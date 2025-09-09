ChatGPT-5: 2 đồng crypto có thể tăng 10 lần vào năm 2026

Khi thị trường tiền điện tử bước vào một giai đoạn tăng giá mới mặc dù vẫn có biến động, một số tài sản được kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho nhà đầu tư trong những tháng tới.

Với vô số lựa chọn hiện có, việc xác định danh mục phù hợp có thể trở nên khó khăn. Để hỗ trợ, Finbold đã nhờ ChatGPT-5 gợi ý hai đồng tiền điện tử có khả năng biến khoản đầu tư khiêm tốn 100 USD thành 1.000 USD vào năm 2026.

XRP

Một ứng viên tiềm năng là XRP. Khác với nhiều đồng tiền điện tử chủ yếu dựa vào sự đầu cơ của nhà đầu tư nhỏ lẻ, XRP đã có mức độ ứng dụng thực tế thông qua các quan hệ đối tác với các tổ chức lớn như Santander. XRP của Ripple không thể thay thế SWIFT

Việc loại bỏ các rào cản pháp lý tại Hoa Kỳ gần đây đã mang lại thêm động lực, mở ra con đường hướng tới khả năng được chấp thuận ETF giao ngay. Theo ChatGPT-5, nếu ETF được thông qua, đây sẽ là cột mốc quan trọng, giúp dòng vốn tổ chức và quỹ hưu trí đổ vào thị trường XRP, qua đó mở rộng đáng kể tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Tại thời điểm viết bài, XRP đang giao dịch ở mức 2,83 USD, giảm 0,8% trong 24 giờ qua và gần 6% trong tuần vừa rồi.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Lựa chọn thứ hai là Bitcoin Hyper (HYPER), một dự án Layer-2 được xây dựng trên mạng Bitcoin và đang thu hút cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức. Với việc tích hợp Solana Virtual Machine (SVM) và Canonical Bridge, Bitcoin Hyper kết hợp sự an toàn của Bitcoin với tốc độ và khả năng mở rộng của Solana.

Bitcoin Hyper

Đợt presale đã đạt thành công lớn, huy động hơn 14 triệu USD cho đến nay, trong khi những nhà đầu tư sớm đã ghi nhận lợi nhuận ấn tượng. Điểm nổi bật của HYPER là tiện ích staking mạnh mẽ, mang lại lợi suất lên tới 78% APY, cùng với bảo mật được kiểm toán bởi Coinsult và SpyWolf.

Theo ChatGPT-5, vị thế độc đáo của Bitcoin Hyper như một Layer-2 dựa trên Bitcoin có thể giúp nó chiếm lĩnh thị phần đáng kể trong DeFi, gaming và Web3 – từ đó biến những khoản đầu tư nhỏ ban đầu thành lợi nhuận khổng lồ trong dài hạn.

