BlackRock houdt XRP officieel in de gaten

BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, blijkt XRP volgen. Er zijn duidelijke signalen dat de asset manager naast Bitcoin en Ethereum ook op zoek is naar andere netwerken die schaalbaar zijn en lage transactiekosten. Een van die opties is XRP, en er is bewijs dat BlackRock de XRP Ledger in de gaten houdt. Institutionele interesse groeit Dat BlackRock zijn blik verbreedt, past binnen een bredere trend. Institutionele spelers beperken hun due diligence niet langer tot de twee marktleiders. Ook infrastructuur die geschikt is voor grootschalige tokenization en grensoverschrijdende betalingen komt in beeld. Volgens analisten is de discussie ook voorbij het niveau van "speculatief gerucht." Het gaat steeds vaker om serieuze interne evaluaties. Dat maakt het signaal rond XRP des te relevanter, omdat institutionele betrokkenheid vaak de volgende fase van groei inluidt voor een digital asset. XRPL als fundament voor tokenization BlackRock heeft al concrete stappen gezet in blockchain tokenization met het miljardenfonds BUIDL. Dit fonds verkent de on-chain representatie van traditionele assets zoals obligaties en vastgoed. In dat kader wordt XRPL gezien als een aantrekkelijke optie. Het netwerk is snel, goedkoop en ontwikkeld met oog op regelgeving. Daar komt bij dat Ripple dit jaar de door de VS ondersteunde stablecoin RLUSD lanceerde, terwijl partners zoals Securitize compliant on-ramps aanbieden. De technische voorwaarden voor institutionele pilots op XRPL worden daarmee steeds duidelijker ingevuld. Regelgevend klimaat werkt mee Ook het regulatie klimaat in de VS ontwikkelt zich. De SEC versoepelde recent de procedures voor het goedkeuren van exchange-traded products, waardoor de weg naar multi-asset of cross-ledger fondsen korter lijkt te worden. Dat betekent niet dat BlackRock al XRP producten voorbereidt. Er is vooralsnog geen enkele formele indiening gedaan. Maar het geeft wel een reden om alternatieven zoals XRP te evalueren, zeker gezien de sterke positie van het netwerk in internationale betalingen. What's next? Voorlopig blijft het bij monitoren. Analisten wijzen op een paar signalen die kunnen duiden op een volgende stap: Officiële product filings waarin XRP expliciet wordt genoemd Publieke bevestigingen vanuit de projectteams van BlackRock Interoperabiliteit tussen het BUIDL fonds en XRPL stablecoins zoals RLUSD Wanneer een van deze punten werkelijkheid wordt, kan dat leiden tot een forse verschuiving in liquiditeit, custodian vraag en marktperceptie van XRP. Een sterk signaal Hoewel er nog geen sprake is van directe allocatie, geldt de aandacht van BlackRock op zichzelf al als een krachtig signaal. Institutionele deelname wordt vaak gezien als de motor achter de volgende groeifase van een asset. Dat de grootste vermogensbeheerder ter wereld XRP niet langer negeert maar actief in de gaten houdt, bevestigt dat de discussie over de rol van XRPL is verschoven van speculatieve fora naar de bestuurskamers van Wall Street. Of BlackRock daadwerkelijk in XRP stapt, moet nog blijken. Maar dat het netwerk überhaupt op de radar staat, wordt door veel waarnemers gezien als een impliciete erkenning van zijn lange termijn potentie. BlackRock houdt XRP officieel in de gaten

By: Coinstats
2025/09/26 16:46
XRP
XRP$2.7011-3.89%
MetYa
MET$0.227-1.98%
Wink
LIKE$0.007622-4.10%
OP
OP$0.6398-4.45%
MANTRA
OM$0.1611-1.22%
