Cardano koers eind 2025: ChatGPT voorspelt $4 – ADA 400% rally komst?

De Cardano koers staat volop in de belangstelling. Volgens een voorspelling van ChatGPT kan de ADA koers eind 2025 oplopen naar $ 4. Dat zou een stijging betekenen van bijna 400% vanaf het huidige niveau. Wat gaat Cardano doen om dat scenario waar te maken en waarom stijgt Cardano niet nu al sneller mee met de markt? ETF instroom als eerste katalysator Een belangrijk deel van de bull case voor ADA ligt bij institutionele beleggers. Hashdex en andere vermogensbeheerders hebben ETF aanvragen lopen en de instroom van nieuw kapitaal kan de koers direct versterken. Als Bitcoin en Ethereum al miljarden via ETF’s aantrekken, kan ook een Cardano fonds geldstromen losmaken die het project meer liquiditeit en zichtbaarheid geven. BREAKING: Cardano $ADA has been included in the Hashdex NASDAQ Crypto Index U.S. ETF $NCIQ – This signals strong institutional adoption across the industry for Cardano as a secure & decentralized smart contract platform. U.S. Cardano $ADA spot ETF next! pic.twitter.com/Y9TrVNruJX — $handle (@adahandle) October 1, 2025 Zonder die instroom blijft ADA afhankelijk van retail en een trouwe community, maar dat is niet genoeg om richting $ 4 te bewegen. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met manieren om geld te verdienen met crypto. Partnerschappen moeten meer opleveren Naast ETF’s wijst ChatGPT naar het partnership tussen Cardano en NEAR. Het idee is dat beide netwerken bruggen bouwen en elkaars gebruikers aantrekken. Als dit daadwerkelijk leidt tot meer apps, meer transacties en meer actieve adressen, kan dat de adoptie van ADA nieuw leven inblazen. Cardano x NEAR Intents is LIVE Swap $ADA across 20+ chains and 100+ assets such as, $BTC, $ETH, $SOL, $USDC, $USDT, and more ⛓️ No bridges AI-ready Privacy-first infra Powered by NEAR Intents pic.twitter.com/hbOIhXrPAd — NEAR Protocol (@NEARProtocol) September 30, 2025 Tot nu toe zijn er veel aankondigingen gedaan, maar het bewijs van dagelijks gebruik ontbreekt. Hydra upgrade cruciaal voor schaal Hydra, de schaaloplossing van Cardano, moet ervoor zorgen dat transacties sneller en goedkoper worden. Het concept bestaat al jaren, maar de toepassing blijft beperkt. Mocht Hydra eindelijk breed gebruikt worden, dan kan dat ADA aantrekkelijk maken voor DeFi en stablecoins. Zonder zo’n upgrade loopt Cardano het risico verder achter te raken op concurrenten als Solana en Ethereum, waar schaalbaarheid al tastbaarder is. Historische pumps tonen potentie Wie terugkijkt naar 2021 ziet dat ADA enorme sprongen kan maken. In minder dan een jaar ging de prijs naar $ 3,10, een stijging van meer dan 3.000%. Dat gebeurde tijdens een bullmarkt waarin liquiditeit overvloedig aanwezig was en Cardano volop in de schijnwerpers stond. Cardano past cycles: 2017 ~50x 2021 ~17x 2025 ~? pic.twitter.com/X2yxrhp0qA — TapTools (@TapTools) September 18, 2025 Een herhaling van dat scenario lijkt lastig, maar niet onmogelijk. Voorstanders wijzen erop dat de community groot en loyaal is en dat er nog steeds sterke ontwikkelaars aan de blockchain bouwen. Waarom stijgt Cardano niet nu al? Het grootste probleem is de lage activiteit op het netwerk. De totale waarde in Cardano’s DeFi is klein vergeleken met Ethereum of Solana. Veel ontwikkelaars kiezen blockchains waar meer volume en gebruikers zijn. Dat vertaalt zich in minder transacties en lagere fees. Zo lang dat niet verandert, blijft de vraag waarom stijgt Cardano niet relevant. ADA wordt wel gezien als veilige optie voor de lange termijn, maar mist nog de katalysator die nieuwe investeerders aantrekt. Roadmap naar $ 4 Voor een koers van $ 4 in 2025 is een duidelijke route nodig. Ten eerste is de goedkeuring van een ETF en aantoonbare instroom van kapitaal nodig. Ten tweede moet er een succesvolle uitrol van het NEAR partnership zijn met zichtbare adoptie. Ten derde moet Hydra echt werken en voor meer transacties zorgen. Als deze stappen in 2025 slagen, en de markt in bull modus blijft, kan een koers van $ 4 haalbaar zijn. Worden de beloftes niet ingelost, dan blijft ADA hangen in het huidige speelveld. Lees ook ons artikel over Meme coins naar $81 Miljard. Technisch beeld Cardano koers Op de grafieken is $ 0,95 de eerste serieuze weerstand. Daarna liggen doelen bij $ 1,27, $ 1,80 en $ 2,47. Voor $ 4 is een doorbraak boven $ 3,10, de oude all time high, onvermijdelijk. Onder $ 0,75 wordt het gevaarlijk, want dan kan de koers wegzakken richting $ 0,66 of lager. Steun en Weerstand Cardano koers – bron: TradingView Het komende jaar zal bepalen of ADA hogere bodems weet te vormen en structureel richting die $ 4 kan bewegen. 400% rally voor Cardano? De voorspelling van ChatGPT dat de Cardano koers eind 2025 naar $ 4 kan stijgen, klinkt ambitieus maar niet onrealistisch. Historie laat zien dat ADA enorme sprongen kan maken. Maar de crypto moet nu bewijzen dat het netwerk echt groeit. Zonder ETF instroom, zonder gebruik van Hydra en zonder sterke partnerschappen blijft de vraag wat gaat Cardano doen belangrijker dan ooit. Voorlopig is dit Cardano nieuws vooral een roadmap. Het bericht Cardano koers eind 2025: ChatGPT voorspelt $4 – ADA 400% rally komst? is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 