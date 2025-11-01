Coinbase boekt sterk kwartaal met verrassend hoge omzetgroei

Coinbase, een grote crypto-exchange, is boven alle verwachtingen uit gekomen. In het derde kwartaal van 2025 heeft de exchange een omzet van $1,9 miljard gepakt. Dit is een flinke stijging ten opzichte van het vorige kwartaal en meer dan verwacht. Maar wat laat deze omzet zien? En wat betekent het voor de cryptomarkt? Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Coinbase stijgt boven verwachtingen uit met $1,9 miljard omzet Coinbase heeft de verwachtingen van Wall Street analisten overtroffen. De exchange heeft volgens gegevens van Yahoo Finance een omzet van $1,9 miljard gezien in het derde kwartaal van 2025. Analisten schatten de omzet oorspronkelijk op $1,8 miljard. Het bijzondere hieraan is dat de winst per aandeel uitkwam op $1,50 in plaats van de verwachtte $1,10. Daarnaast is het een flinke stijging van 26% in de omzet ten opzichte van het vorige kwartaal. Opvallend aan de kwartaalcijfers was dat de transactieomzet ongeveer $1 miljard was. Dit is een stijging van 37% ten opzichte van het vorige kwartaal. De stijging in transactieomzet lijkt vooral het resultaat te zijn van de sterk stijgende prijzen van grote cryptocurrencies, zoals Bitcoin en Ethereum. Dit heeft handelsvolume aangewakkerd. Coinbase noemt de marges ‘sterk’ en de groei ‘gezond’. Ook was er een groei in staking en stablecoins. Coinbase liet $355 miljoen aan winst vanuit stablecoins en $185 miljoen winst aan staking zien. Wat laat dit zien? De cijfers laten zien dat de activiteit op de cryptomarkt steeds verder aan het stijgen is. Er wordt meer gehandeld. Dit laat zien dat er meer vertrouwen is in Bitcoin en Ethereum vanuit gebruikers van de exchange. Het herstel in handelsvolume is doorgaans een signaal dat de markt zich in een groeifase bevindt. Dit kan erop wijzen dat nieuwe investeerders naar de markt komen en de liquiditeit steeds hoger wordt. Ook laat het zien dat de cryptomarkt steeds volwassener wordt. Coinbase ziet stabiele inkomsten uit staking, stablecoins en blockchaindiensten. Dit betekent dat de cryptomarkt niet alleen meer gebruikt wordt voor handel. Ook andere gebruiken zijn steeds populairder. Langzaam maar zeker ontstaat er een duurzame infrastructuur uit de markt. Ook kunnen de cijfers een positief effect hebben op de gemoedstoestand van de markt. Groei van een grote cryptospeler op Wall Street kan vertrouwen opwekken bij zowel particuliere als institutionele investeerders. Dit kan de stap richting de cryptomarkt een stuk makkelijker maken. Uiteindelijk draagt Coinbase hierdoor mee aan meer innovatie, een stabielere markt en meer instroom van kapitaal. Dit is een belangrijke vooruitgang voor de cryptomarkt en laat grote interesse zien.

Het bericht Coinbase boekt sterk kwartaal met verrassend hoge omzetgroei is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 