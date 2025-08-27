Chris Burniske ziet Solana sterker presteren dan Bitcoin en Ethereum

De Amerikaanse investeerder en durfkapitalist Chris Burniske denkt dat Solana (SOL) nog een periode van sterke koersstijging tegemoet gaat. Toch ziet hij duidelijke signalen dat een bull markt top dichterbij komt. Volgens hem zijn de verhoudingen van Solana ten opzichte van Bitcoin en Ethereum bepalend voor het moment dat de opmars eindigt. Both $SOLETH and $SOLBTC continue tracking well, and given how out of favor $SOL has felt recently (comments, sentiment, etc), I'd expect this trend to only strengthen in the weeks ahead. https://t.co/oURqqFig9j — Chris Burniske (@cburniske) August 25, 2025 Solana richting een ultieme top Burniske deelt zijn visie met zijn ruim 328 duizend volgers op het sociale platform X. Hij verwacht dat Solana tijdens de laatste fase van de huidige bull markt sterker zal presteren dan de twee grootste cryptomunten. “Zowel de verhouding tussen SOL en Ethereum als die tussen SOL en Bitcoin zien er goed uit”, schrijft hij. “Omdat Solana de afgelopen tijd uit de gratie leek bij beleggers en analisten, denk ik dat deze trend de komende weken juist krachtiger wordt.” Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Weerstand als signaal Toch plaatst Burniske een duidelijke kanttekening. De relatieve kracht van Solana zal volgens hem niet eeuwig aanhouden. Zodra Solana in de handelsparen met Bitcoin en Ethereum een belangrijk weerstandsniveau bereikt, verwacht hij dat de top van deze cyclus in zicht is. “Ik let op beide verhoudingen die terugkeren naar de bovenkant van hun bandbreedte”, aldus de investeerder. “Dan kunnen we voor een tijdje klaar zijn.” In de grafieken die Burniske deelt ligt het cruciale niveau voor SOL ten opzichte van Ethereum bij 0,09 ETH. Omgerekend komt dit neer op een koers van ongeveer 396 dollar. Voor de verhouding met Bitcoin ligt de grens bij 0,003 BTC, wat neerkomt op ongeveer 329 dollar per SOL. Sentiment speelt rol De analist wijst erop dat het sentiment rond Solana de afgelopen maanden zwakker was dan bij andere grote cryptomunten. Juist dat kan volgens hem de basis leggen voor een periode van herstel. “Als een munt langere tijd niet geliefd is en toch standhoudt, dan kan de onderliggende kracht sterker zijn dan veel mensen denken,” schrijft Burniske. Zijn boodschap is dubbel: aan de ene kant ziet hij ruimte voor verdere stijging, aan de andere kant waarschuwt hij beleggers om alert te blijven. Wie volledig opgaat in het optimisme loopt het risico te laat uit te stappen. Nog enkele kwartalen groei Het is niet de eerste keer dat Burniske zich optimistisch uitlaat over de cryptomarkt. In april voorspelde hij al dat de bull markt nog enkele kwartalen zou aanhouden. Wel benadrukte hij toen dat de brandstof van de rally langzaam begon op te raken. “Als ik moet gokken krijgen we nog een paar kwartalen van groei”, schreef hij destijds. “Daarna kan iedereen weer bearish zijn. Vergeet niet om wat winst te nemen wanneer het optimisme het grootst is. Waarschijnlijk zal ik dit niet nog eens waarschuwen, want niemand wil luisteren wanneer men dronken is van papieren winsten.” Solana in de markt Solana geldt de afgelopen jaren als een van de belangrijkste concurrenten van Ethereum. Het netwerk staat bekend om zijn hoge transactiesnelheid en relatief lage kosten. In de vorige bull markt bereikte Solana een koers van boven de 250 dollar, maar zakte daarna hard terug. Inmiddels is de munt bezig met een herstelbeweging die door veel analisten wordt gezien als teken dat beleggers opnieuw vertrouwen hebben in het ecosysteem. De woorden van Burniske passen in een bredere discussie onder marktvolgers. Terwijl sommige analisten verwachten dat de bull markt nog geruime tijd doorgaat, waarschuwen anderen juist voor een naderende correctie. Voor Solana beleggers lijken de door Burniske genoemde niveaus van 329 en 396 dollar nu de belangrijkste bakens voor de komende maanden.

