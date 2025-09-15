Büyük Boğa Michael Saylor, Bitcoin Hakkında Yine Sinyali Verdi!

MicroStrategy kurucusu Michael Saylor, yeniden Bitcoin Tracker bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Saylor, açıklamasında “Bitcoin övgüyü hak ediyor” ifadesini kullanarak yeni alımların gündemde olabileceğine işaret etti. Şirketin geçmiş uygulamalarına göre MicroStrategy, BTC alımlarını genellikle haberin yayımlanmasının ertesi günü resmî olarak duyuruyor. Bu durum, piyasalarda yeni bir satın alma hamlesinin beklentisini artırdı. 14 Eylül 2025 itibarıyla MicroStrategy’nin Bitcoin […]

