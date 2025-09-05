Прогнозы недели: BTC и ETH выравниваются в цене

By: Bitcoinist
2025/09/05 18:05
Последние недели выдались напряженными: Bitcoin и Ethereum снова оказались в эпицентре инвесторского интереса. Главный мировой криптоактив выравнивается в цене, но все еще неустойчив. Да и далек от августовского пика. Вторая по величине криптовалюта, Эфириум, настроена более оптимистично. Эксперты говорят о его перспективах, все чаще упоминая превосходство над биткоином.

Резкие скачки цен на рынке подстегнули спекулятивный интерес. Вместе с ним вырос и открытый интерес по деривативам. В подобных условиях внимание смещается с операций с моментальной прибылью на фундаментальные платформы. Инвесторы жаждут стабильности. В частности, их интересует новый подход к торговле, более надежный и безопасный.

Отличным примером тут выступает HYLQ. Это новая разработка от Hyperliquid, обеспечивающая открытый доступ к блокчейн-ликвидности. Проект способен уравновесить “перегретые” рынки фьючерсов. Как? Рассказываем далее.

Ethereum вернулся в игру

В конце августа ETH сделал мощный рывок и обновил рекорд 2021 года, поднявшись выше $4 950. Это движение подтолкнуло открытый интерес выше отметки $70 млрд. Важно отметить: впервые в истории. Позднее цена скорректировалась, но даже сейчас этот показатель держится выше $55 млрд яа это, в свою очередь, доказывает, что интерес к Эфиру остается крайне высоким.

Перспективы на ближайшие месяцы

В августе Биткоин не смог побить рекорд по открытому интересу, но показатель по-прежнему держится почти на максимуме июля: около $80 млрд. против пиковых $86 млрд. Это говорит о том, что рынок по-прежнему насыщен плечевыми сделками и остаётся готовым к новым резким движениям.

Если BTC и ETH обновят исторические максимумы по открытому интересу, можно ожидать и новых рекордов цены.  Вероятность коротких фаз снижения сохраняется. Отмечено, что рынок еще не избавился от избыточного плеча.

В данной системе у инвесторов есть два сценария. Первый – работать в режиме активного трейдинга. Необходимо контролировать риски ликвидаций и отслеживать разницу между спотовыми и фьючерсными ценами. Второй – рассматривать инфраструктурные проекты вроде HYLQ. Они обеспечивают доступ к ликвидности на фундаментальном уровне. Плюсом, формируют основу для участия в долгосрочном росте крипторынка.

Что такое HYLQ?

HYLQ – это новая уникальная инициатива в экосистеме Hyperliquid. Она направлена на установление баланса в системе, как мы уже упоминали выше. Проект открывает трейдерам прозрачный доступ к ончейн-ликвидности.

гиперликвид проект

Рынок сейчас штормит, говорят аналитики. Высокая волатильность и “перегрев” заставляют инвесторов искать более стабильные решения. Инвестиционная структура HYLQ, созданная вокруг экосистемы Hyperliquid, стала илеальным решением.

В отличие от краткосрочных сделок “на эмоциях”, HYLQ делает ставку на “игру в долгую”. Подразумевает это размеренный и вдумчивый процесс вложений. Плюс, такой подход развивает инфраструктуру, где участвовать могут как институционалы, так и розничные инвесторы. Другими словами, доступ открыт для всех.

Подобные проекты становятся опорой в моменты нестабильности рынка: когда он мечется между перегревом и затяжной паузой. Для трейдеров это шанс диверсифицировать риски. Для инвесторов возможность соединить ежедневные колебания с более устойчивыми стратегиями роста.

Прогноз по BTC и ETH: итог

Открытый интерес по Биткоину и Эфиру остается на рекордных уровнях. Это указывает на приближение мощного ценового движения. Сейчас трейдерам особенно важно сохранять дисциплину и тщательно управлять рисками. Инвесторы же все больше фокусируются на инфраструктурных решениях, например, таких как HYLQ. Эти инструменты помогают реагировать на колебания рынка, однако это не все. Также с таким прогрессивным инструментом выстраивать долговременное участие в ончейн-экономике с системным подходом.

 

