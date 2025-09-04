CFTC Softens Stance to Boost Crypto Operations

By: BitcoinEthereumNews
2025/09/04 03:44
BRC20.COM
COM$0.017091-0.39%
LayerNet
NET$0.0000954-1.82%


The United States is fostering an increasingly dynamic environment for cryptocurrency and associated businesses, highlighted by significant developments concerning event contracts, a crucial issue especially during election cycles. The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has shifted its approach, marking a new chapter in its dealings with these digital assets.

Continue Reading:CFTC Softens Stance to Boost Crypto Operations

Source: https://en.bitcoinhaber.net/cftc-softens-stance-to-boost-crypto-operations

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Ai&Meme Daily, a picture to understand the popular Ai&Memes in the past 24 hours (2025.5.8)

Ai&Meme Daily, a picture to understand the popular Ai&Memes in the past 24 hours (2025.5.8)

bnb chain zoo market
Binance Coin
BNB$854.1+0.14%
Sleepless AI
AI$0.1241-0.56%
Memecoin
MEME$0.002568+0.23%
Share
PANews2025/05/08 10:12
Share
Exclusive interview with the founder of Galois Capital: I gave up mathematics and switched to trading because I was too afraid of being poor

Exclusive interview with the founder of Galois Capital: I gave up mathematics and switched to trading because I was too afraid of being poor

In this article, Kevin Zhou shares his legendary experience from being born in Shanghai as an immigrant from a poor family to being addicted to games and then to being a cryptocurrency trader, as well as his profound insights and personal participation in major market events such as the Luna collapse and Ethereum merger.
Terra
LUNA$0.1478+0.27%
WELL3
WELL$0.0002789-0.74%
Major
MAJOR$0.15421+1.38%
Share
PANews2025/05/06 18:00
Share
Exclusive interview with Smokey The Bera, co-founder of Berachain: How the innovative PoL public chain solves the liquidity problem and may be launched in a few months

Exclusive interview with Smokey The Bera, co-founder of Berachain: How the innovative PoL public chain solves the liquidity problem and may be launched in a few months

Recently, PANews interviewed Smokey The Bera, co-founder of Berachain, to unravel the background of the establishment of this anonymous project, Berachain's PoL mechanism, the latest developments, and answered widely concerned topics such as airdrop expectations and new opportunities in the DeFi field.
DeFi
DEFI$0.001608-0.67%
Polygon Ecosystem
POL$0.2811-3.40%
MAY
MAY$0.04265-0.44%
Share
PANews2024/07/03 13:00
Share

Trending News

More

Ai&Meme Daily, a picture to understand the popular Ai&Memes in the past 24 hours (2025.5.8)

Exclusive interview with the founder of Galois Capital: I gave up mathematics and switched to trading because I was too afraid of being poor

Exclusive interview with Smokey The Bera, co-founder of Berachain: How the innovative PoL public chain solves the liquidity problem and may be launched in a few months

Dogecoin (DOGE) Price Prediction Could Fall Below $0.10, Earn $8,000 Daily with ALL4 Mining Cloud Mining Contracts

TOKEN2049 Dubai Officially Sold Out with 10,000 Attendees Following Unprecedented Demand