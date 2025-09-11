CaliberCos adopteert Chainlink (LINK) voor treasury-strategie

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Amerikaanse vermogensbeheerder CaliberCos Inc heeft aangekondigd dat het voor het eerst Chainlink (Ticker: LINK) tokens heeft gekocht als onderdeel van een nieuwe Digital Asset Treasury Strategy. Het nieuws zorgde voor een ongekende koersreactie. Het aandeel CWD schoot intraday met meer dan 2.500% omhoog. Is dit slechts het begin? Laten we dit hieronder nader analyseren. Waarom CaliberCos inzet op LINK Met deze stap positioneert CaliberCos zich op de grens van vastgoed en blockchain infrastructuur. Het bedrijf wil zijn balans versterken door crypto op te nemen, waarbij Chainlink wordt gezien als een belangrijke schakel tussen blockchains en activa. Volgens CEO Chris Loeffler bevestigt dit de overtuiging dat Chainlink de basis vormt voor de verbinding tussen traditionele markten en de blockchain. De eerste aankoop wordt door CaliberCos omschreven als een test. Op termijn wil het bedrijf de positie uitbreiden met financiering vanuit een kredietlijn, kasreserves en aandelen instrumenten. Eerste Nasdaq-firma met Chainlink in de treasury CaliberCos is de eerste beursgenoteerde onderneming op de Nasdaq die een corporate treasury beleid rond LINK uitrolt. Daarmee zet het zich af tegen bedrijven die vooral crypto aankopen. Het management benadrukte dat de strategie is ingebed in een raamwerk voor belastingen, boekhouding, custody en governance. De beursreactie was enorm. Het aandeel steeg van ongeveer $2,10 naar een piek van $56, om uiteindelijk rond $7,60 te sluiten. Op 28 augustus, toen CaliberCos voor het eerst plannen bekendmaakte om Chainlink te gebruiken als treasury asset, schoot de koers ook al omhoog van $1,70 naar $4,40. Bron: Yahoo Finance Impact op vertrouwen in oracles Dat een Nasdaq bedrijf Chainlink omarmt, wordt in de crypto sector gezien als een belangrijke bevestiging van de rol van oracles. Deze infrastructuur is belangrijk om gegevens uit de echte wereld veilig naar blockchains te brengen. Institutionele betrokkenheid kan het vertrouwen in de betrouwbaarheid en adoptie van oracles versterken, zeker nu traditionele bedrijven crypto opnemen in hun balans strategieën. Kritische kanttekeningen van analisten Ondanks de koersstijging waarschuwen analisten voor forse risico’s. De fundamenten van CaliberCos staan onder druk. In 2024 daalde de omzet met meer dan 40% en nam de netto verliezen met 50% toe. Ook wijzen kenners op de hoge schuldenlast en het beperkte institutionele analisten bereik. Volgens markt commentatoren is de waardering sterk gedreven door hype en speculatie, vergelijkbaar met eerdere meme stocks. Voor lange termijn beleggers wordt CWD daarom niet gezien als een stabiele manier om in crypto adoptie te investeren. Betekenis voor corporate crypto-adoptie De stap van CaliberCos volgt kort na soortgelijke aankondigingen, zoals Eightco dat een dag eerder plannen onthulde om Worldcoin in de balans op te nemen. Beide voorbeelden illustreren hoe beursgenoteerde ondernemingen experimenteren met digitale activa als onderdeel van hun strategie. Hoewel de risico’s groot zijn, laat de keuze voor Chainlink zien dat blockchain technologie steeds vaker de aandacht krijgt van traditionele bedrijven. Daarmee kan de corporate adoptie van crypto een nieuwe fase ingaan, waarin oracles een centrale rol spelen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht CaliberCos adopteert Chainlink (LINK) voor treasury-strategie is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.