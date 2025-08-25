BTC Whales trekken zich terug: Kan de Bitcoin koers desondanks naar $119.700?

In augustus waren whales verantwoordelijk voor veel verkoopdruk. Zij brachten grote hoeveelheden BTC naar exchanges, waardoor retail investeerders de koopzijde moesten opvangen. Dat beperkte de stijging van de Bitcoin koers. Een belangrijke indicator om dit te meten is de Exchange Whale Ratio. Deze ratio laat zien welk aandeel van de totale instroom naar exchanges afkomstig is van de tien grootste wallets. Een dalende ratio betekent dat whales minder invloed hebben op de directe verkoopdruk. Tussen 19 en 22 augustus daalde de ratio van 0,54 naar 0,43, het laagste punt in bijna twee weken. Eerder in de maand zakte de ratio ook naar 0,42. Kort daarna steeg de Bitcoin koers met bijna 4% richting $124.000. Deze historische vergelijking suggereert dat afnemende whale-activiteit ruimte geeft voor verdere stijging. HODL Waves laten toenemende accumulatie zien Naast de activiteit van whales is ook het gedrag van holders belangrijk. De HODL Waves-indicator meet hoeveel procent van het totale Bitcoin aanbod in wallets zit, gesorteerd op de periode dat de tokens daar al liggen. Dit laat zien of investeerders tokens holden of juist verkopen. De afgelopen maand groeiden meerdere categorieën: Wallets die 1 tot 2 jaar holden stegen van 10,31% naar 10,57% van het aanbod. Wallets met 3 tot 6 maanden holden gingen van 6,40% naar 7,19%. Wallets van 1 tot 3 maanden liepen op van 6,99% naar 8,93%. Deze stijgingen tonen aan dat er actief tokens worden gekocht en vastgehouden tijdens koersschommelingen. Dit patroon wijst op een bereidheid om Bitcoin te kopen, ondanks de volatiliteit van de markt. Belangrijke koersniveaus bepalen breakout scenario De technische analyse koppelt deze signalen aan duidelijke koersniveaus. De Bitcoin koers beweegt momenteel rond $115.000. Directe weerstand ligt rond $117.600, gevolgd door een doorbraakniveau bij $119.700. Een overtuigende candle boven dit niveau zou een nieuwe poging richting de all-time high openen. De beweging van de Exchange Whale Ratio begin augustus laat zien dat een daling van de indicator vaak voorafgaat aan een stijging van de Bitcoin koers. Wordt dit patroon herhaald, dan kan BTC opnieuw enkele procenten winst boeken vanaf het huidige niveau, wat de deur opent naar een hertest van de hoogste niveaus ooit. Wat zeggen deze signalen voor Bitcoin koers? De combinatie van minder verkoopdruk van whales en de accumulatie door verschillende groepen holders schetst een duidelijk beeld. De markt absorbeert aanbod en er is bereidheid om tokens te holden in plaats van te verkopen. Dit zijn voorwaarden die in eerdere fases vaak voorafgingen aan sterke koersbewegingen. De technische structuur bevestigt dit beeld met goed gedefinieerde zones van steun en weerstand. Hierdoor ontstaat een relatief helder scenario: een doorbraak boven $119.700 kan ruimte geven voor verdere stijging. Als de huidige patronen zich doorzetten, kan de Bitcoin koers opnieuw richting de all-time high bewegen. De daling van de Exchange Whale Ratio en de duidelijke groei in HODL Waves geven daarvoor signalen.

