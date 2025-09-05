Cardano koers consolideert: cryptoanalisten richten vizier op $0,92 en $1,24

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Het Cardano platform staat in 2025 opnieuw flink in de schijnwerpers. Cryptoanalisten volgen nauwlettend hoe het ADA token zich rond belangrijke prijszones beweegt. De Cardano koers keerde terug binnen een bekend handelsbereik, waarbij zich rond de huidige niveaus een mogelijke bodem vormde. Is een doorbraak boven de huidige weerstanden voor Cardano nabij? Cardano koers en belangrijke ADA prijsniveaus Verschillende cryptoanalisten wijzen erop dat het groene steunniveau ruimte biedt voor nieuwe ADA instapmomenten. Dat geldt vooral wanneer de bredere markt een correctie doormaakt. In dat scenario kan Cardano profiteren van de koopinteresse in de lagere regionen van het bereik. Technisch gezien blijft de structuur van ADA stabiel op de koersgrafiek. De combinatie van candles op de daggrafiek en handelsvolumes laat zien dat de bulls standhouden. Dat vergroot de kans dat de Cardano koers opnieuw richting de bovenkant van het bereik beweegt. Voor 2025 en 2026 houden meerdere cryptoanalisten rekening met nieuwe all-time highs, mits de ADA koers door de bovenliggende weerstanden weet te breken. Naast de technische analyses speelt ook de fundamentele ontwikkeling mee. Het Cardano netwerk laat de afgelopen maanden een gestage groei zien. Nieuwe projecten en dApps voegden liquiditeit toe. Deze voortgang zorgt ervoor dat de technische signalen niet op zichzelf stonden, maar worden ondersteund door daadwerkelijke activiteit op de blockchain. #Cardano is an interesting ecosystem. It’s still in a blind spot for most, but has seen some traction. Price is building up for a big breakout, and fundamentally, the ecosystem grows. This project is building on top of $ADA, watch our recent episode here:… pic.twitter.com/iRXLpNlpzj — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 4, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Onafhankelijke audit naar ADA Voucher Program De aandacht voor de Cardano koers viel samen met een uitgebreid onderzoek naar het ADA Voucher Program. Oprichter Charles Hoskinson werd beschuldigd van verkeerd gebruik van fondsen. De kritiek richtte zich onder meer op de Allegra hard fork in 2021, waarbij volgens tegenstanders ongeveer $619 miljoen aan tokens zou zijn verplaatst. Een onafhankelijke audit van 128 pagina’s, uitgevoerd door advocatenkantoor McDermott Will & Schulte in samenwerking met accountants van BDO, wees deze claims grotendeels van de hand. Uit de bevindingen bleek dat 99,7% van de in totaal 14.282 vouchers correct werd ingewisseld. Beveiligingsmaatregelen maakten misbruik onmogelijk. Wanneer distributeurs zich niet aan de voorwaarden hielden, volgde handhaving. Ook de veelbesproken ‘verdwenen’ 318 miljoen ADA kreeg een verklaring. Volgens de audit waren deze tokens na de Byron fase aan de reserves toegevoegd. Om resterende claims af te handelen werd later het Post-Sweep Redemption Project opgezet. Daarmee werd een officiële structuur gecreëerd voor het afhandelen van onbenutte vouchers. Cardano founder Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) cleared of $600M theft allegations after audit confirms 99.7% of $ADA vouchers were legitimately redeemed, with no misuse of funds. pic.twitter.com/sxM2flkHE8 — Crypto Sum (@cryptosum_) September 4, 2025 De reactie van Hoskinson op X Hoskinson reageerde fel op X na de publicatie van de audit. Hij benadrukte dat de resultaten bevestigden dat de aantijgingen ongegrond waren. Ook gaf hij aan te wachten op excuses van critici die de beschuldigingen maandenlang hadden verspreid. Deze uitkomst betekent dat de discussie rond mogelijke fraude of manipulatie definitief wordt afgesloten. Voor Cardano verschuift de aandacht daarmee opnieuw naar de technologische ontwikkeling en de prestaties van de cryptomunt op de markt. Waiting for the apologies to come rolling in… pic.twitter.com/0B9U0XOsHr — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) September 3, 2025 De technische vooruitblik op de ADA markt Met de afgeronde audit en de bevestiging dat de fondsen correct waren gebruikt, keerde de focus terug naar de technische signalen van ADA. Cryptoanalisten letten vooral op de candles bij de eerder genoemde weerstanden rond $0,92 en $1,24. Het doorbreken van deze zones kan de weg openen naar hogere Cardano prijsniveaus. Daarbij speelt ook het handelsvolume een voorname rol. Hogere volumes bij een doorbraak gelden vaak als bevestiging dat de bulls de controle hebben. Zonder voldoende volume blijft immers de kans bestaan dat de bears de koersbeweging snel terugduwen. De balans tussen de bulls en bears is momenteel neutraal, maar de structuur wijst op een mogelijke krachtopbouw. Vooruitzichten voor de Cardano koers Cardano laat in 2025 zien dat een solide technische structuur hand in hand gaat met een succesvolle onafhankelijke audit. Het netwerk breidt zich niet alleen uit met nieuwe applicaties, maar de on-chain activiteit groeit eveneens. De Cardano koers beweegt momenteel binnen een duidelijk handelsbereik, waarbij cryptoanalisten vooral letten op de weerstanden rond $0,92 en $1,24. Met deze combinatie van technologische robuustheid en groeiende marktinteresse positioneert Cardano zich als een stille kracht die in 2025 de fundamenten legt voor een bredere institutionele doorbraak. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Cardano koers consolideert: cryptoanalisten richten vizier op $0,92 en $1,24 is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.