk terwijl shorters toeslaan

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   De Bitcoin koers staat opnieuw onder druk. Voor het eerst sinds januari 2025 signaleren analisten dat de markt in de gevarenzone komt. Volgens data van CryptoQuant zijn het met name de short term holders die hun munten massaal van de hand doen. Deze groep, die hun Bitcoin korter dan 155 dagen in bezit heeft, lijkt geschrokken van de dalingen na de all-time high van ruim $124.000 eerder dit jaar. Short term holders capituleren Short term holders worden in de markt vaak omschreven als ‘toeristen’. Het zijn beleggers die instappen tijdens euforische periodes, wanneer de koers hard stijgt en Bitcoin volop in de media verschijnt. Zodra de markt tegenzit, drukken zij vaak als eersten op de verkoopknop. De afgelopen maanden konden deze holders hun posities nog met winst verkopen. Nu is de situatie anders: gemiddeld genomen leveren ze hun Bitcoin juist met verlies in. Daarmee herhaalt zich een patroon dat we voor het laatst in januari 2025 zagen, toen ook een correctie volgde na een periode van sterke stijging. Gevaarlijk patroon op de grafieken Uit de on-chain data van CryptoQuant blijkt dat de huidige verkoopdruk sterk lijkt op eerdere periodes waarin de koers fors terugviel. De zogenaamde Realized Price, de gemiddelde aankoopprijs van short term holders, ligt op dit moment hoger dan de actuele marktprijs. Dat betekent dat deze groep hun munten met verlies verkoopt, een teken van capitulatie. Dit soort fases zijn doorgaans pijnlijk voor de koers op de korte termijn. Het dumpen van munten kan immers leiden tot extra aanbod, waardoor de prijs verder wegzakt. Voor traders en investeerders die de markt volgen, is dit een duidelijk waarschuwingssignaal. Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Bitcoin of crypto kopen in Nederland wordt steeds makkelijker. Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Bitcoin of crypto kopen in Nederland wordt steeds makkelijker. Deze handleiding laat de belangrijkste methoden om Bitcoin te kopen zien. Ontdek de voor- en nadelen van exchanges, brokers en peer-to-peer platforms. Stap voor stap leren we u waar en hoe u Bitcoin kunt kopen. Van het kiezen van een betrouwbaar platform tot het uitvoeren van… Continue reading Bitcoin zwaar onder druk terwijl shorters toeslaan document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Zwakke handen vallen af Hoewel deze bewegingen de markt tijdelijk kunnen verzwakken, wijzen analisten erop dat dit proces de markt op de langere termijn juist gezonder maakt. Het fenomeen staat bekend als het ‘uitfilteren van zwakke handen’. Beleggers zonder overtuiging verlaten de markt, terwijl lange termijn investeerders of nieuwe kopers met meer vertrouwen hun plek innemen. Juist dit zijn vaak de momenten waarop ervaren beleggers kansen zien. Historisch gezien zijn de moeilijkste marktfases vaak de meest lucratieve instapmomenten gebleken voor wie een langere horizon aanhoudt. Psychologie van de markt Het menselijk brein speelt in deze dynamiek een grote rol. Instappen op een all-time high voelt comfortabel, omdat de markt positief is en de hype groot. Maar investeren tijdens een correctie vergt meer overtuiging. De huidige fase kan dus gezien worden als een test van vertrouwen in Bitcoin. De vraag is nu hoe snel de bulls erin slagen om de verkoopdruk te absorberen. Als zij de verkoopgolven van short term holders kunnen opvangen zonder dat de koers diep wegzakt, kan dit de basis vormen voor een nieuwe stijging. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Elke crypto investeerder zoekt naar de volgende munt die in waarde kan exploderen. Geopolitieke spanningen en economische onzekerheden hebben vaak een positief effect op de markt. Tegelijkertijd bereikt Ethereum met $270 miljard een nieuwe all-time high in tokenized assets, en waarschuwen analisten voor bubbels. Maar welke crypto gaat stijgen? In dit artikel bekijken experts welke… Continue reading Bitcoin zwaar onder druk terwijl shorters toeslaan document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Consolidatie of nieuwe daling? De markt bevindt zich op een cruciaal kantelpunt. Als het koopvolume sterk genoeg is, kan Bitcoin in een fase van consolidatie terechtkomen, waarbij de koers stabiliseert en langzaam weer opveert. Lukt dat niet, dan ligt een verdere daling voor de hand, zeker als het vertrouwen van beleggers verder afbrokkelt. Analisten blijven verdeeld: sommigen wijzen op de sterke fundamenten van Bitcoin en zien deze fase als een gezonde correctie in een opwaartse trend. Anderen vrezen dat een langere periode van neerwaartse druk nodig is om het sentiment volledig te resetten.

