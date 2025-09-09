Christie’s sluit digitale kunstafdeling na terugval NFT-markt

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Het Britse veilinghuis Christie’s heeft zijn aparte digitale kunstafdeling opgedoekt. Daarmee verdwijnt een team dat de NFT-markt ooit internationaal op de kaart zette, met de recordverkoop van Beeple’s Everydays voor $69 miljoen in 2021. NFT’s terug onder moderne kunst Volgens een woordvoerder gaat het niet om een volledige exit, maar om een herschikking. Digitale kunst en NFT’s worden voortaan verkocht binnen de bredere categorie 20e en 21e-eeuwse kunst. Twee medewerkers, onder wie vicepresident Nicole Sales Giles, hebben het bedrijf inmiddels verlaten. Het besluit roept vragen op over de toekomst van Christie’s eigen on-chain platform Christie’s 3.0, gelanceerd in 2022. Dat platform moest fungeren als vlaggenschip voor digitale veilingen, met speciale tentoonstellingen en samenwerkingen tijdens beurzen als Art Basel Miami en Frieze Seoul. SCOOP: Christie’s is shuttering its digital art department Multiple staffers have been let go, including VP of Digital Art Nicole Sales Giles It’s a major shift for the auction house that sparked the NFT boom in 2021 with Beeple’s $69M sale Full story by @mattmedved below ↓ pic.twitter.com/1zx6Gh7Adb — Now Media (@nowmedia) September 8, 2025 Markt onder druk De timing is opvallend. De internationale kunstmarkt kreeg vorig jaar een tik: totale verkopen daalden met 12% naar $57 miljard, terwijl de omzet van veilinghuizen met 20% terugviel. Digitale platforms zoals MakersPlace en KnownOrigin sloten de deuren, terwijl Async Art in 2024 al ophield te bestaan. Daar komt bij dat de opkomst van AI-kunst het speelveld verandert. In februari kwam Christie’s onder vuur te liggen toen duizenden kunstenaars protesteerden tegen de verkoop van AI-gegenereerde werken. Volgens hen ging het om massale inbreuk op auteursrecht en creatieve arbeid. Welke crypto nu kopen?Wil jij weten welke crypto nu goed is om te kopen? Lees onze handige gids! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Kritiek op het model Niet iedereen ziet de sluiting als een bewijs dat NFT’s voorbij zijn. Adviseur Fanny Lakoubay wees erop dat een apart departement moeilijk te rechtvaardigen is zolang de omzet achterblijft bij traditionele kunst. NFT-verzamelaar Benji noemde het eerder een “Kodak-moment” voor Christie’s: een teken dat het bedrijfsmodel niet aansloot bij Web3, waar nieuwe platforms werken met nul commissie en directe connectie tussen kunstenaar en koper. Wat betekent dit? Christie’s zal digitale kunst blijven aanbieden, maar zonder eigen team en zonder exclusieve focus. Voor de markt is het een signaal dat de institutionele fase van NFT’s kwetsbaarder is dan gedacht. Terwijl de NFT-marktkapitalisatie in augustus nog herstelde tot ruim $9 miljard, kiest één van de oudste namen in de kunstwereld nu voor een stap terug. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch

Het bericht Christie’s sluit digitale kunstafdeling na terugval NFT-markt is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.