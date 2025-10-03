Citi verlaagt jaarverwachting voor Bitcoin maar verhoogt die voor Ethereum

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Amerikaanse bank Citigroup heeft haar koersverwachtingen voor de twee grootste cryptomunten aangepast. Voor Bitcoin is de schatting naar beneden bijgesteld, terwijl Ethereum juist een hoger koersdoel krijgt. Citi’s bull case is $231k Bitcoin The bank just published new 12-month price targets for BTC and ETH: BTC: • Bull: $231K ETH: • Bull: $7.3K pic.twitter.com/9Y4jrz7G2L — GSR (@GSR_io) October 2, 2025 Citi verlaagt koersdoel Bitcoin Volgens een nieuw rapport van persbureau Reuters ziet Citi de Bitcoin koers eind 2025 uitkomen rond de 133.000 dollar. Dat is een stijging van ongeveer 12 procent ten opzichte van de huidige stand van circa 119.500 dollar, maar lager dan de eerdere verwachtingen. Voor Ethereum verwacht de bank juist een eindkoers van 4.500 dollar, zo’n 3 procent hoger dan de huidige koers. Verwachtingen tot 2026 Voor de langere termijn blijft de bank positief over beide digitale valuta. Eind 2026 zou Bitcoin volgens de nieuwe prognose kunnen doorstoten tot 188.000 dollar, terwijl Ethereum dan rond de 5.440 dollar noteert. De reden dat Citi de verwachtingen voor Bitcoin tempert, heeft te maken met een sterkere Amerikaanse dollar en dalende goudprijzen. Bitcoin wordt vaak omschreven als digitaal goud, en de bewegingen in de goudmarkt spelen daarom een rol in de waardering. “Het verhaal van Bitcoin als digitaal goud blijft bestaan, maar de omstandigheden zijn dit jaar minder gunstig dan eerder gedacht,” aldus de bank. Voor Ethereum ziet Citi juist meer kansen. Het netwerk profiteert volgens analisten van een toename in adoptie, staking en de snelle groei van gedecentraliseerde financiële diensten (DeFi) die op Ethereum zijn gebouwd. Daarmee zou Ethereum zich steviger kunnen positioneren naast Bitcoin. Scenario’s voor ongunstige omstandigheden Citigroup wijst er wel op dat er risico’s zijn. In een zogenoemd bear-scenario kan de Bitcoin koers volgens de bank terugvallen tot 83.000 dollar als de macro-economische omstandigheden verslechteren. Voor Ethereum durfde de bank geen concreet slechtweerscenario te schetsen. De onzekerheid rondom het netwerk en de vele toepassingen maken een duidelijke inschatting moeilijk. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Citi verlaagt jaarverwachting voor Bitcoin maar verhoogt die voor Ethereum document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Huidige stand van de markt Op dit moment doet de cryptomarkt het relatief goed. Bitcoin noteerde vrijdag rond de 119.483 dollar, een stijging van bijna 2 procent in 24 uur. Ethereum steeg in dezelfde periode met eveneens ongeveer 2 procent en kwam uit op 4.417 dollar. De totale cryptomarkt heeft de afgelopen weken geprofiteerd van een optimistischer sentiment, maar analisten benadrukken dat volatiliteit altijd op de loer ligt. Toekomstige rol van banken en instellingen De aandacht van banken zoals Citi laat zien dat de cryptomarkt inmiddels een vaste plek heeft gekregen in de bredere financiële wereld. Waar banken enkele jaren geleden nog huiverig waren, publiceren grote partijen nu geregeld uitgebreide prognoses. Voor investeerders en bedrijven zijn die verwachtingen richtinggevend, ook al blijven de uitkomsten onzeker. Citi claimt in haar rapport dat zowel Bitcoin als Ethereum blijvend deel zullen uitmaken van de beleggingsportefeuilles van grote instellingen. Wel zullen de onderlinge verhoudingen volgens de bank de komende jaren verschuiven. Waar Bitcoin vooral bekend blijft als waardeopslag en alternatief voor goud, kan Ethereum zich ontwikkelen tot de ruggengraat van toepassingen in de financiële sector. Voorlopig blijft de blik gericht op het slot van 2025. Of de koersdoelen van 133.000 dollar voor Bitcoin en 4.500 dollar voor Ethereum werkelijkheid worden, hangt af van een mix van macro-economische factoren, beleggersvertrouwen en de snelheid waarmee nieuwe toepassingen doorbreken. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch Het bericht Citi verlaagt jaarverwachting voor Bitcoin maar verhoogt die voor Ethereum is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Amerikaanse bank Citigroup heeft haar koersverwachtingen voor de twee grootste cryptomunten aangepast. Voor Bitcoin is de schatting naar beneden bijgesteld, terwijl Ethereum juist een hoger koersdoel krijgt. Citi’s bull case is $231k Bitcoin The bank just published new 12-month price targets for BTC and ETH: BTC: • Bull: $231K ETH: • Bull: $7.3K pic.twitter.com/9Y4jrz7G2L — GSR (@GSR_io) October 2, 2025 Citi verlaagt koersdoel Bitcoin Volgens een nieuw rapport van persbureau Reuters ziet Citi de Bitcoin koers eind 2025 uitkomen rond de 133.000 dollar. Dat is een stijging van ongeveer 12 procent ten opzichte van de huidige stand van circa 119.500 dollar, maar lager dan de eerdere verwachtingen. Voor Ethereum verwacht de bank juist een eindkoers van 4.500 dollar, zo’n 3 procent hoger dan de huidige koers. Verwachtingen tot 2026 Voor de langere termijn blijft de bank positief over beide digitale valuta. Eind 2026 zou Bitcoin volgens de nieuwe prognose kunnen doorstoten tot 188.000 dollar, terwijl Ethereum dan rond de 5.440 dollar noteert. De reden dat Citi de verwachtingen voor Bitcoin tempert, heeft te maken met een sterkere Amerikaanse dollar en dalende goudprijzen. Bitcoin wordt vaak omschreven als digitaal goud, en de bewegingen in de goudmarkt spelen daarom een rol in de waardering. “Het verhaal van Bitcoin als digitaal goud blijft bestaan, maar de omstandigheden zijn dit jaar minder gunstig dan eerder gedacht,” aldus de bank. Voor Ethereum ziet Citi juist meer kansen. Het netwerk profiteert volgens analisten van een toename in adoptie, staking en de snelle groei van gedecentraliseerde financiële diensten (DeFi) die op Ethereum zijn gebouwd. Daarmee zou Ethereum zich steviger kunnen positioneren naast Bitcoin. Scenario’s voor ongunstige omstandigheden Citigroup wijst er wel op dat er risico’s zijn. In een zogenoemd bear-scenario kan de Bitcoin koers volgens de bank terugvallen tot 83.000 dollar als de macro-economische omstandigheden verslechteren. Voor Ethereum durfde de bank geen concreet slechtweerscenario te schetsen. De onzekerheid rondom het netwerk en de vele toepassingen maken een duidelijke inschatting moeilijk. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Citi verlaagt jaarverwachting voor Bitcoin maar verhoogt die voor Ethereum document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Huidige stand van de markt Op dit moment doet de cryptomarkt het relatief goed. Bitcoin noteerde vrijdag rond de 119.483 dollar, een stijging van bijna 2 procent in 24 uur. Ethereum steeg in dezelfde periode met eveneens ongeveer 2 procent en kwam uit op 4.417 dollar. De totale cryptomarkt heeft de afgelopen weken geprofiteerd van een optimistischer sentiment, maar analisten benadrukken dat volatiliteit altijd op de loer ligt. Toekomstige rol van banken en instellingen De aandacht van banken zoals Citi laat zien dat de cryptomarkt inmiddels een vaste plek heeft gekregen in de bredere financiële wereld. Waar banken enkele jaren geleden nog huiverig waren, publiceren grote partijen nu geregeld uitgebreide prognoses. Voor investeerders en bedrijven zijn die verwachtingen richtinggevend, ook al blijven de uitkomsten onzeker. Citi claimt in haar rapport dat zowel Bitcoin als Ethereum blijvend deel zullen uitmaken van de beleggingsportefeuilles van grote instellingen. Wel zullen de onderlinge verhoudingen volgens de bank de komende jaren verschuiven. Waar Bitcoin vooral bekend blijft als waardeopslag en alternatief voor goud, kan Ethereum zich ontwikkelen tot de ruggengraat van toepassingen in de financiële sector. Voorlopig blijft de blik gericht op het slot van 2025. Of de koersdoelen van 133.000 dollar voor Bitcoin en 4.500 dollar voor Ethereum werkelijkheid worden, hangt af van een mix van macro-economische factoren, beleggersvertrouwen en de snelheid waarmee nieuwe toepassingen doorbreken. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch Het bericht Citi verlaagt jaarverwachting voor Bitcoin maar verhoogt die voor Ethereum is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.