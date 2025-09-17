BitGo lanceert crypto diensten in Europa vanuit Frankfurt

By: Coinstats
2025/09/17 18:46
SQUID MEME
GAME$27.6449-0.32%
Wink
LIKE$0.01024+1.51%
ArchLoot
AL$0.0822-1.90%
Medieval Empires
MEE$0.004928-1.45%
MetYa
MET$0.2431+1.37%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   BitGo gaat vanuit Frankfurt crypto aanbieden in Europa. Dat maakt het Amerikaanse digitale assetbedrijf vandaag bekend in een persbericht.  BitGo lanceert crypto diensten in Europa vanuit Frankfurt De Duitse dochteronderneming, BitGo Europe GmbH, heeft goedkeuring gekregen van de Duitse toezichthouder BaFin voor een uitbreiding van zijn bestaande licentie. Daarmee kan het bedrijf zijn Europese dienstverlening uitbreiden met gereguleerde crypto diensten vanuit Frankfurt. De uitbreiding markeert een belangrijke stap voor institutionele beleggers in Europa, die nu toegang krijgen tot een breed scala aan handelsmogelijkheden via BitGo’s over-the-counter (OTC) trading desk en een high-performance elektronische handelsomgeving. Daarmee zijn duizenden digitale activa en stablecoins direct te verhandelen, onder toezicht van de Europese Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn prima tijden voor crypto. Bitcoin haalde een aantal weken terug een nieuwe all-time high en lijkt voor nieuw definitief boven de $100K te blijven. Na een flinke stijging van Bitcoin volgen vaak de altcoins. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? In dit… Continue reading BitGo lanceert crypto diensten in Europa vanuit Frankfurt document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); BitGo Europe ontving in mei 2025 al een eerste MiCAR-vergunning van BaFin voor bewaar- en custodian-diensten. Met de nieuwe uitbreiding biedt het bedrijf nu een volledige suite van crypto-diensten: custody, staking, transfers en gereguleerde handel. Brett Reeves, Head of European Sales and Go Network bij BitGo, licht toe: “We zijn verheugd ons Europese platform verder te versterken en klanten in staat te stellen om naadloos, concurrerend en met vertrouwen te handelen. Door onze institutionele custody-oplossing te combineren met hoogwaardige uitvoering krijgen klanten toegang tot diepe liquiditeit, terwijl hun assets veilig in MiCAR-conforme cold storage zijn te bewaren. Dit is een game-changer voor instellingen die veilig en efficiënt willen opereren in de digitale-assetsmarkt.” Toegang tot crypto De uitbreiding betekent dat Europese investeerders via BitGo toegang krijgen tot een breed spectrum aan liquiditeitsbronnen, waaronder topmarktmaker-desks en grote crypto beurzen. Dankzij deze geaggregeerde liquiditeit kunnen beleggers rekenen op scherpe prijzen en betrouwbare uitvoering van transacties. De nieuwe handelsdiensten zijn specifiek ontworpen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van instellingen: Spot crypto trading in duizenden tokens en stablecoins. Naadloze integratie met bestaande custody-oplossingen. Beveiligde infrastructuur, waarbij assets in cold storage zijn te bewaren. Transparantie en MiCAR-conform toezicht via BaFin. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading BitGo lanceert crypto diensten in Europa vanuit Frankfurt document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Belang voor de Europese cryptomarkt De stap van BitGo komt op een moment dat de Europese digitale-assetsmarkt in een fase van professionalisering en consolidatie belandt. Sinds de invoering van MiCAR in 2024 moeten cryptobedrijven voldoen aan strengere regels rond toezicht, kapitaalvereisten en klantbescherming. Voor institutionele beleggers biedt dat meer zekerheid, maar tegelijkertijd betekent het ook dat alleen partijen met een stevige infrastructuur en voldoende kapitaal in staat zijn om een volwaardig dienstenpakket aan te bieden. BitGo positioneert zich hiermee als een van de weinig gereguleerde custodians die zowel bewaar- als handelsdiensten kunnen combineren. Volgens marktanalisten kan dit een stimulans zijn voor grotere institutionele instroom in crypto, omdat de combinatie van veiligheid, liquiditeit en gereguleerd toezicht vaak een vereiste is voor banken, pensioenfondsen en vermogensbeheerders. BitGo’s internationale positie BitGo is in 2013 opgericht en geldt wereldwijd als een van de pioniers in crypto-infrastructuur. Het bedrijf biedt diensten aan op het gebied van custody, wallets, staking, handel, financiering en settlement. BitGo bedient duizenden institutionele klanten, waaronder cryptobeurzen, platforms en grote merken binnen de industrie. De uitbreiding van BitGo Europe’s licentie door BaFin markeert een belangrijke verschuiving in het Europese crypto-landschap. Institutionele investeerders kunnen nu rekenen op een partij die zowel veiligheid als liquiditeit biedt, volledig in lijn met MiCAR. Voor Europa betekent dit een verdere stap richting een rijpere en gereguleerde digitale-assetsmarkt, waarin instellingen met vertrouwen kapitaal kunnen inzetten. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht BitGo lanceert crypto diensten in Europa vanuit Frankfurt is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Crypto News: Donald Trump-Aligned Fed Governor To Speed Up Fed Rate Cuts?

Crypto News: Donald Trump-Aligned Fed Governor To Speed Up Fed Rate Cuts?

The post Crypto News: Donald Trump-Aligned Fed Governor To Speed Up Fed Rate Cuts? appeared on BitcoinEthereumNews.com. In recent crypto news, Stephen Miran swore in as the latest Federal Reserve governor on September 16, 2025, slipping into the board’s last open spot right before the Federal Open Market Committee kicks off its two-day rate discussion. Traders are betting heavily on a 25-basis-point trim, which would bring the federal funds rate down to 4.00%-4.25%, based on CME FedWatch Tool figures from September 15, 2025. Miran, who’s been Trump’s top economic advisor and a supporter of his trade ideas, joins a seven-member board where just three governors come from Democratic picks, according to the Fed’s records updated that same day. Crypto News: Miran’s Background and Quick Path to Confirmation The Senate greenlit Miran on September 15, 2025, with a tight 48-47 vote, following his nomination on September 2, 2025, as per a recent crypto news update. His stint runs only until January 31, 2026, stepping in for Adriana D. Kugler, who stepped down in August 2025 for reasons not made public. Miran earned his economics Ph.D. from Harvard and worked at the Treasury back in Trump’s first go-around. Afterward, he moved to Hudson Bay Capital Management as an economist, then looped back to the White House in December 2024 to head the Council of Economic Advisers. There, he helped craft Trump’s “reciprocal tariffs” approach, aimed at fixing trade gaps with China and the EU. He wouldn’t quit his White House gig, which irked Senator Elizabeth Warren at the September 7, 2025, confirmation hearings. That limited time frame means Miran gets to cast a vote straight away at the FOMC session starting September 16, 2025. The full board now features Chair Jerome H. Powell (Trump pick, term ends 2026), Vice Chair Philip N. Jefferson (Biden, to 2036), and folks like Lisa D. Cook (Biden, to 2028) and Michael S. Barr…
DAR Open Network
D$0.03554+1.02%
Humanity
H$0.05286+9.26%
Threshold
T$0.01702+1.36%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 03:14
Share
Cloud mining is gaining popularity around the world. LgMining’s efficient cloud mining platform helps you easily deploy digital assets and lead a new wave of crypto wealth.

Cloud mining is gaining popularity around the world. LgMining’s efficient cloud mining platform helps you easily deploy digital assets and lead a new wave of crypto wealth.

The post Cloud mining is gaining popularity around the world. LgMining’s efficient cloud mining platform helps you easily deploy digital assets and lead a new wave of crypto wealth. appeared on BitcoinEthereumNews.com. SPONSORED POST* As the cryptocurrency market continues its recovery, Ethereum has once again become the center of attention for investors. Recently, the well-known crypto mining platform LgMining predicted that Ethereum may surpass its previous all-time high and surge past $5,000. In light of this rare market opportunity, choosing a high-efficiency, secure, and low-cost mining platform has become the top priority for many investors. With its cutting-edge hardware, intelligent technology, and low-cost renewable energy advantages, LgMining Cloud Mining is rapidly emerging as a leader in the cloud mining industry. Ethereum: The Driving Force of the Crypto Market Ethereum is not only the second-largest cryptocurrency by market capitalization but also the backbone of the blockchain smart contract ecosystem. From DeFi (Decentralized Finance) to NFTs (Non-Fungible Tokens) and the broader Web3.0 infrastructure, most innovations are built on Ethereum. This widespread utility gives Ethereum tremendous growth potential. With the upcoming scalability upgrades, the Ethereum network is expected to offer improved performance and transaction speed—likely triggering a fresh wave of market enthusiasm. According to the LgMining research team, Ethereum’s share among institutional and retail investors continues to grow. Combined with shifting monetary policies and global economic uncertainties, Ethereum is expected to break past its previous high of over $4,000 and aim for $5,000 or more in the coming months. LgMining Cloud Mining: Unlocking a Low-Barrier Path to Wealth Traditional crypto mining often requires expensive mining rigs, stable electricity, and complex maintenance—making it inaccessible for the average person. LgMining Cloud Mining breaks down these barriers, allowing anyone to easily participate in mining Ethereum and Bitcoin without owning hardware. LgMining builds its robust and efficient mining infrastructure around three core advantages: 1. High-End Equipment LgMining uses top-tier mining hardware with exceptional computing power and reliability. The platform’s ASIC and GPU miners are carefully selected and tested to…
Moonveil
MORE$0.08703-1.28%
ANyONe Protocol
ANYONE$0.5345-9.11%
Triathon
GROW$0.0612+144.80%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 03:04
Share
Fed Acts on Economic Signals with Rate Cut

Fed Acts on Economic Signals with Rate Cut

In a significant pivot, the Federal Reserve reduced its benchmark interest rate following a prolonged ten-month hiatus. This decision, reflecting a strategic response to the current economic climate, has captured attention across financial sectors, with both market participants and policymakers keenly evaluating its potential impact.Continue Reading:Fed Acts on Economic Signals with Rate Cut
Share
Coinstats2025/09/18 02:28
Share

Trending News

More

Crypto News: Donald Trump-Aligned Fed Governor To Speed Up Fed Rate Cuts?

Cloud mining is gaining popularity around the world. LgMining’s efficient cloud mining platform helps you easily deploy digital assets and lead a new wave of crypto wealth.

Fed Acts on Economic Signals with Rate Cut

Crucial Fed Rate Cut: October Probability Surges to 94%

KUNGFUVERSE released the first NFT collection KUNGFU BEASTS